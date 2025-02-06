费用管理软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

TimeSite Pro

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TimeSite Pro 是一款完全可配置、基于云的时间跟踪、费用和发票解决方案，其设计易于设置和使用，但功能全面。指定适用于员工为客户、项目和活动记录的时间的成本和账单费率，以便您跟踪所执行工作的盈利能力。经管理层批准的时间和费用数据可以向您的客户开具发票。 Timesite Pro 与各种薪资和会计软件包连接。 TimeSite 的 iPhone 和 Android 智能手机移动应用程序使您的团队无论身在何处都能快速记录他们的时间表活动。当作业或活动记录在应用程序中时，位置就会被记录。时间表详细信息会自动上传到我们的云服务器。在周末，员工可以通过移动应用程序提交时间表以供管理层批准。 TimeSite Pro 将使您的客户能够在经理最终批准提交的时间表之前授权项目执行的工作。经理可以查看时间表详细信息、返回时间表以进行更正和重新提交，或者自行更改时间表详细信息。通过准确跟踪计费和非计费时间，TimeSite Pro 使您能够轻松查看是否有效地部署资源。您可以设置预算阈值，并在超出项目估算时收到警报。这使您的管理层能够密切关注项目的进度，并在需要时快速采取行动。您可以灵活地将成本和账单费率分配给员工为客户、项目和活动记录的时间，从而使您能够跟踪所执行工作的盈利能力。 TimeSite Pro 为您提供基于管理层提交和批准的时间表的集成发票功能。然后可以将这些发票导出到您的会计包中。 TimeSite可以轻松处理复杂的计费场景。轻松将数据传入和传出 TimeSite。 TimeSite Pro 与 MYOB、Xero、Quicken 等接口。时间表和其他信息可以轻松地以各种文件格式导出。 TimeSite 拥有大量配置选项，使我们的用户能够以多种不同的方式设置他们的系统。从更改时间表的显示方式到设置客户、项目和任务层次结构，TimeSite 可以满足各种需求。 TimeSite 提供免费试用，无需信用卡，无需签署合同，您可以随时开始和停止使用 TimeSite Pro。我们只对实际记录时间的用户收费。非活动用户和管理员是免费的。您可以随时更改您的订阅数量。当您的订阅有效时，TimeSite 提供无限的技术支持和产品升级。我们的开发人员不断开发新功能，为 TimeSite Pro 增添更多优势。通过订阅 TimeSite，您正在投资一个时间跟踪解决方案，以跟上客户的需求和行业创新的步伐。我们很乐意通过电话或远程访问为您提供支持。