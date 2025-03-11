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企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Xero
xero.com
Xero是一款基于云的会计软件，帮助小型企业和自由职业者管理财务，包括开票、费用跟踪和银行对帐等功能。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Mercury
mercury.com
Mercury是为初创企业和中小型企业提供的数字银行平台，提供无费用的支票和储蓄帐户，以及财务管理工具。
Expensify
expensify.com
Expensify是一款财务管理应用，帮助个人和企业轻松跟踪开支、进行报销和发票管理，提供一系列便捷功能。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款在线会计和开票平台，帮助用户管理财务，提供自动化任务功能，支持个性化发票和项目管理。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Qonto
qonto.com
Qonto是一款商务银行应用，提供本地IBAN、支付卡、灵活转账、发票管理和财务工具，帮助企业管理资金。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一个基于云的财务管理软件，自动化小型和中型企业的财务运营，包括应付账款和应收账款的管理。
Ramp
ramp.com
Ramp是一款全面的财务管理平台，提供公司信用卡、费用管理、账单支付和供应商管理等功能，帮助企业简化财务运营。
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense是一款旅行和费用管理应用，帮助企业自动化费用报告，跟踪支出并确保财务合规。
Navan
navan.com
Navan是一个简化公司旅行和费用管理的平台，提供旅行计划、预订、管理及实时报告功能，为企业优化旅行效率。
Deskera
deskera.com
Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。
Pleo
pleo.io
Pleo 是一种支出管理解决方案，提供公司信用卡，自动处理费用、发票和报销，帮助企业简化费用管理和保持透明度。
Dext
dext.com
Dext是一个簿记自动化平台，简化企业财务管理，自动处理财务文件，提高数据准确性并提供实时分析。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo是一款实时费用管理应用，支持移动和网络端的费用提交、审批与报销，帮助企业控制支出和优化财务管理。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk是一个商务旅行管理平台，简化预订流程，提供多种旅行选项，帮助企业有效管理旅行费用和政策。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款集成的业务管理平台，帮助机构管理合同、项目、客户和财务，提高工作效率和团队协作。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo是一款用户友好的应用，帮助您记录工作、开支和旅行，并生成会计报告。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一款自动化应付账款和全球付款的软件，简化支付流程，提高效率，支持196个国家的支付和税务合规。
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap应用程序帮助小企业管理财务，提供信用卡、支出追踪和客户支持，简化运营和资金获取。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice是一款功能强大的开票和计费软件，帮助自由职业者和小企业简化财务管理，支持多币种和多语言，提供自定义发票和费用跟踪等功能。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox是一个用于时间跟踪和项目管理的在线工具，帮助创意团队和代理商有效管理客户项目和费用。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk是一个全面的支出管理平台，提供实时支出可见性，集成预算、发票、费用报销和公司卡管理等功能，适合中小企业。
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy是一个自动化公司支出管理的平台，集成费用处理、发票管理与公司卡，利用AI提高效率与合规性。
BigTime
bigtime.net
BigTime是一款时间和费用跟踪应用，帮助专业服务公司简化运营、管理项目、加速收款和优化资源分配。
Moss
getmoss.com
Moss是一个综合的财务管理平台，专注于简化费用管理，提供虚拟和实体信用卡，自动化发票处理和预算管理。
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify是一款综合费用管理应用，支持发送和请求款项、分账和任务分配，简化费用跟踪和报告流程。
BQE Core
bqe.com
BQE Core是一款基于云的业务管理平台，集成了会计、项目管理和时间费用跟踪，旨在优化专业服务公司的运营。
Aspire
aspireapp.com
Aspire是一个为中小型企业提供的金融平台，支持国际支付、费用管理及收付款，简化财务流程，用户友好。
Neat
neat.com
Neat是一款云基础的财务管理应用，帮助个人和企业简化簿记、收据扫描和财务记录组织，提高资金管理效率。
Brex
brex.com
Brex是一个综合支出管理平台，支持公司卡、费用管理、报销和账单支付，简化财务流程，适合全球业务使用。
MileIQ
mileiq.com
MileIQ是一款自动里程追踪应用，帮助用户轻松分类行程和管理报销，适用于个人和企业用途。
Egencia
egencia.com
Egencia是一款商务旅行管理平台，提供航班、酒店和租车预订，支持旅行者安全和费用管理。
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce是一款用于管理电子商务财务数据的会计自动化软件，提供数据映射、多货币支持及实时同步功能。
Happay
happay.com
Happay 是一个一体化的企业旅行、费用和支付管理平台，简化费用跟踪和旅行管理流程，支持自动报告和实时审批。
Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks是一款帮助自由职业者和小型服务型企业简化开具发票和收款的应用，支持发送无限制发票、跟踪状态及在线支付。
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Money应用帮助企业管理开支，提供全球190个国家的卡片，支持多种货币转账，确保资金安全。
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed是一款文档管理软件，能扫描、整理和分类收据、名片等文件，帮助企业和个人简化财务管理和税务准备。
Jenji
jenji.io
Jenji是一款专业的费用管理应用，提供报销、补贴和费用管理解决方案，适用于中大企业，通过云和人工智能技术实现实时数据管理。
Fiskl
fiskl.com
Fiskl 是一款专为小企业设计的财经管理和会计应用，提供账务处理、发票生成、财务报告及自动化工具。
Stampli
stampli.com
Stampli是一款自动化应付账款管理应用，支持70多种ERP系统，简化发票处理、审批和数据提取，提高财务团队的效率。
WegoPro
wegopro.com
WegoPro是一款简化商务旅行和费用管理的平台，支持机票和酒店预订，随时提交和审核费用，兼容网页及移动设备。
ClickTime
clicktime.com
ClickTime是一个时间和资源管理平台，简化了时间跟踪、项目管理和出勤监控，帮助企业提高效率和财务管理。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一款支出管理应用，帮助企业简化财务流程，包括公司卡、费用报告、发票处理等，支持多货币交易及系统集成。
AppZen
appzen.com
AppZen是一款AI驱动的软件，通过自动化费用处理、发票管理和审计流程，帮助企业提高财务管理效率和准确性。
Airbase
airbase.io
Airbase是一个现代化的支出管理平台，简化应付账款流程，支持企业有效管理支出与财务风险。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox是一款基于AI的收据管理工具，能扫描纸质收据、自动下载邮箱收据，并与会计应用同步，简化费用管理。
Wallester
business.wallester.com
Wallester是一个财务管理平台，帮助企业创建和管理企业卡，支持费用跟踪和实时监控，具备安全措施和良好的兼容性。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin是一个集成财务管理平台，简化跨境支付，支持220多种货币和200个国家的财务操作。提供虚拟账户和费用管理工具。
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B付款是一个综合平台，通过预付万事达卡和签证卡帮助企业管理费用，并与多种会计软件集成。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中东最大的企业卡和费用管理平台，提供自动费用管理、实时支出跟踪和预算优化。
Mesh Payments
meshpayments.com
网状付款是一个综合支出管理平台，提供实时交易控制与可见性，自动化任务并简化付款流程，帮助企业优化支出管理。
Emburse Abacus
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Emburse Abacus是一款实时管理员工费用的应用，简化报销流程，提供自动费用跟踪和自定义审批工作流。
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