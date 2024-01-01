专家网络 - 最热门应用 - 南极洲

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专家网络充当中介，促进各个领域的企业和主题专家之间的联系。这些网络被企业和投资者用来寻求特定行业、主题或商业模式的专业咨询。专家网络领域的服务提供商收集客户的需求，从其网络中识别合适的专家，并通过电话或面对面会议等方式促进沟通渠道。这些经过仔细审查的专家协助公司开展各种项目，从制定业务战略到进行市场研究以及完善品牌和营销策略。
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge 是一家为投资界提供服务的领先初级研究公司。大多数世界顶级股票和信贷投资者都是我们的客户。客户可以访问世界上最大的专家网络之一，并获得数以万计的描述上市和私营公司运营效率的记录。 Third Bridge 被誉为该领域的领导者，并发明了成绩单类别。
Maven
maven.co
Maven 是一家软件驱动的专家网络公司，提供专家访谈、调查、顾问搜寻、B2B 市场研究样本以及高度定制的“白标”专家网络管理应用程序。 Maven 的全球专家社区包括来自 200 多个国家的超过 50 万专业人士，涵盖各个行业和经验水平。 Maven 网络在我们独特的同行推荐技术的支持下有机增长 - 形成了世界上最大的顾问推荐网络。此外，Maven 独特的 MavenX 顾问管理平台允许创建定制的私人专家网络，用于组织内的知识共享和营销
Experfy
experfy.com
哈佛孵化的 Experfy 是一个招聘顶级数据科学家、数据工程师、开发人员、编码员和架构师的市场。最负盛名的公司和初创公司依赖数据科学自由职业者来完成他们的关键任务项目。
Inex One
inex.one
访问顶级专家网络和调查公司 - 全部在一个平台上。您可以节省时间并降低成本。简化您的市场研究，并获得更多时间进行创造价值的见解和决策。 Inex One 是专家网络行业中增长最快的平台。全球超过 400 家公司使用该平台，其中包括全球排名前 10 的战略咨询公司中的 7 家、排名前 10 的私募股权公司中的 3 家、排名前 10 的市场研究公司中的 7 家以及数百个企业战略团队。使用 Inex One 时，您可以访问全球 40 多个顶级专家网络和调查公司。平台中的工作流程和计费得到简化。与同事协作、收集见解和跟踪支出都很容易。合规团队可以在一个高效的门户中管理全公司范围内的所有市场研究使用情况...
Expert Planet
expertplanet.io
专家星球是全球法律服务市场，是网络科技公司Seadaka Ltd.的产品，致力于为全球风控领域专家搭建业务交流平台，方便各领域专家提供专业咨询和服务。为外贸企业服务。目前我们是中国最大的多元化在线风控行业平台。专家星球是一款帮助专家拓展业务网络的社交产品。在专家星球上，各行业的从业者可以与同行业或跨行业的专家进行无障碍交流，丰富自己的商业人脉，获得更多的商业机会。您还可以在此社交平台上展示您的公司，以提高公司的知名度。中国外贸用户也活跃在这个社交平台上，寻找专业的解决方案来解决他们的业务问题。目前平台可以为用户提供国际追收、法律咨询、电商账户恢复、海外市场调研、保理、坏账收购等多种类型的服务。...
Bridger
mybridger.com
Bridger 与资产管理公司、企业和咨询公司合作，将他们的研究团队与经过审查的主题专家联系起来。客户通过每小时 1x1 的私人电话咨询直接与专家交谈，获得对利基市场和感兴趣主题的公正、未开发的见解。我们的技术平台作为协作工作流程解决方案/工具，由负责每个受访者的定制采购、筛选和安排的全方位服务研究团队提供支持。可以在 24-48 小时内提供经过全面审查的资料。
Arbolus
arbolus.com
一个可以帮助您更快地建立见解的平台。 Arbolus 创新技术为您提供了更快接触行业专业人士的工具，以便您能够建立更好的见解。分享您的知识并赚取收入 - Arbolus 平台帮助专业人士与世界上最有信誉的企业建立联系并分享见解，从而将其行业经验货币化。
Zintro
zintro.com
Zintro 是一家研究样本提供商和专家网络，帮助公司以经济实惠的方式寻找和聘请高度专业化的参与者和专家来进行市场研究访谈、专家访谈、调查、尽职调查、咨询和项目工作。 Zintro 拥有超过 1,000,000 名专家，涵盖行业领域和地区的数千个专业领域。 Zintro 专注于以合理的价格（比市场平均水平低 20-50%）寻找最适合该工作的专家。
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch Partner Exchange 是 MeasureMatch 专业服务市场中的一套强大工具，可供 SaaS 和企业软件供应商最大限度地提高客户成功、合作伙伴增长、销售等。客户成功和合作伙伴领导者正在使用 MeasureMatch Partner Exchange 来： 1. 发展服务提供商关系 2. 向 MeasureMatch 客户展示经过验证的服务合作伙伴 3. 购买服务 4. 通过合作伙伴提供服务 5. 与合作伙伴一起增加销售额 6. 直接增加销售额
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
自 2015 年以来，Slingshot Insights 一直是专家医疗保健采访记录和调查的首选。该数据库专为买方投资者设计，直接来自行业领导者的投资观点和专业知识。该服务高效、深入且注重质量，可帮助投资者在快节奏的医疗保健行业中发现机会并脱颖而出。
Procursys
procursys.com
Procursys 是一个基于云的技术平台，将全国商业服务提供商与设施经理和业主联系起来。