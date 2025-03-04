找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
扩展检测和响应 (XDR) 平台是旨在自动检测和解决混合环境中的安全威胁的工具。这些平台可以检测并响应跨网络、端点、云服务和应用程序的安全事件。公司越来越多地采用 XDR 技术，因为传统的检测和响应解决方案通常仅限于单个域，例如端点安全或网络安全，而 XDR 为复杂的混合环境提供全面的保护。 XDR 解决方案提供了一个统一的系统来管理安全事件，无论其起源于组织内部。它们还通过整合冗余检测和响应工具来帮助简化安全操作，使安全团队更容易识别和解决威胁。
提交新应用
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款从头开始构建的虚拟化和云业务安全解决方案，可为物理端点、移动设备、公共云中的虚拟机和 xchange 邮件服务器提供安全服务。 GravityZone 是一款在云中提供统一管理控制台的产品，由 Bitdefender 托管，或者作为一个虚拟设备安装在公司场所，它提供单点部署、实施和管理任意数量端点的安全策略，任何类型、任何地点。 GravityZone 为端点和 Microsoft Exchange 邮件服务器提供多层安全保护：具有行为监控功能的反恶意软件、零日威胁防护、应用程序控制和沙箱、防火墙、设备控制、内容控制、反网络钓鱼和反垃圾邮件。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了红杉资本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。访问 https://www.wiz.io 了解更多信息。
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal 为托管服务和 IT 解决方案提供商提供专业的密码管理和文档管理。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企业值得信赖的网络安全合作伙伴，可以揭示网络风险并增强业务弹性。用于网络检测和响应以及网络性能管理的 ExtraHop RevealX 平台独特地提供组织所需的即时可见性和无与伦比的解密功能，以暴露其他工具无法发现的网络风险和性能问题。当组织通过 ExtraHop 获得完全的网络透明度时，他们可以更智能地进行调查、更快地阻止威胁并保持运营运行。 RevealX 在本地或云端部署。它解决了以下用例： - 勒索软件 - 零信任 - 软件供应链攻击 - 横向移动和 C2 通信 - 安全卫生 - 网络和应用程序性能管理 - IDS - 取证等 我们的一些优势： 持续和按需 PCAP ：完整的数据包处理优于 NetFlow，并产生更高质量的检测。跨各种协议（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的战略解密可让您更好地了解隐藏在加密流量中的早期威胁，因为它们试图在您的网络中横向移动。协议覆盖范围：RevealX 可解码 70 多种网络协议。云规模机器学习：而不是依赖有限的
ContraForce
contraforce.com
解锁微软安全服务。 介绍为服务提供商构建的 SecOps 服务管理平台。借助 ContraForce，协调多租户调查工作流程、自动执行安全事件补救并提供卓越的安全服务。
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以帮助中小型企业防止数据泄露的网络安全平台。我们通过开放的 SIEM+XDR 平台帮助精益 IT 团队保护其组织免受勒索软件和违规行为的侵害。我们的一体化解决方案结合了 SIEM、端点可见性和自动响应，以降低复杂性、提供广泛的可见性并加快我们的响应时间。我们的自动化平台可以检测并立即遏制威胁，减轻无法全天候工作的 IT 团队的负担。该平台包括： - 用于自动威胁搜寻的托管检测，以尽早识别攻击 - 自动响应以立即遏制和阻止威胁 - 一年的数据保留和扩展选项以满足合规性 - 用于取证和轻松调查的高级报告和仪表板 - 轻量级代理端点可见性和响应 - 对关键优先问题的 24/7 安全运营 (SecOps) 支持
Defense.com
defense.com
Defense.com 是一个 XDR 平台，包含您的组织检测和响应网络所有区域的网络威胁所需的一切，无需企业价格标签或复杂性。如果没有像 Defense.com 这样的解决方案，您可能会花费大量时间和资源手动关联来自多个不同安全工具的数据，以识别和修复网络威胁。 Defense.com 将来自环境所有区域的本机和第三方安全数据提取并关联到单个检测和响应平台中，帮助您快速识别威胁并防止违规。除了威胁检测和响应之外，Defense.com 平台还可以通过内置漏洞扫描、端点保护、外部攻击面监控和安全意识培训帮助您的组织加强安全态势。托管服务 中小型组织通常缺乏时间或资源来正确监控其环境，迫使他们只能满足于工作时间覆盖范围。 Defense.com 通过 24/7 托管 SIEM 服务解决了这一挑战，并由我们内部 SOC 分析师和先进的日志监控技术提供支持。我们可以代表您监控组织的环境、提醒您真正的威胁并提供详细的补救建议以帮助快速解决问题，从而减轻您团队的压力。为什么选择 Defense.com？与市场上许多其他使用第三方技术作为 MSSP 运营的提供商不同，Defense.com 开发了一个专有的 SIEM 平台，该平台提供高级威胁检测功能，并可以从任何系统或供应商获取日志。这使组织能够充分利用现有的安全投资，摆脱供应商锁定，并监控环境中的所有内容是否存在安全威胁。我们还运营自己的内部 SOC 团队，提供 24/7 主动威胁检测和日志监控。我们的托管服务通过主动查找网络中的恶意活动并向他们发出安全警报来减轻 IT 团队的压力，从而节省他们的时间并确保他们只关注真正的风险。市场上现有的供应商提供复杂且昂贵的解决方案，这些解决方案通常是为拥有内部 SecOps 团队的企业组织量身定制的。与当前 MDR 和 XDR 类别的领先者相比，Defense.com 是中小企业更容易使用的替代方案。
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security 提供具有协作修复工作流程的 SaaS 安全态势管理 (SSPM) 解决方案，可与业务用户互动，以情境化方式减少 SaaS 数据共享、供应链、身份和错误配置风险。借助 Valence，安全团队可以保护其关键 SaaS 应用程序的安全，并确保持续遵守内部政策、行业标准和法规，而不会影响企业生产力或 SaaS 采用的速度。