专家网络 - 最热门应用

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专家网络充当中介，促进各个领域的企业和主题专家之间的联系。这些网络被企业和投资者用来寻求特定行业、主题或商业模式的专业咨询。专家网络领域的服务提供商收集客户的需求，从其网络中识别合适的专家，并通过电话或面对面会议等方式促进沟通渠道。这些经过仔细审查的专家协助公司开展各种项目，从制定业务战略到进行市场研究以及完善品牌和营销策略。
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge是一家为投资社区服务的研究公司，客户可获取专家网络及成千上万的公司运营记录。
Maven
maven.co
Maven是一款软件驱动的专家网络平台，提供专家访谈、调查、顾问资源和市场研究样本等服务，适用于组织内部知识共享。
Experfy
experfy.com
Experfy是一个平台，帮助企业寻找和雇用数据科学家、工程师和开发者，以支持重要项目。提供技术技能培训和品牌招聘工具。
Inex One
inex.one
INEX ONE是一个提供专家网络和调研服务的综合平台，帮助企业高效管理市场调研和专家互动。
Zintro
zintro.com
Zintro是一个专家网络平台，帮助公司经济高效地与专业人员连接，以进行市场调研、咨询和项目工作。
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet 是一个全球法律服务市场，帮助行业专家与外贸企业连接，提供各类专业建议和服务。用户可免费注册。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch是一个连接企业与专业服务提供商的平台，提供系统和数据管理、分析和软件实施服务。
Bridger
mybridger.com
Bridger 连接资产管理者、企业和咨询公司与经过审查的专家，提供一对一的电话咨询，获取专业市场和主题的见解。
Arbolus
arbolus.com
Arbolus是一个平台，帮助您更快地获取行业专业人士，分享知识并通过连接有声望的企业来实现专业经验的货币化。
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
自 2015 年以来，Slingshot Insights 一直是专家医疗保健采访记录和调查的首选。该数据库专为买方投资者设计，直接来自行业领导者的投资观点和专业知识。该服务高效、深入且注重质量，可帮助投资者在快节奏的医疗保健行业中发现机会并脱颖而出。
Procursys
procursys.com
Procursys 是一个基于云的技术平台，将全国商业服务提供商与设施经理和业主联系起来。