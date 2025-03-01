找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Kloo
getkloo.com
Kloo 是现代化应付账款运营（包括费用管理和发票支付）的权威解决方案。在尖端人工智能技术的支持下，Kloo 使企业能够减少高达 80% 的手动流程，从而创建更加简化和高效的工作流程。使用 Kloo 自动化应付账款：Kloo 的人工智能驱动平台简化了从发票审批到付款执行的整个应付账款流程。其智能设计可以轻松适应您独特的业务需求。无与伦比的费用管理：通过 Kloo 的用户友好界面有效管理员工费用。快速且完全透明地跟踪、报告和核对费用，从而更好地控制您的财务运营。彻底改变发票付款：Kloo 的发票付款方法旨在与任何 ERP 系统无缝集成。该平台的灵活性和 AI 功能可确保它适合您现有的基础设施，无论您使用哪种特定 ERP。主要优点 减少手动工作量：将手动任务减少 80%，使您的团队能够专注于增长和战略计划，而不是耗时的财务运营。无需增加员工即可扩展的解决方案：Kloo 的应付账款端到端自动化为增长提供了坚实的基础，而无需持续需要额外的资源。增强合规性并降低风险：凭借审计跟踪和基于角色的视图等功能，Kloo 有助于最大限度地降低财务风险，并确保您的运营始终符合相关法规。改善供应商关系：Kloo 为您的供应商提供无缝的支付体验，强调透明的处理和多种支付方式。使用 Kloo 实现现代化应付账款、费用管理和发票付款流程。它能够轻松地与任何 ERP 系统集成，并由先进的人工智能提供支持，这意味着您可以在现有框架内实施 Kloo。这使您的业务能够跟上当今动态市场的步伐发展。通过采用 Kloo，您投资了能够实现关键财务功能自动化的技术，使您的公司变得更加敏捷和响应迅速。
ITILITE
itilite.com
ITILITE 是全球发展最快的企业差旅、费用管理和支付平台。这一一体化解决方案可帮助员工从单一平台预订航班、酒店和汽车租赁，并随时随地归档费用。使用 ITILITE 卡，您将拥有 360 度的支出管理机制，所有旅行支出均可获得 1.5% 的现金返还。 ITILITE 负责处理所有后端文书工作，以便您可以专注于完成交易和培养关系。立即访问 www.itilite.com，了解如何简化公司的差旅和费用！
Motus
motus.com
满足您公司的车辆计划需求。对于刚刚起步的小公司或已经存在数十年的公司，我们的平台提供的解决方案可以提高组织的弹性和敏捷性。 • Motus 平台为我们的解决方案提供支持，提供准确的里程报销计算、车队个人使用费用以及送货里程和设备使用率。 • 我们简单的“一劳永逸”方法使记录里程几乎毫不费力。 • Motus 凭借电动汽车解决方案和工具引领潮流，帮助您的公司实现可持续发展目标。 Motus 由无与伦比的数据池提供支持，经过 80 多年的提炼并实时更新，是致力于实现工作场所敏捷性的财富 500 强顶级公司和组织的首选平台。 Motus 汽车数据是在全球最大的保留司机群体中捕获和分析的，这些数据也支撑了年度国税局 (IRS) 商务里程标准，即个人可以扣除商务车辆费用的金额。
New Expensify
use.expensify.com
新费用：汇款，索取钱，分账单或分配任务，全部纳入一个应用程序。 每项财务交易都始于对话。没有人谈论它，没有人交换钱，因此我们的应用程序旨在促进这一点。 New Expensify是一个强大的金融应用程序，旨在彻底改变您管理支出的方式。由于每笔交易都是聊天，因此您可以轻松确定您的钱的发送何处。凭借其直观的界面和强大的功能，它是在一个简单的地方管理所有对话和费用的最终工具。
Mobilexpense
mobilexpense.com
借助 Declaree，您的员工可以在一个应用程序中将所有费用数字化。无论是扫描收据、里程津贴还是每日津贴，Declaree 都能提供。无论身在何处，您的员工都可以将其费用提交给各自的经理批准。您还可以预先定义每个城市/地区/国家的员工每日津贴，并在费用不符合您的业务政策时通知他们。如果员工出差，他或她可以选择快速填写出发地和目的地，并自动计算他们的里程津贴。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款专为企业设计的人工智能收据管理工具。它允许用户扫描纸质收据、从电子邮件收件箱自动下载收据和发票，并将这些文档与会计应用程序同步，从而简化了组织、跟踪和管理收据的过程。 WellyBox 还提供收据扫描应用程序、收据管理软件、费用跟踪软件、费用报告软件和费用管理软件，以及收据应用程序、收据管理器和收据跟踪应用程序。 该工具与 Dropbox 和 Google Drive 等顶级云存储解决方案集成，使用户可以轻松存储和同步他们的收据。 WellyBox 集成了 QuickBooks，使用户可以更轻松地为税务审计做好准备。 此外，所有收据都可以在几秒钟内下载到 zip 文件中，从而确保所有文档都位于一个位置，从而降低丢失它们的风险。 WellyBox 利用 GPT 和 OCR 的强大功能来自动执行手动管理任务。基于深度学习的引擎功能在系统迄今为止处理的超过 2500 万份文档中发挥着至关重要的作用，其中每月处理 180 万份文档。 该工具旨在让跟踪和保存收据无压力，让用户安心地专注于业务的其他方面。
Egencia
egencia.com
易信达（美国运通全球商务旅行公司）是唯一经过验证的全球 B2B 旅行技术平台。我们源自全球科技巨头的实验室，为全球超过 200 万旅客提供最佳的用户体验、无与伦比的内容和无与伦比的服务。作为最具价值的商务旅行市场的一部分，易信达凭借行业领先的数据洞察和人工智能驱动的创新而独树一帜，为 60 多个国家/地区 9000 多家公司的旅行计划提供支持。
Open Collective
opencollective.com
Open Collective 是一个面向团体的法律和金融工具箱。这是一个为您的社区筹款+法律地位+资金管理的平台。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Fyle
fylehq.com
Fyle 是一个现代费用管理平台，使会计师能够简化其现有信用卡的费用报告流程。 Fyle 直接与其现有的 Visa、Mastercard 和 American Express 信用卡集成，提供信用卡交易数据的实时可见性、通过文本的即时支出通知以及轻松的收据收集。用户可以通过文本提交收据，Fyle 会自动匹配收据，确保自动对账并加快结账时间。员工可以通过短信、Gmail、Outlook、Slack、Teams 等日常应用程序提交费用，或者使用 Fyle 功能强大的移动应用程序拍摄收据图片并随时随地提交费用。 Fyle 自动从收据中提取、编码和分类数据，检查是否违反政策，将其分配到正确的项目、预算和成本中心，并将数据推送到 QuickBooks Online、Xero、NetSuite、Sage Intacct、Sage 300 CRE 等会计软件， Microsoft Dynamics 365 Business Central 和 QuickBooks Desktop。
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh 是一款一体化支出管理平台，可让您全面控制和了解每一笔交易。它可以自动执行耗时的手动任务，同时简化您的整个付款工作流程，帮助您更好地管理和优化公司付款 - 并节省您每月结账的时间。从差旅到办公用品、供应商付款和杂项费用，Mesh 为您的整个团队提供轻松的支出解决方案。 - 通过预先批准的预算分配虚拟和物理卡，将卡锁定到特定供应商，并在几秒钟内取消卡。最好的部分？您可以告别费用报告了。 - 自动对支出进行分类，收集和匹配收据，简化付款工作流程和审批，并跟踪每次购买。 - 在整个支付工作流程中获取智能、定制的见解，包括经济高效的替代方案、SaaS 定价包和价格整合机会。 - 告别手动输入数据——借助 Mesh，一键对账可立即与您的 ERP 同步交易，为您的团队节省大量时间和精力。 - 通过无忧的自动请求路由和即时通知简化审批。了解更多信息，请访问 www.mesh payments.com
Routespring
routespring.com
Routespring 是一款针对所有商务旅行集中支付而优化的旅行管理软件。 Routespring 为财务团队提供实时可见性和控制，帮助旅行者#GoFurther。借助 Routespring，您可以： - 可能消除报销流程 - 减少管理差旅的管理时间 - 无需任何长期承诺即可实现价值最大化
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中东地区最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信赖。 Alaan 可以让您： 1. 自动化费用管理 2. 实时跟踪公司支出 3. 优化公司预算 4. 掌控您的财务 在 Y Combinator 和多个全球投资者的支持下，Alaan 可以帮助财务团队节省时间，金钱和努力。
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是欧洲、美国和英国国内和国际企业领先的支出管理解决方案。 Payhawk 将公司卡、报销费用、应付账款和无缝会计软件集成到一个产品中，让每个人都能轻松进行商业支付。 Payhawk 帮助超过 32 个国家/地区的客户最大限度地提高效率、大规模控制支出并保持敏捷性。 Payhawk 在伦敦、柏林、巴塞罗那、巴黎、阿姆斯特丹、维尔纽斯、索非亚和纽约设有办事处，其多元化的客户群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等顶级品牌。
Happay
happay.com
Happay 是一款首创的企业差旅、费用和支付管理一体式集成解决方案。 Happay 在全球拥有超过 7000 多个跨行业客户，能够精准解决复杂的金融用例。我们通过开箱即用的功能使旅行、费用和付款的整个旅程变得幸福。旅行 1. 与领先的 TMC 无缝集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 2. 应用内预订体验，选择座位、食物选项以及确认机票，一切都在 Happypay 内。 3.人工智能帮助展示和选择最低票价选项，节省数千美元。 4.“票价冻结”有助于锁定机票，避免因审批延误而导致票价激增。 5. 易于设置政策，并在预订过程中自动 100% 遵守政策。 6. 透明的一键审批流程费用 1. 从支出来源（电子邮件、出租车、短信、信用卡账单）自动捕获费用 2. 独特的 OCR 智能扫描功能，自动扫描并输入费用报告，无需任何费用。手动干预 3. 自动政策检查和违规通报 4. 轻松设置复杂业务用例的审批工作流程和偏差 5. 端到端 GST 数据收集、报告、和对帐付款 我们的公司卡可以解决所有公司付款问题。受到各种规模客户的喜爱，我们带来了一张统一卡，适用于所有员工费用数字支出，具有实时对账和透明的费用管理数字小额现金分配和管理我们将所有这些令人惊叹的功能与我们强大的分析功能相结合。只需单击一下即可获取有关您的旅行预订、计划内和计划外旅行、政策违规行为、最高支出者等的实时深入数据。 Happypay 受到 7000 多家客户（包括优质品牌和市场领导者）的信赖，是综合旅行、费用和支付解决方案的正确选择。要预订演示，请访问 https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
Expensya
expensya.com
Expensya 是一种改变支出管理的解决方案。 Expensya 用户可以管理和处理任何类型的费用：在线购买、一般费用、费用报告、远程工作、每日津贴、里程费用等。凭借其全面的功能和专业知识，Expensya 目前为 5000 多家公司提供支持，并为其用户提供全面的解决方案，以实现所有业务支出的完美端到端管理。 Expensya 还与您的银行卡、人力资源系统、ERP、会计系统和差旅经理集成。 Expensya 自动化流程的每一步，节省时间并提高团队的生产力我们的愿景是提供最完整、直观和可扩展的解决方案。
Soldo
soldo.com
Soldo 通过将 Soldo 公司卡和我们的费用管理平台结合在一起，一劳永逸地淘汰报销。员工永远不必花自己的钱。没有人会因为丢失收据而浪费时间。财务团队可以控制公司支出。借助 Soldo，您可以控制所有业务支出，并且由于与会计系统集成，您可以快速轻松地核对费用。 您可以为部分或全部员工、整个团队甚至外部合作者配备 Mastercard® Soldo 卡，从而决定谁有权使用公司资金以及使用资金的规则。
TravelBank
travelbank.com
TravelBank 是领先的一体化费用和商务差旅管理平台，为 20,000 多家公司提供费用和差旅解决方案。借助 TravelBank，您可以立即控制费用管理和差旅计划，平均减少公司支出 30%，同时通过用户友好的设计、快速费用报销和差旅奖励计划提高员工幸福感。公司可以轻松创建和部署自定义费用和差旅政策，并可以通过电话、电子邮件或聊天方式联系 TravelBank 的内部客户成功团队以获得专家支持。 TravelBank 可在桌面版和移动版上使用。只需几分钟即可开始访问 Travelbank.com。
ExpenseOnDemand
expenseondemand.com
ExpenseOnDemand 改变了财务和薪资团队管理费用管理流程的方式。我们提供端到端解决方案，使用人工智能和智能技术来捕获收据和发票，并无缝集成到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，让您的生活尽可能轻松。我们独特的技术帮助公司实现流程自动化、发现重复收据并轻松验证索赔，每年通常可以节省数千甚至数百万美元的成本。该平台有超过 120 种高级功能可供选择，您只需为订阅的功能付费。对于我们的用户来说，值得注意的是： 1. 您可以构建自己的审批层次结构，包括平台中的多级审批者，并具有支出限制。 2. 使用我们的 Google Mileage 功能，手动申领里程可节省惊人的 27.8%。 3. 我们的“会计集成”允许您在几分钟内与各种会计软件集成，这包括发送收据和使用跟踪类别。 4. 我们的“审计跟踪”功能可以在您需要时向您显示费用的完整历史记录 - 从工作流程、收据到审批历史记录。 5. 您可以在收据中输入不同的税率，使财务经理可以轻松地将费用分为相关税率。 6. 您可以自定义您的业务特有的费用类别。您可以构建适合您的组织的自己的自定义导出报告。
Teampay
teampay.co
Teampay 的一体化支出管理具有内置控件，可以预先执行您的政策，并使您能够在一个地方管理所有公司支出。在财务团队保持全面控制的同时，经理和员工可以实时了解实际支出，使他们能够快速、合规地进行采购。 Teampay 使公司中的每个人都可以轻松购买他们需要的东西，同时通过自动化的采购工作流程和对账让财务团队安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人进行的所有类型的采购。员工喜欢这种轻松的体验，财务团队可以放心，因为他们知道所有支出都是预先编码和预先批准的。 Teampay 直接与 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 集成。
Cardata
cardata.co
Cardata 是一个完全管理的车辆报销平台。我们的服务和软件工具帮助公司摆脱过时的汽车计划并转向优化的免税替代方案，从而节省 30% 以上的费用。我们成立于 1999 年，为员工使用私人车辆工作的公司提供一套报销软件、合规计划和商业智能工具。计划包括固定和可变利率报销 (FAVR)、免税汽车津贴 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata移动应用程序、Cardata云门户、保险验证和直接支付支持。它是如何运作的？ 1) 设计：与 Cardata 专家合作，设计最适合您需求的定制且符合 IRS 要求的车辆计划。 2) 捕获：司机利用 Cardata Mobile 应用程序轻松跟踪他们的商务旅行，而经理则利用 Cardata Cloud 提供可靠的报告。 3) 付款：您的司机将获得免税报销，直接存入他们的银行账户。 Cardata 与财富 500 强公司和成长型组织合作，其员工可能会使用自己的私家车进行持续的工作相关驾驶。
Findity
findity.com
Findity 是一个费用管理平台，允许合作伙伴将自己的费用管理解决方案作为白标应用程序或通过 API 推向市场。该平台将企业的开支、里程、娱乐和每日津贴集中在一处自动化处理。通过与领先的会计和薪资软件和卡的集成，该解决方案提升了合作伙伴的产品质量，为其客户提供无缝且完全合规的费用体验。
Timesheets.com
timesheets.com
Timesheets.com 是一款用户友好且经济实惠的员工时间跟踪解决方案，适合希望节省工资成本或增加账单的企业。员工可以通过我们的移动网站跟踪他们的时间，管理员也可以限制员工只在某些办公地点打卡。我们的 DCAA 合规系统具有完整的审计跟踪和权限架构，可确保安全性和问责制。报告可以导出到许多薪资和会计软件平台，包括 QuickBooks。
Weel
letsweel.com
Weel 通过虚拟 Visa 商业借记卡、账单支付、费用报告和移动报销帮助澳大利亚企业管理支出。立即向团队成员发放虚拟卡，并通过拍摄收据照片然后直接发送到您的会计系统来自动化您的费用报告。员工可以在任何接受 Visa 的地方以市场领先的汇率进行公司采购，而您和您的财务团队则可以控制预算和支出限额、审批规则和实时账单跟踪器。
Torpago
torpago.com
Torpago 是一个金融服务和支出管理平台，其使命是颠覆传统的企业信用卡并为各种规模的企业实现支出管理现代化。 Torpago 为公司提供简单易用的解决方案，使公司支出获得更广泛的控制和透明度。 Torpago 卡和软件于 2020 年推出，使数千家企业能够更好地管理支出。
Spenmo
spenmo.com
Spenmo 是成长型企业的首选支付软件。我们是一款端到端应付账款软件，可将内部支出管理、公司卡、自动账单支付、审批工作流程和会计对账整合到一个集成视图中。使用 Spenmo 的公司每月可以节省 50 多个小时和 10,000 美元。 2020 年完成 Y-Combinator 计划后，Spenmo 已发展到拥有 200 多名员工，并从 Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和 Alpha JWC 等领先投资者那里筹集了超过 8500 万美元的风险投资。
Volopay
volopay.com
Volopay是一种完全自动的支出和费用管理软件。通过灵活的付款，批准，自动收据捕获和实时支出见解，财务可以分散整个企业的运营支出，而不会丧失任何控制或可见性。 专为厌倦使用的中小型企业设计 耗尽和出色的床单。因此，如果您在工作中花费，则需要Volopay。 借助Volopay，您可以： *自动记录，报告和提交费用 *实时费用报告 *当场扣押和上传收据，逐项列出的支出数据 *用户友好的移动和网络应用程序 *阻止您的售价卡 *请求充值并批准他们 *将交易导出到QuickBooks，Xero等
Minute7
minute7.com
Minute7 是一款时间和费用跟踪工具，可轻松与 QuickBooks Online & Desktop 集成。 Minute7 适用于从自由职业者到财富 500 强公司的所有类型的中小型企业。我们没有隐藏费用。我们只需向每个用户每月收取 8 美元的费用。
TripLog
triplogmileage.com
TripLog 是一个综合性里程和费用报销平台，旨在降低劳动力成本、提高生产力并消除领导层和用户的手动、繁琐流程。我们的突出功能包括自动里程跟踪、OCR 收据捕获、自定义频繁出行规则、通勤里程豁免、自动最短距离计算和多报费用标记。
Everlance
everlance.com
Everlance 是一种里程和费用软件，可帮助公司降低报销成本、节省时间并为移动员工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 拥有超过 300 万用户，以易于使用、易于管理和易于开展业务而闻名。该端到端平台提供完整的车辆报销解决方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪应用程序，具有基于 GPS 的自动里程日志和内置隐私保护 可定制的报销报告批准流程和异常值标记每月、每两个月或每两周员工报销选项 驾照和保险验证 持续机动车辆记录 (MVR) 检查和驾驶员安全培训 综合费用管理 通过每一步的可见性，您可以准确、高效地报销员工的里程费用和费用。此外，还可以对员工如何度过一天有新的了解，有助于增强责任感并实现更有效的资源分配。 Everlance 支持所有类型的免税/低税车辆报销计划。无论您当前提供公司汽车、使用手动流程还是来自其他提供商，Everlance 的专家团队都可以帮助您确定适合您企业的计划并保持 IRS 合规性。固定和可变费率 (FAVR) 个性化报销，包括费率制定 每英里美分 (CPM) 报销 责任津贴 车队跟踪 每个客户都有一位指定的客户成功经理，他将作为您的单一联系人并进行季度业务审查。服务台每周 7 天通过电话、聊天和电子邮件为您和您的员工提供支持。
Billeasy
billeasy.in
Billeasy 是一家金融科技公司，在帮助组织扩展面向消费者的业务并为客户提供从线下到线上（反之亦然）的全面体验方面处于领先地位。我们的产品旨在生成数字足迹，以提高客户参与度、客户忠诚度和便利性。我们通过简单地将交易数字化（建立在第一方交易的基础上），为他们进行业务跟踪和分析，帮助品牌推动业务增长。 Billeasy 与印度领先的零售公司和政府运营的大众公共交通组织合作。
Swipey
swipey.co
滑动 |适用于现代中小企业的智能金融工具 Swipey 弥合了传统金融机构提供的支付服务与现代中小企业所需功能之间的差距。在 Swipey，我们实践另一种工作方式——我们不会满足于糟糕的流程或无附加值的产出。我们的使命是改造东南亚的中小企业。
Roomex
roomex.com
Roomex 是专为拥有移动员工的企业打造的差旅和费用平台。我们的平台提供最广泛的酒店、B&B、公寓等网络，并提供专享 Roomex 价格以及针对工作人员、项目工作和长期住宿量身定制的住宿选择。我们专业的客户服务团队拥有行业领先的净推荐值 52 分，确保通过 Roomex 预订的每一次旅行都完全符合客户的需求。此外，RoomexPay 使企业能够轻松管理费用。 Roomex 提供综合发票、结账后收费和免费取消服务，让员工不再需要出差。
Reimbi
reimbi.com
轻松提交、轻松审批、快速报销。 Reimbi 重新构想了如何处理费用报告。需要轻松报销员工的家庭办公费用吗？雷姆比就是这么做的。需要快速报销求职者的面试费用？雷姆比就是这么做的。需要确保您的报销政策得到完整的审计跟踪？雷姆比就是这么做的。 SSO、GDPR 和 API 支持吗？是的，也是。今天了解更多信息。
Pemo
pemo.io
最智能的公司卡，可帮助中东和北非地区企业实现费用自动化。我们通过一体化支出管理平台帮助企业发展，该平台包括公司卡、费用管理、会计自动化、发票支付等。
Mindee
mindee.com
Mindee 是一个 AI 文档流程自动化平台，可为各种规模的企业转变基于文档的流程。借助可定制的工作流程和高级数据模型，Mindee 将文档转化为可操作的数据。 Mindee 受到 Spendesk 和 Qonto 等 SaaS 领导者以及金融、医疗保健和其他各个行业的中小企业的信赖，在文档流程自动化方面处于领先地位。 Mindee 提供了一套文档自动化工具。其核心产品围绕基于 API 的解决方案，允许企业从各种文档中提取和处理数据，包括发票、收据和任何类型的文档。该平台提供用于快速部署的现成 API 和针对特定工作流程定制的 API，使其高度灵活。 Mindee 使公司能够自动执行手动数据输入、提高准确性并与现有应用程序无缝集成，以实现可扩展的文档处理。
Fyorin
fyorin.com
Fyorin 是一个综合性金融运营平台，汇集了全球金融机构网络，可支持 220 多种货币，以简化跨境支付并提供统一的财务解决方案。我们为全球企业提供单一平台进行全球金融运营，接入多家金融机构并即时加快跨境支付，从而轻松提高效率、降低成本并开拓新市场。主要功能： 支持 220 多种货币、30 多种支付渠道和 200 个国家/地区 跨境支付 虚拟多币种卡 虚拟账户（本地 IBAN） 资金管理 多银行费用管理 应付账款 应收账款 与 ERP 和会计工具集成层级团队访问管理
Budgetly
budgetly.com.au
带有消费规则的员工卡。一种管理整个费用流程的更简单的新方法。 Budgetly 比信用卡更好，提供更多服务。
Archa
archa.com.au
Archa 是一款智能商业信用卡和费用管理解决方案。内置费用报告、即时发卡和更高限额，无需个人担保。给予您的企业应有的信誉。
Tribal Credit
tribal.credit
Tribal Credit 是专门为初创企业设计的公司卡。我们的人工智能驱动的审批流程可以让您免去通常获取公司卡所需的麻烦，而且我们先进的卡技术使您可以轻松支付和跟踪业务费用。
Expenseout
expenseout.com
Expenseout 是一款基于网络的员工自助服务工具，可自动执行请求、批准和处理员工请求的流程，从而减少清理员工索赔所需的时间。它包含显示组织实际支出情况的分析。
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我们的使命是让小型企业的运营变得尽可能简单。我们知道企业的日常运营可能具有挑战性，因此我们开发了工具和资源，帮助企业主简化运营、快速获得资金并获得奖励。因此，如果您正在寻找更好的方式来经营或发展您的业务 - 无论您是想要为下一份工作购买用品的电工，还是想要整合团队支出的咨询公司 - 加入英国各地的 200,000 家企业以及信任 Capital on Tap 的美国。 https://www.capitalontap.com/
B4B Payments
b4bpayments.com
使用 Mastercard® 和 Visa ® 预付卡控制公司支出并节省时间。如果有更多时间，您的企业可以实现什么目标？
AmTrav
amtrav.com
AmTrav 让商务旅行更加高效。我们帮助各种规模的公司在预订行程、节省费用、制定差旅政策、管理付款和费用以及确保旅客安全时实现无缝差旅体验。商务旅行者、旅行安排者和旅行经理都喜欢 AmTrav，因为我们的一个互联平台结合了周到的技术和个性化服务，旅行专家和客户关系经理随时准备提供帮助。超过 1,000 家企业使用 AmTrav 去往不同的地方、结识朋友、建立有意义的联系，并充分利用每次旅行。
Yordex
yordex.com
Yordex Smart PO 可帮助企业将发票处理成本降低高达 75%、提高可见性、优化现金流并建立成功的买家/供应商关系。聪明的 PO 积极掌控局势。一旦发送，他们将确保在最终付款之前完成，并尽可能减少您的参与。他们将自动核对、自动接收和自动付款，从而为您节省大量时间。启动并运行 Yordex，几乎不会中断您当前的流程。与其他 AP 解决方案不同，Yordex 无需进行昂贵且耗时的流程重新设计，使您从第一天起就可以最大限度地提高投资回报。
TravelPlus
travelplusapp.com
TravelPlus 是一个适合所有人的商务旅行和费用管理平台。通过 TravelPlus，您可以获得： - 以最优惠的价格选择合适的酒店 - 24x7 礼宾支持 - 适合每个人的最易于使用的技术 - 实时可见性和控制 要预订演示，请访问 www.travelplusapp.com
Fraxion
fraxion.biz
Fraxion 的用户友好型解决方案深受全球中型公司的信赖，可提高采购效率和主动支出管理。自动化采购、费用和 AP 流程，确保整个采购流程的问责制和遵守批准的预算和政策，以降低运营成本。轻松跟踪、管理和分析支出，以做出明智的决策、完整的支出可见性和可审计性。 Fraxion 全面的采购到付款套件功能： - 采购申请和自定义审批 - 预算和政策控制 - 采购订单自动化 - 接收、发票匹配和发票审批 - AI 支持的 AP 自动化 - 支出分析、社区洞察和报告 - PunchOut 和PunchIn -内部目录 -费用管理 -移动应用程序 -ERP/会计系统集成 使您的团队无论身在何处都能负责任地支出弗拉克西翁。
Skovik
skovik.com
Skovik 使员工和财务团队的费用管理变得毫不费力。我们的平台将完成费用报告的平均时间缩短至 3 分钟，并借助智能工作流程和全球税务规则合规性，实现高达 80% 的会计操作工作自动化。该解决方案非常适合中型公司和企业，以及需要可随其扩展的费用管理解决方案的快速增长的企业。我们在 50 多个国家/地区拥有 1,000 多家此类客户，这就是证明。
Docyt
docyt.com
使用 Docyt 体验 AI 簿记，平均每年节省 500 个小时和 2,000 美元。我们的人工智能自动化软件可以实时洞察费用和盈利能力，消除手动数据输入和繁琐的任务。 Docyt 了解您的业务复杂性，自动执行后台和簿记职责。它处理耗时的任务。通过实时报告获得即时财务状况可见性，确保持续的财务控制。轻松生成所有业务地点的综合汇总和单独财务报表，帮助制定战略决策。使用 Docyt 拥抱人工智能簿记革命，节省时间并获得实时见解，以促进您的业务成功。在现有 Quickbooks Online 或桌面解决方案之上使用 Docyt 来管理一个或多个地点的费用、公司信用卡和实时收入对账。我们与所有主要 POS 和 PMS 系统集成并提供行业特定报告。
DATABASICS
data-basics.com
在 DATABASICS，我们提供真正高效、有效的时间管理解决方案，该解决方案足够灵活，适合所有类型的员工，但又足够简单，适合任何人使用。
Zaggle
zagglesave.com
Zaggle Save 是一款一体化的费用管理和员工福利软件，可帮助跟踪业务支出、轻松提交费用、管理合规性并寻找省钱的机会。 Zaggle 为您提供简单、智能的解决方案，通过 VISA 支持的多钱包 Zaggle 卡来管理您的所有业务支出。
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr 是一款智能移动应用程序，供独立工作者、自由职业者和个体企业家在几秒钟内无缝管理他们的“业务”财务。不是几天，几小时，甚至几分钟。
ExpensePath
expensepath.com
适合中小型公司的网络和移动解决方案，可以轻松且经济地处理费用报告。方便财务，方便员工，降低差旅费用。
WegoPro
wegopro.com
WegoPro 是一个革命性的平台，旨在实现商务旅行和费用的现代化和简化。 WegoPro 深受全球领先企业的信赖，为企业差旅和费用管理提供一站式解决方案。商务旅行：WegoPro 可让您轻松预订、管理和控制您的商务旅行 — 大量库存、现代化的界面以及您所需的所有检查和平衡。 WegoPro 拥有超过 800 家航空公司和 600,000 家酒店可供选择，提供最好的旅行库存。借助我们现代化的用户界面，您可以立即登机并开始预订。费用管理：借助 WegoPro Expenses，您可以随时随地提交费用，只需单击一下即可批准，并将所有数据流入您的会计系统 - 让每个人都比以前更有效率。 WegoPro Expenses 的设计非常灵活。您可以单独使用它，也可以与商务旅行一起使用。可在 Web、iOS 和 Android 上使用。了解更多信息，请访问 www.wegopro.com
Expeni
expeni.com
以简单的方式自动化并跟踪您公司的采购。 设置预算/项目、批准采购订单并标记为已付款、接收交货并保持最新状态、供应商无意外发票、自动电子邮件通知、PDF / CSV 等。
TimeSite Pro
timesitepro.com
TimeSite Pro 是一款完全可配置、基于云的时间跟踪、费用和发票解决方案，其设计易于设置和使用，但功能全面。指定适用于员工为客户、项目和活动记录的时间的成本和账单费率，以便您跟踪所执行工作的盈利能力。经管理层批准的时间和费用数据可以向您的客户开具发票。 Timesite Pro 与各种薪资和会计软件包连接。 TimeSite 的 iPhone 和 Android 智能手机移动应用程序使您的团队无论身在何处都能快速记录他们的时间表活动。当作业或活动记录在应用程序中时，位置就会被记录。时间表详细信息会自动上传到我们的云服务器。在周末，员工可以通过移动应用程序提交时间表以供管理层批准。 TimeSite Pro 将使您的客户能够在经理最终批准提交的时间表之前授权项目执行的工作。经理可以查看时间表详细信息、返回时间表以进行更正和重新提交，或者自行更改时间表详细信息。通过准确跟踪计费和非计费时间，TimeSite Pro 使您能够轻松查看是否有效地部署资源。您可以设置预算阈值，并在超出项目估算时收到警报。这使您的管理层能够密切关注项目的进度，并在需要时快速采取行动。您可以灵活地将成本和账单费率分配给员工为客户、项目和活动记录的时间，从而使您能够跟踪所执行工作的盈利能力。 TimeSite Pro 为您提供基于管理层提交和批准的时间表的集成发票功能。然后可以将这些发票导出到您的会计包中。 TimeSite可以轻松处理复杂的计费场景。轻松将数据传入和传出 TimeSite。 TimeSite Pro 与 MYOB、Xero、Quicken 等接口。时间表和其他信息可以轻松地以各种文件格式导出。 TimeSite 拥有大量配置选项，使我们的用户能够以多种不同的方式设置他们的系统。从更改时间表的显示方式到设置客户、项目和任务层次结构，TimeSite 可以满足各种需求。 TimeSite 提供免费试用，无需信用卡，无需签署合同，您可以随时开始和停止使用 TimeSite Pro。我们只对实际记录时间的用户收费。非活动用户和管理员是免费的。您可以随时更改您的订阅数量。当您的订阅有效时，TimeSite 提供无限的技术支持和产品升级。我们的开发人员不断开发新功能，为 TimeSite Pro 增添更多优势。通过订阅 TimeSite，您正在投资一个时间跟踪解决方案，以跟上客户的需求和行业创新的步伐。我们很乐意通过电话或远程访问为您提供支持。
Capture Expense
captureexpense.com
总部位于英国伦敦。 Capture Expense 是一种现代且全面的费用管理解决方案。它经英国税务海关总署 (HMRC) 批准且符合增值税规定，拥有自动化、简化和控制从收据采集到员工报销流程所需的一切。您的财务团队会发现，通过集成到账户、薪资和开放式银行业务中，费用处理变得毫不费力。足够灵活，可以满足最苛刻的业务，节省时间，执行业务政策和合规性。