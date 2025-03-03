费用管理软件 - 最热门应用 - 台湾

ExpenseOnDemand

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ExpenseOnDemand 改变了财务和薪资团队管理费用管理流程的方式。我们提供端到端解决方案，使用人工智能和智能技术来捕获收据和发票，并无缝集成到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，让您的生活尽可能轻松。我们独特的技术帮助公司实现流程自动化、发现重复收据并轻松验证索赔，每年通常可以节省数千甚至数百万美元的成本。该平台有超过 120 种高级功能可供选择，您只需为订阅的功能付费。对于我们的用户来说，值得注意的是： 1. 您可以构建自己的审批层次结构，包括平台中的多级审批者，并具有支出限制。 2. 使用我们的 Google Mileage 功能，手动申领里程可节省惊人的 27.8%。 3. 我们的“会计集成”允许您在几分钟内与各种会计软件集成，这包括发送收据和使用跟踪类别。 4. 我们的“审计跟踪”功能可以在您需要时向您显示费用的完整历史记录 - 从工作流程、收据到审批历史记录。 5. 您可以在收据中输入不同的税率，使财务经理可以轻松地将费用分为相关税率。 6. 您可以自定义您的业务特有的费用类别。您可以构建适合您的组织的自己的自定义导出报告。