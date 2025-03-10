费用管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Skovik
skovik.com
Skovik 使员工和财务团队的费用管理变得毫不费力。我们的平台将完成费用报告的平均时间缩短至 3 分钟，并借助智能工作流程和全球税务规则合规性，实现高达 80% 的会计操作工作自动化。该解决方案非常适合中型公司和企业，以及需要可随其扩展的费用管理解决方案的快速增长的企业。我们在 50 多个国家/地区拥有 1,000 多家此类客户，这就是证明。
ITILITE
itilite.com
ITILITE 是全球发展最快的企业差旅、费用管理和支付平台。这一一体化解决方案可帮助员工从单一平台预订航班、酒店和汽车租赁，并随时随地归档费用。使用 ITILITE 卡，您将拥有 360 度的支出管理机制，所有旅行支出均可获得 1.5% 的现金返还。 ITILITE 负责处理所有后端文书工作，以便您可以专注于完成交易和培养关系。立即访问 www.itilite.com，了解如何简化公司的差旅和费用！
Motus
motus.com
Motus是一款帮助企业管理车辆程序的应用，提供里程跟踪、费用报告和付款处理，优化财务工作流程。
New Expensify
use.expensify.com
New Expensify是一款综合费用管理应用，支持发送和请求款项、分账和任务分配，简化费用跟踪和报告流程。
Mobilexpense
mobilexpense.com
Mobilexpense是一款费用管理应用，帮助员工数字化报销，跟踪费用，扫描收据，并提交审批，支持移动访问。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款专为企业设计的人工智能收据管理工具。它允许用户扫描纸质收据、从电子邮件收件箱自动下载收据和发票，并将这些文档与会计应用程序同步，从而简化了组织、跟踪和管理收据的过程。 WellyBox 还提供收据扫描应用程序、收据管理软件、费用跟踪软件、费用报告软件和费用管理软件，以及收据应用程序、收据管理器和收据跟踪应用程序。 该工具与 Dropbox 和 Google Drive 等顶级云存储解决方案集成，使用户可以轻松存储和同步他们的收据。 WellyBox 集成了 QuickBooks，使用户可以更轻松地为税务审计做好准备。 此外，所有收据都可以在几秒钟内下载到 zip 文件中，从而确保所有文档都位于一个位置，从而降低丢失它们的风险。 WellyBox 利用 GPT 和 OCR 的强大功能来自动执行手动管理任务。基于深度学习的引擎功能在系统迄今为止处理的超过 2500 万份文档中发挥着至关重要的作用，其中每月处理 180 万份文档。 该工具旨在让跟踪和保存收据无压力，让用户安心地专注于业务的其他方面。
Egencia
egencia.com
Egencia是一款商务旅行管理平台，提供航班、酒店和租车预订，支持旅行者安全和费用管理。
Open Collective
opencollective.com
Open Collective 是一个面向团体的法律和金融工具箱。这是一个为您的社区筹款+法律地位+资金管理的平台。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Fyle
fylehq.com
Fyle是一款费用管理平台，支持用户实时跟踪信用卡支出，自动收集和分类收据，确保财务数据准确与合规。
Mesh Payments
meshpayments.com
网状付款是一个综合支出管理平台，提供实时交易控制与可见性，自动化任务并简化付款流程，帮助企业优化支出管理。
Routespring
routespring.com
Routespring是针对所有商务旅行的集中付款优化的旅行管理软件。路线弹簧使财务团队具有实时的可见性和控制权，可以帮助旅行者到达#gofurther。借助路线弹簧，您可以： - 有可能消除报销过程 - 减少管理时间的管理时间 - 最大化价值而无需任何长期承诺
Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中东最大的企业卡和费用管理平台，提供自动费用管理、实时支出跟踪和预算优化。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk是一款支出管理应用，帮助企业简化财务流程，包括公司卡、费用报告、发票处理等，支持多货币交易及系统集成。
Happay
happay.com
Happay 是一个一体化的企业旅行、费用和支付管理平台，简化费用跟踪和旅行管理流程，支持自动报告和实时审批。
Expensya
expensya.com
Expensya是一款费用管理应用，允许用户轻松处理各种费用，如在线购买、差旅费和报销，与多种系统集成。
Soldo
soldo.com
Soldo是一款公司支出管理平台，提供预付费卡，帮助企业控制费用并简化报销流程，支持与会计软件集成。
TravelBank
travelbank.com
TravelBank 是领先的一体化费用和商务差旅管理平台，为 20,000 多家公司提供费用和差旅解决方案。借助 TravelBank，您可以立即控制费用管理和差旅计划，平均减少公司支出 30%，同时通过用户友好的设计、快速费用报销和差旅奖励计划提高员工幸福感。公司可以轻松创建和部署自定义费用和差旅政策，并可以通过电话、电子邮件或聊天方式联系 TravelBank 的内部客户成功团队以获得专家支持。 TravelBank 可在桌面版和移动版上使用。只需几分钟即可开始访问 Travelbank.com。
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand 改变了财务和薪资团队管理费用管理流程的方式。我们提供端到端解决方案，使用人工智能和智能技术来捕获收据和发票，并无缝集成到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，让您的生活尽可能轻松。我们独特的技术帮助公司实现流程自动化、发现重复收据并轻松验证索赔，每年通常可以节省数千甚至数百万美元的成本。该平台有超过 120 种高级功能可供选择，您只需为订阅的功能付费。对于我们的用户来说，值得注意的是： 1. 您可以构建自己的审批层次结构，包括平台中的多级审批者，并具有支出限制。 2. 使用我们的 Google Mileage 功能，手动申领里程可节省惊人的 27.8%。 3. 我们的“会计集成”允许您在几分钟内与各种会计软件集成，这包括发送收据和使用跟踪类别。 4. 我们的“审计跟踪”功能可以在您需要时向您显示费用的完整历史记录 - 从工作流程、收据到审批历史记录。 5. 您可以在收据中输入不同的税率，使财务经理可以轻松地将费用分为相关税率。 6. 您可以自定义您的业务特有的费用类别。您可以构建适合您的组织的自己的自定义导出报告。
Teampay
teampay.co
Teampay 的一体化支出管理具有内置控件，可以预先执行您的政策，并使您能够在一个地方管理所有公司支出。在财务团队保持全面控制的同时，经理和员工可以实时了解实际支出，使他们能够快速、合规地进行采购。 Teampay 使公司中的每个人都可以轻松购买他们需要的东西，同时通过自动化的采购工作流程和对账让财务团队安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人进行的所有类型的采购。员工喜欢这种轻松的体验，财务团队可以放心，因为他们知道所有支出都是预先编码和预先批准的。 Teampay 直接与 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 集成。
Cardata
cardata.co
Cardata 是一个完全管理的车辆报销平台。我们的服务和软件工具帮助公司摆脱过时的汽车计划并转向优化的免税替代方案，从而节省 30% 以上的费用。我们成立于 1999 年，为员工使用私人车辆工作的公司提供一套报销软件、合规计划和商业智能工具。计划包括固定和可变利率报销 (FAVR)、免税汽车津贴 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata移动应用程序、Cardata云门户、保险验证和直接支付支持。它是如何运作的？ 1) 设计：与 Cardata 专家合作，设计最适合您需求的定制且符合 IRS 要求的车辆计划。 2) 捕获：司机利用 Cardata Mobile 应用程序轻松跟踪他们的商务旅行，而经理则利用 Cardata Cloud 提供可靠的报告。 3) 付款：您的司机将获得免税报销，直接存入他们的银行账户。 Cardata 与财富 500 强公司和成长型组织合作，其员工可能会使用自己的私家车进行持续的工作相关驾驶。
Findity
findity.com
Findity是一款费用管理平台，帮助个人和企业集中管理财务支出、里程和发票，提供数字化记录和分类跟踪功能。
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com是一款员工时间跟踪软件，帮助企业管理员工考勤和工资，支持多种集成功能，适用于不同工作安排。
Weel
letsweel.com
Weel 通过虚拟 Visa 商业借记卡、账单支付、费用报告和移动报销帮助澳大利亚企业管理支出。立即向团队成员发放虚拟卡，并通过拍摄收据照片然后直接发送到您的会计系统来自动化您的费用报告。员工可以在任何接受 Visa 的地方以市场领先的汇率进行公司采购，而您和您的财务团队则可以控制预算和支出限额、审批规则和实时账单跟踪器。
Torpago
torpago.com
Torpago是一个金融服务和支出管理平台，旨在破坏传统公司信用卡并为各种规模的企业进行现代化支出管理现代化。 Torpago赋予公司具有简单简便的解决方案的公司，从而赋予公司支出的更广泛的控制和透明度。 Torpago卡和软件于2020年推出，使成千上万的企业可以更好地管理支出。
Spenmo
spenmo.com
Spenmo 是成长型企业的首选支付软件。我们是一款端到端应付账款软件，可将内部支出管理、公司卡、自动账单支付、审批工作流程和会计对账整合到一个集成视图中。使用 Spenmo 的公司每月可以节省 50 多个小时和 10,000 美元。 2020 年完成 Y-Combinator 计划后，Spenmo 已发展到拥有 200 多名员工，并从 Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和 Alpha JWC 等领先投资者那里筹集了超过 8500 万美元的风险投资。
Volopay
volopay.com
Volopay是一款全自动费用管理软件，提供支付、报销、收据捕捉和实时财务洞察，帮助中小企业高效管理开支。
Minute7
minute7.com
Minute7 是一款时间和费用跟踪工具，可轻松与 QuickBooks Online & Desktop 集成。 Minute7 适用于从自由职业者到财富 500 强公司的所有类型的中小型企业。我们没有隐藏费用。我们只需向每个用户每月收取 8 美元的费用。
TripLog
triplogmileage.com
TripLog是一款综合的里程跟踪和费用报销应用，支持自动里程记录和收据捕获，帮助用户简化里程管理流程。
Everlance
everlance.com
Everlance是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本，节省时间并为移动工人提供有吸引力的工作收益。 Everlance拥有超过300万用户，以易于使用，易于管理和易于开展业务而闻名。端到端平台提供了一个完整的车辆报销解决方案：App Store上的＃1级里程跟踪应用程序具有基于自动的，基于GPS的里程日志和内置隐私保护的可自定义的可自定义的可定制偿还报告的批准报告，每月或每两周一次的驾驶员驾驶员的驾驶员和驾驶员培训驾驶员的驾驶员连续型号均可予以批准，并置于较高的旗帜。费用管理在每一步都具有可见性，您可以准确有效地偿还员工的里程和费用。另外，还要了解员工如何度过一天，有助于提高问责制并实现更有效的资源分配。 Everlance支持所有类型的无/低税型车辆报销计划。无论您当前提供公司汽车，使用手动流程还是来自另一家提供商，Everlance的专家团队都可以帮助您确定适合您的业务的合适计划并维护IRS合规性。固定和可变利率（FAVR）个性化的报销，包括每英里（CPM）报销的费率开发美分（CPM）的责任津贴车队跟踪每个客户都有一个命名的客户成功经理，他是您的单一联系点并进行您的季度业务评论。服务台每周7天通过电话，聊天和电子邮件提供，以支持您和您的员工在路上。
Kloo
getkloo.com
Kloo是一款用于现代化应付账款操作的应用，自动化发票管理和费用报销流程，提高效率和合规性。
Billeasy
billeasy.in
Billeasy 是一家金融科技公司，在帮助组织扩展面向消费者的业务并为客户提供从线下到线上（反之亦然）的全面体验方面处于领先地位。我们的产品旨在生成数字足迹，以提高客户参与度、客户忠诚度和便利性。我们通过简单地将交易数字化（建立在第一方交易的基础上），为他们进行业务跟踪和分析，帮助品牌推动业务增长。 Billeasy 与印度领先的零售公司和政府运营的大众公共交通组织合作。
Swipey
swipey.co
滑动 |适用于现代中小企业的智能金融工具 Swipey 弥合了传统金融机构提供的支付服务与现代中小企业所需功能之间的差距。在 Swipey，我们实践另一种工作方式——我们不会满足于糟糕的流程或无附加值的产出。我们的使命是改造东南亚的中小企业。
Roomex
roomex.com
Roomex 是专为拥有移动员工的企业打造的差旅和费用平台。我们的平台提供最广泛的酒店、B&B、公寓等网络，并提供专享 Roomex 价格以及针对工作人员、项目工作和长期住宿量身定制的住宿选择。我们专业的客户服务团队拥有行业领先的净推荐值 52 分，确保通过 Roomex 预订的每一次旅行都完全符合客户的需求。此外，RoomexPay 使企业能够轻松管理费用。 Roomex 提供综合发票、结账后收费和免费取消服务，让员工不再需要出差。
Reimbi
reimbi.com
轻松提交、轻松审批、快速报销。 Reimbi 重新构想了如何处理费用报告。需要轻松报销员工的家庭办公费用吗？雷姆比就是这么做的。需要快速报销求职者的面试费用？雷姆比就是这么做的。需要确保您的报销政策得到完整的审计跟踪？雷姆比就是这么做的。 SSO、GDPR 和 API 支持吗？是的，也是。今天了解更多信息。
Pemo
pemo.io
最智能的公司卡，可帮助中东和北非地区企业实现费用自动化。我们通过一体化支出管理平台帮助企业发展，该平台包括公司卡、费用管理、会计自动化、发票支付等。
Mindee
mindee.com
Mindee是一个AI文档处理自动化平台，帮助企业高效提取和处理各种文档的数据。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin是一个集成财务管理平台，简化跨境支付，支持220多种货币和200个国家的财务操作。提供虚拟账户和费用管理工具。
Budgetly
budgetly.com.au
具有支出规则的员工卡。一种管理整个费用流程的新的，更简单的方法。比信用卡更好，预算提供了更多。
Archa
archa.com.au
Archa是一种智能的商业信用卡和费用管理解决方案。内置费用报告，即时卡发行和较高的限制，没有个人担保。给您的业务应有的信用。
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit 是专门为初创企业设计的公司卡。我们的人工智能驱动的审批流程可以让您免去通常获取公司卡所需的麻烦，而且我们先进的卡技术使您可以轻松支付和跟踪业务费用。
Expenseout
expenseout.com
Expenseout 是一款基于网络的员工自助服务工具，可自动执行请求、批准和处理员工请求的流程，从而减少清理员工索赔所需的时间。它包含显示组织实际支出情况的分析。
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap应用程序帮助小企业管理财务，提供信用卡、支出追踪和客户支持，简化运营和资金获取。
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B付款是一个综合平台，通过预付万事达卡和签证卡帮助企业管理费用，并与多种会计软件集成。
AmTrav
amtrav.com
AmTrav 让商务旅行更加高效。我们帮助各种规模的公司在预订行程、节省费用、制定差旅政策、管理付款和费用以及确保旅客安全时实现无缝差旅体验。商务旅行者、旅行安排者和旅行经理都喜欢 AmTrav，因为我们的一个互联平台结合了周到的技术和个性化服务，旅行专家和客户关系经理随时准备提供帮助。超过 1,000 家企业使用 AmTrav 去往不同的地方、结识朋友、建立有意义的联系，并充分利用每次旅行。
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Yordex Smart PO 可帮助企业将发票处理成本降低高达 75%、提高可见性、优化现金流并建立成功的买家/供应商关系。聪明的 PO 积极掌控局势。一旦发送，他们将确保在最终付款之前完成，并尽可能减少您的参与。他们将自动核对、自动接收和自动付款，从而为您节省大量时间。启动并运行 Yordex，几乎不会中断您当前的流程。与其他 AP 解决方案不同，Yordex 无需进行昂贵且耗时的流程重新设计，使您从第一天起就可以最大限度地提高投资回报。
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travelplusapp.com
TravelPlus是一个适合所有人的商务旅行和费用管理平台。使用TravelPlus，您将获得： - 最佳价格右酒店 - 24x7礼宾支持 - 最容易使用的技术 - 实时可见性和预订演示的控制，请访问www.travelplusapp.com
Precoro
precoro.com
Precoro是一款基于云的采购自动化解决方案，简化采购流程，减少手动错误，提高预算控制和支出可见性。
Docyt
docyt.com
Docyt是一款AI驱动的会计应用，自动化财务管理，提供实时财务报告，减少人工数据输入，提高会计工作效率。
DATABASICS
data-basics.com
在 DATABASICS，我们提供真正高效、有效的时间管理解决方案，该解决方案足够灵活，适合所有类型的员工，但又足够简单，适合任何人使用。
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle是一款综合的费用管理与员工福利软件，帮助企业追踪支出、提交费用、管理合规性并优化财务流程。
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr是一款为自由职业者和小企业主设计的财务管理应用，提供自动费用跟踪、里程记录和税务计算。
ExpensePath
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适合中小型公司的网络和移动解决方案，可以轻松且经济地处理费用报告。方便财务，方便员工，降低差旅费用。
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