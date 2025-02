专家网络 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

Inex One

访问顶级专家网络和调查公司 - 全部在一个平台上。您可以节省时间并降低成本。简化您的市场研究,并获得更多时间进行创造价值的见解和决策。 Inex One 是专家网络行业中增长最快的平台。全球超过 400 家公司使用该平台,其中包括全球排名前 10 的战略咨询公司中的 7 家、排名前 10 的私募股权公司中的 3 家、排名前 10 的市场研究公司中的 7 家以及数百个企业战略团队。使用 Inex One 时,您可以访问全球 40 多个顶级专家网络和调查公司。平台中的工作流程和计费得到简化。与同事协作、收集见解和跟踪支出都很容易。合规团队可以在一个高效的门户中管理全公司范围内的所有市场研究使用情况。欲了解更多信息,请访问 www.inex.one,或通过 [email protected] 联系。 Inex One 在斯德哥尔摩、纽约、新加坡、伦敦和巴黎设有办事处。