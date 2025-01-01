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扩展检测和响应 (XDR) 平台
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扩展检测和响应 (XDR) 平台 - 最热门应用

扩展检测和响应 (XDR) 平台是旨在自动检测和解决混合环境中的安全威胁的工具。这些平台可以检测并响应跨网络、端点、云服务和应用程序的安全事件。公司越来越多地采用 XDR 技术，因为传统的检测和响应解决方案通常仅限于单个域，例如端点安全或网络安全，而 XDR 为复杂的混合环境提供全面的保护。 XDR 解决方案提供了一个统一的系统来管理安全事件，无论其起源于组织内部。它们还通过整合冗余检测和响应工具来帮助简化安全操作，使安全团队更容易识别和解决威胁。

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Wiz

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Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

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弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。

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Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

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Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。

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Bitdefender GravityZone是一款企业安全解决方案，提供对物理端点、移动设备和虚拟机的全面保护，支持云和本地部署。

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blumira.com

Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。

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CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

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passportalmsp.com

N-Able Passportal是一款专业的密码和文档管理应用，旨在帮助IT服务提供商安全管理用户访问权限和敏感信息。

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defense.com

Defense.com是一款集成的网络安全平台，提供实时威胁检测、漏洞扫描和安全监控，帮助组织有效应对网络威胁。

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Valence Security提供SaaS安全姿势管理解决方案，通过监控、检测和补救措施，降低SaaS应用程序的安全风险，确保合规性。

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contraforce.com

Contraforce是一个网络安全平台，帮助托管服务提供商管理安全事件并执行安全操作，通过整合多种安全工具提高威胁检测和响应能力。

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