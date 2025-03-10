费用管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Everlance

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Everlance是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本，节省时间并为移动工人提供有吸引力的工作收益。 Everlance拥有超过300万用户，以易于使用，易于管理和易于开展业务而闻名。端到端平台提供了一个完整的车辆报销解决方案：App Store上的＃1级里程跟踪应用程序具有基于自动的，基于GPS的里程日志和内置隐私保护的可自定义的可自定义的可定制偿还报告的批准报告，每月或每两周一次的驾驶员驾驶员的驾驶员和驾驶员培训驾驶员的驾驶员连续型号均可予以批准，并置于较高的旗帜。费用管理在每一步都具有可见性，您可以准确有效地偿还员工的里程和费用。另外，还要了解员工如何度过一天，有助于提高问责制并实现更有效的资源分配。 Everlance支持所有类型的无/低税型车辆报销计划。无论您当前提供公司汽车，使用手动流程还是来自另一家提供商，Everlance的专家团队都可以帮助您确定适合您的业务的合适计划并维护IRS合规性。固定和可变利率（FAVR）个性化的报销，包括每英里（CPM）报销的费率开发美分（CPM）的责任津贴车队跟踪每个客户都有一个命名的客户成功经理，他是您的单一联系点并进行您的季度业务评论。服务台每周7天通过电话，聊天和电子邮件提供，以支持您和您的员工在路上。