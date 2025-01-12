Defense.com

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Defense.com 是一个 XDR 平台，包含您的组织检测和响应网络所有区域的网络威胁所需的一切，无需企业价格标签或复杂性。如果没有像 Def​​ense.com 这样的解决方案，您可能会花费大量时间和资源手动关联来自多个不同安全工具的数据，以识别和修复网络威胁。 Defense.com 将来自环境所有区域的本机和第三方安全数据提取并关联到单个检测和响应平台中，帮助您快速识别威胁并防止违规。除了威胁检测和响应之外，Defense.com 平台还可以通过内置漏洞扫描、端点保护、外部攻击面监控和安全意识培训帮助您的组织加强安全态势。托管服务 中小型组织通常缺乏时间或资源来正确监控其环境，迫使他们只能满足于工作时间覆盖范围。 Defense.com 通过 24/7 托管 SIEM 服务解决了这一挑战，并由我们内部 SOC 分析师和先进的日志监控技术提供支持。我们可以代表您监控组织的环境、提醒您真正的威胁并提供详细的补救建议以帮助快速解决问题，从而减轻您团队的压力。为什么选择 Defense.com？与市场上许多其他使用第三方技术作为 MSSP 运营的提供商不同，Defense.com 开发了一个专有的 SIEM 平台，该平台提供高级威胁检测功能，并可以从任何系统或供应商获取日志。这使组织能够充分利用现有的安全投资，摆脱供应商锁定，并监控环境中的所有内容是否存在安全威胁。我们还运营自己的内部 SOC 团队，提供 24/7 主动威胁检测和日志监控。我们的托管服务通过主动查找网络中的恶意活动并向他们发出安全警报来减轻 IT 团队的压力，从而节省他们的时间并确保他们只关注真正的风险。市场上现有的供应商提供复杂且昂贵的解决方案，这些解决方案通常是为拥有内部 SecOps 团队的企业组织量身定制的。与当前 MDR 和 XDR 类别的领先者相比，Defense.com 是中小企业更容易使用的替代方案。