专家网络 - 最热门应用

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专家网络充当中介，促进各个领域的企业和主题专家之间的联系。这些网络被企业和投资者用来寻求特定行业、主题或商业模式的专业咨询。专家网络领域的服务提供商收集客户的需求，从其网络中识别合适的专家，并通过电话或面对面会议等方式促进沟通渠道。这些经过仔细审查的专家协助公司开展各种项目，从制定业务战略到进行市场研究以及完善品牌和营销策略。
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge是一家为投资社区服务的研究公司，客户可获取专家网络及成千上万的公司运营记录。
Maven
maven.co
Maven是一款软件驱动的专家网络平台，提供专家访谈、调查、顾问资源和市场研究样本等服务，适用于组织内部知识共享。
Experfy
experfy.com
Experfy是一个平台，帮助企业寻找和雇用数据科学家、工程师和开发者，以支持重要项目。提供技术技能培训和品牌招聘工具。
Inex One
inex.one
INEX ONE是一个提供专家网络和调研服务的综合平台，帮助企业高效管理市场调研和专家互动。
Zintro
zintro.com
Zintro是一个专家网络平台，帮助公司经济高效地与专业人员连接，以进行市场调研、咨询和项目工作。
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet 是一个全球法律服务市场，帮助行业专家与外贸企业连接，提供各类专业建议和服务。用户可免费注册。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch是一个连接企业与专业服务提供商的平台，提供系统和数据管理、分析和软件实施服务。
Bridger
mybridger.com
Bridger 连接资产管理者、企业和咨询公司与经过审查的专家，提供一对一的电话咨询，获取专业市场和主题的见解。
Arbolus
arbolus.com
Arbolus是一个平台，帮助您更快地获取行业专业人士，分享知识并通过连接有声望的企业来实现专业经验的货币化。
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights 是一款专为买方投资者设计的应用，提供专家医疗访谈记录和调查，帮助识别投资机会。
Procursys
procursys.com
Procursys是一个基于云技术的平台，旨在将商业服务提供商与设施管理者和物业所有者全国性地连接起来。