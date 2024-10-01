费用管理软件 - 最热门应用 - 蒙古

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企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式，根据订阅者管理的公司实体的类型和数量，通过订阅出售。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Expensify
expensify.com
Expensify 是一款财务管理超级应用程序，可帮助世界各地的个人和企业简化资金管理方式。超过 1200 万人使用 Expensify 的免费功能，其中包括公司卡、费用跟踪、次日报销、发票、账单支付、旅行预订和在一个应用程序中聊天。全部免费。无论您拥有一家小型企业、管理一个团队还是为您的客户结账，Expensify 都能让一切变得简单，让您有更多时间专注于真正重要的事情。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Mercury
mercury.com
Mercury 为初创企业提供银行服务*。从银行基础知识开始，例如免费的 FDIC 保险支票和储蓄账户，然后扩展信用卡、风险债务、资金管理账户等 — 所有这些都充满信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和额外的组织级别，使银行任务变得更简单、更直观，甚至有点令人愉快。超过 10 万家各种规模的初创公司依靠 Mercury 来创建下一个伟大的公司 - 您今天就可以在 10 分钟或更短的时间内申请加入他们。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是银行。银行服务由 FDIC 成员 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是领先的差旅和费用管理解决方案，可帮助企业简化公司差旅、自动化费用报告并完全控制支出。 我们构建该软件的主要目的是从源头上减少超支，最大限度地减少人工干预，防止政策违规和欺诈性索赔，并提供可自由支配支出的见解，以提高企业的生产力、现金流和整体财务状况。 Zoho Expense 已帮助 150 多个国家/地区的企业实现 T&E 管理各个方面的自动化，从费用报告提交和批准到合规性、欺诈检测、卡对账和费用会计。 Zoho Expense 可作为基于 Web 的应用程序和移动应用程序使用，通过与当前软件生态系统中的其他应用程序无缝集成来适应您现有的工作流程。此外...
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Qonto
qonto.com
凭借创新的产品、高度响应的 7/7 客户服务和清晰的定价，Qonto 已成为欧洲同类产品的领导者。开始使用功能强大的企业帐户来满足您所有的日常银行业务需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法国 IBAN / 🇩🇪 德国 IBAN/ 🇮🇹 意大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙语 IBAN） - 支付卡：每月消费金额不超过 200,000 欧元。无隐藏费用。无论是在线支付、店内支付还是国外支付，无论何种情况，您的订阅中包含的一系列免费和高级公司卡都能满足您的需求。 - 转账：灵活的付款方式 - 从即时 SEPA 到 SWIFT - 这样您就可以更快地付款和收款。 - 交易：无限制的历史记...
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Ramp
ramp.com
Ramp 是现代财务团队的终极平台。从公司卡和费用管理软件，到账单支付和供应商管理，Ramp 是一款一体化解决方案，旨在实现财务运营自动化和建立更健康的业务。超过 25,000 家企业（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均节省 5%，结账速度加快 8 倍。
Pleo
pleo.io
来认识一下 Pleo，它是欧洲领先的支出解决方案，可简化公司每个人的支出。为您的员工提供一张智能公司卡，让他们可以购买他们需要的东西，而不必再去追寻丢失的收据。借助自动化的费用管理、发票和报销，获得实时费用可见性、掌控您的支出并削减您的管理费用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，专注于最重要的工作。 Pleo 意味着效率 更少的纸张，更多的工作。 Pleo 负责管理费用报告和收据，以便您和您的团队可以专注于真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理员表示，使用 Pleo 提高了公司的生产力。 Pleo 意味着透明度 一旦使用 Pleo 卡进行购买，管理员就可以收到通知。月末不再有...
Navan
navan.com
Navan 是一款让旅行变得轻松的一体化解决方案，让您可以专注于在那里，而不是到达那里。告别花几个小时打电话尝试更改航班或保存成堆的收据来手动输入费用。从 EA 和财务团队到差旅经理和员工，Navan 使人们能够专注于对他们来说最重要的事情，同时为公司提供实时可见性、节省和控制。访问 navan.com 了解更多信息
Dext
dext.com
Dext 通过更好的数据和洞察力，让会计师和您所管理的企业提高生产力和盈利能力。将实时准确的数据与实践生产力工具相结合。让您的团队腾出更多时间来增加价值。准备财务 您可以使用“通过收据银行准备”来准备、排序和自动发布文书工作。从 1,400 多家供应商处提取成本数据，并根据智能供应商规则自动排序和分类。通过银行连接将文书工作与成本数据进行匹配以进行对账。使用我们的智能工具实时分析税务、付款时间并与您的客户讨论现金流。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一种实时费用管理解决方案，可为费用报告流程带来更大的便利性、控制力和合规性。 Rydoo 提供直观的移动和网络应用程序，员工可以在旅途中创建、提交和批准费用，同时为财务团队提供灵活的解决方案，以更好地控制支出、定制政策并与其人力资源和财务以及 ERP 工具集成。 Rydoo 为全球 12,000 多个组织的 100 万用户提供支持，是同类解决方案中评价最高的解决方案（App Store 上的评分为 4.9/5）。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
TravelPerk
travelperk.com
我们致力于让商务旅行预订变得更轻松、更快捷、更便宜，让旅客安全快乐。其结果是为每个人提供更顺畅的预订和旅行体验，这也为企业提供了他们所需的所有控制权。通过 TravelPerk，您可以节省高达 30% 的费用，这要归功于我们无与伦比的旅行选项和价格。您可以从一个地方规划旅行的各个方面，并且只需在旅行时付费。通过轻松设置差旅政策、管理发票、索回增值税和跟踪支出，充分利用您的差旅预算。省钱从未如此简单。我们的用户友好型设计、排名第一的七星级客户服务团队（目标 15 秒内响应）以及实时行程更新意味着旅客在旅程的每一步都会得到照顾。通过随时重新预订或取消行程的选项，如果计划需要改变，您可以轻松适应。难...
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
Coupa
coupa.com
Coupa Software 是一个全球业务支出管理 (BSM) 技术平台。该公司总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区设有办事处。该公司帮助大公司了解并控制其组织内花费的资金和资源。他们负责开拓商业支出管理类别，该领域的主要竞争对手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 该公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 于 2006 年创立。 Stephens 和 Eisner 此前曾在 Oracle（企业采购应用程序）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 担任全...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款强大且功能丰富的发票和计费软件，旨在简化自由职业者、小企业主和企业家的财务管理。凭借其全面的工具和用户友好的界面，Moon Invoice 提供无缝的发票体验，同时简化各个行业和企业的整体计费操作。 Moon Invoice 的关键优势之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 轻松创建和定制与您的品牌形象相符的专业发票。该软件提供各种模板和自定义选项，允许您添加徽标、选择颜色并个性化您的发票，以创建一致且专业的形象。生成发票仅仅是开始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能来有效管理您的财务运营。您可以在软件中无缝跟踪费用、管理采购订单并...
Tipalti
tipalti.com
自动化端到端应付账款流程的唯一解决方案。使用 Tipalti 自动执行完整的应付账款、全球合作伙伴付款和采购流程，并消除 80% 的手动工作量。 Tiplati 使您能够轻松加入供应商、合作伙伴和自由职业者，简化 PO 生成，加快审批速度，消除发票条目，并以当地货币向 196 个国家/地区快速进行全球付款。还包括全球税务合规性、2 路和 3 路 PO 匹配、多实体支持、OCR 发票扫描、员工费用、实体卡和虚拟卡 享受与 ERP 集成（包括 NetSuite、Quickbooks、Xero 和 Sage Intacct）的即时对账。我们在做到这一切的同时，保持了 98% 的客户满意度，并与 Am...
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是完整的支出管理平台，可 100% 地了解公司支出。借助 Spendesk，您可以在一个简单、可扩展的解决方案中获得七合一解决方案，其中包括公司卡、发票付款、费用报销、预算、审批、报告、合规性和预会计。 Spendesk 受到从初创企业到知名品牌的数千家企业的信赖，旨在通过 100% 的可见性、内置自动化和易于采用的审批流程，在整个支出流程中节省时间和金钱。最终，使用 Spendesk 的企业让每位员工都能对公司的财务状况负责。
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Brex
brex.com
Brex 是一个统一的支出平台，可以轻松控制各种类型的支出。通过公司卡、费用管理、报销、差旅、账单支付和企业账户控制您在全球的支出 — 所有这些都在一个统一的系统中。 95% 的客户表示改用 Brex 很容易。包括 Indeed、SeatGeek、DoorDash 在内的数以万计的公司选择 Brex 来实现可定制的工作流程，该工作流程可以处理复杂且多样化的支出类型，并以最少的员工摩擦实现最高水平的合规性。通过更好、主动的控制，可以节省时间和金钱。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向现代企业的一体化财务平台，通过国际支付、费用管理、应付管理和应收账款管理解决方案帮助亚洲超过 15,000 家公司节省时间和金钱 - 可通过单个用户友好的账户进行访问。 Aspire 总部位于新加坡，在五个国家拥有超过 450 名员工，并得到了红杉、Lightspeed、Y-Combinator、腾讯和 Paypal 等全球顶级风险投资公司的支持。 2023年，Aspire完成超额认购的1亿美元C轮融资，并宣布实现盈利。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox 提供简单的在线时间表和项目管理 跟踪时间和费用、进行估算并轻松管理您的客户和项目。 FunctionFox 是北美排名第一的时间跟踪系统。平面设计、广告、通信、营销、多媒体、公共关系和互动公司都选择 TimeFox 作为其基于网络的时间和项目管理应用程序。 FunctionFox 目前在加拿大、美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰有超过 100,000 名用户使用。欲了解更多信息，请访问：http://www.functionfox.com
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams 是领先的自动里程跟踪应用程序，用于提交雇主报销。使用 MileIQ for Teams 可以轻松高效地管理多个驾驶员的里程报销。设置自定义报销费率，在一份综合报告中查看所有司机的里程，准确、快速地报销司机。
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy 将智能公司卡、费用管理和发票处理结合到一个针对您的支出的一体化解决方案中，利用人工智能实现业务支出管理自动化。通过这种方法，Yokoy 不仅能为您节省时间和金钱，还能为您节省时间和金钱。它为您提供新的、数据驱动的见解，并有助于提高员工满意度。当 Yokoy 简化了支出管理的每个流程步骤时，为什么还要依赖孤立的解决方案呢？立即让您的支出管理进入自动驾驶状态！
Moss
getmoss.com
Moss 是一款屡获殊荣的技术驱动型软件解决方案，用于整体费用管理。该平台使员工能够以去中心化的方式进行支出，从而使财务经理能够实现完全的实时可见性和控制。通过自动化和数字化支出，莫斯将财务团队从繁重的管理任务中解放出来，节省时间和金钱，并帮助企业充分发挥潜力。因此，金融成为一种竞争优势，特别是对于中小企业而言。除此之外，Moss 还能够灵活发行虚拟和实体信用卡、发票的数字采集和审批、员工费用核算以及可靠的预算和流动性管理。作为一个平台，Moss 为常见 ERP 系统和会计解决方案（例如 DATEV、Xero 和 Exact Online）提供可靠的接口，并快速、无缝地集成到现有的财务团队流程...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
New Expensify
use.expensify.com
新的 Expensify：汇款、索要资金、拆分账单或分配任务，全部在一个应用程序中完成。 每笔金融交易都始于对话。没有人会在不谈论的情况下兑换货币，因此我们的应用程序旨在促进这一点。 New Expensify 是一款功能强大的财务应用程序，旨在彻底改变您管理费用的方式。由于每笔交易都是一次聊天，因此您可以轻松确定您的资金被发送到哪里。凭借其直观的界面和强大的功能，它是在一个简单的地方管理所有对话和费用的终极工具。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我...
Emburse Abacus
abacus.com
实时提交和管理员工费用。不再有费用报告或收据囤积。记录发生的费用，以便全面了解支出。为每项费用构建自定义审批路由规则并自动化您的费用政策，以减少错误并提高效率。极简、时尚的界面消除了混乱，只提示员工需要什么，同时在提交的报告中组织和分类费用。通过主仪表板，公司卡对账变得轻而易举，让您可以实时全面了解整个卡计划。在应用程序中发行信用卡，并自动执行费用规则，确保员工的支出不会超过预先批准的预算。 Abacus 支持各种类型用例的虚拟信用卡和塑料信用卡。使用我们的报告模块分析您的数据。根据您跟踪的任何数据点（例如项目、会议或客户）对您的支出进行透视和切片，以了解支出趋势。 Emburse 汇集了一些...
Neat
neat.com
20 多年来，The Neat Company 改变了小型企业和个体企业家管理繁琐且纸张密集的簿记、客户付款和财务记录组织的方式。 Neat 提供基于云的解决方案，成千上万的人依靠这些解决方案为小型企业带来财务秩序。 Neat 正在帮助企业跟踪、管理和集中其财务数据，以便为纳税时间做好准备并随时了解其业务的健康状况。通过财务文档组织、自定义发票、在线支付和随时随地记账，步入小型企业记账的未来。要了解更多信息，请访问：http://www.neat.com。
Equals Money
equalsmoney.com
加入我们帮助 20,000 多家公司控制其业务支出的行列。我们的卡片、应用程序和在线平台为您提供完全的控制和可见性，因此您可以花更少的时间管理财务，花更多的时间发展业务。在世界各地工作 - 我们的卡*可在 190 多个接受万事达卡的国家/地区使用，用户可以随时在我们的应用程序中请求充值。获得完全控制 - 团队只花费您记在他们卡上的金额，因此您可以完全了解他们的支出。您将获得一位专家客户经理，他将致力于了解您的业务需求并为您的团队安排演示。我们自有的多币种国际银行帐号 (IBAN) 让我们的客户能够以优惠的汇率轻松进行国际转账。我们的使命是让资金流动变得简单。通过一系列解决方案帮助您充分利用费用...
ClickTime
clicktime.com
通过简单的时间表降低成本、提高项目可见性并保持预算！ ClickTime 可以轻松跟踪、计划和管理员工时间。通过您可以随时随地访问的易于使用的时间表，改善运营并提高员工生产力。适合每个人在手机或笔记本电脑上跟踪时间，快速批准员工工作时间，或深入了解仪表板和报告，以便轻松管理预算和规划员工时间。实时解答无论您是在估算项目成本、回顾过去的绩效，还是只是想知道谁尚未完成时间表，ClickTime 都能为您提供有关业务问题的即时答案。强大的报告 并非所有时间表都是一样的。这就是为什么我们为机构、非营利组织、顾问、大学、建筑师、IT、医疗保健等构建了独特的时间跟踪解决方案。您可以在 ClickTime ...
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我们的使命是让小型企业的运营变得尽可能简单。我们知道企业的日常运营可能具有挑战性，因此我们开发了工具和资源，帮助企业主简化运营、快速获得资金并获得奖励。因此，如果您正在寻找更好的方式来经营或发展您的业务 - 无论您是想要为下一份工作购买用品的电工，还是想要整合团队支出的咨询公司 - 加入英国各地的 200,000 家企业以及信任 Capital on Tap 的美国。 https://www.capitalontap.com/
Egencia
egencia.com
易信达（美国运通全球商务旅行公司）是唯一经过验证的全球 B2B 旅行技术平台。我们源自全球科技巨头的实验室，为全球超过 200 万旅客提供最佳的用户体验、无与伦比的内容和无与伦比的服务。作为最具价值的商务旅行市场的一部分，易信达凭借行业领先的数据洞察和人工智能驱动的创新而独树一帜，为 60 多个国家/地区 9000 多家公司的旅行计划提供支持。
Jenji
jenji.io
Jenji 于 2015 年在巴黎成立，是一家快速发展的初创公司。 Jenji 是专业费用管理和非物质化解决方案领域的领导者之一。它提供专为中型和大型公司设计的费用报告、一次性赔偿和专业费用的管理解决方案。 Jenji 依靠云和人工智能技术重塑了费用管理解决方案，创建了一个可在世界各地跨设备访问的用户界面，为财务部门提供实时、一致的数据。
Dext Commerce
dext.com
管理数字销售数据变得更加简单。 Dext Commerce 的会计自动化软件专为簿记员、会计师和企业创建，为公司蓬勃发展提供数据、洞察力和工具。
iPaidThat
ipaidthat.io
IPaidThat 是一款利用人工智能和机器学习自动收集邮箱中所有发票的软件。如果其中一些没有发送到邮箱，软件会在提供商的网站上查找它们。它还导入银行业务，以便比较数据并查看是否一切都匹配良好。如果缺少证实文件，则会发送通知。还可以使用移动应用程序通过拍照来扫描和导入费用账户。
Corpay One
corpayone.com
Corpay One 是面向小型企业的领先账单支付解决方案。想象一下您的银行账单支付——只是更智能。您可以构建适合您团队的自定义簿记和审批工作流程。这是一个轻松的平台，旨在节省您的时间、金钱并帮助您专注于重要的事情。对于会计师和簿记员来说，Corpay One 的 Advisors 平台真正实现了客户会计服务的自动化。今天就开始 - 免费！
AppZen
appzen.com
AppZen 的专有财务人工智能解决方案通过自动化复杂的工作流程、政策检查和传统系统无法实现的审批，简化了差旅和费用、银行卡和应付账款处理任务。我们的人工智能会了解您独特的支出概况，以便随着时间的推移独立阅读越来越多的文档并采取行动。它以最少的变更管理融入当前系统，帮助全球企业节省数千个工作时间、降低成本并提高合规性。了解为何三分之一的财富 500 强企业相信我们的 AI 十年的金融培训能够让他们的业务面向未来。与我们联系： 网址：appzen.com LinkedIn：@appzen 费用审核 - 重点审核高风险项目，为您突出显示 - 对每个项目进行 100% 预付款审核和合规性检查 - 风...
Stampli
stampli.com
Stampli 适用于需要自动化效率，但又不想重新设计 ERP 或更改现有 AP 流程的应付账款团队。与其他解决方案不同，Stampli 为 70 多个 ERP 的全部本机功能提供全面支持，使我们能够在几周（而不是几个月）内完成部署，并且不会中断您的业务。 Stampli 将所有与 AP 相关的通信、文档和工作流程集中到一处，以实现完全可见性和控制。用户学习起来很简单，使用起来也更简单，特别是 Billy the Bot™ 可以自动执行几乎所有的捕获、编码、路由、欺诈检测和其他手动任务。为了提高效率，Stampli 的核心 AP 解决方案辅以一套集成产品，包括直接支付、信用卡、高级供应商管理等...
Airbase
airbase.io
Airbase 是一流的现代支出管理平台，适用于拥有 100-5,000 名员工的企业。这是控制支出、更快结账和管理财务风险的最佳方式。 Airbase 功能强大且用户友好的软件将应付账款自动化、费用管理和公司卡结合到一个员工、会计团队和供应商喜欢使用的软件包中。它无缝集成到最流行的总账中，包括 NetSuite、Sage Intacct 等。我们的指导采购方法确保所有采购（从最初的请求到付款和对账）使所有员工都能轻松购买他们需要的东西，同时让所有必要的利益相关者参与其中。 Airbase 的现代支出管理方法提高了复杂业务流程和会计需求的效率，例如对多子公司、多货币和采购订单的支持。灵活的受理...
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款专为企业设计的人工智能收据管理工具。它允许用户扫描纸质收据、从电子邮件收件箱自动下载收据和发票，并将这些文档与会计应用程序同步，从而简化了组织、跟踪和管理收据的过程。 WellyBox 还提供收据扫描应用程序、收据管理软件、费用跟踪软件、费用报告软件和费用管理软件，以及收据应用程序、收据管理器和收据跟踪应用程序。 该工具与 Dropbox 和 Google Drive 等顶级云存储解决方案集成，使用户可以轻松存储和同步他们的收据。 WellyBox 集成了 QuickBooks，使用户可以更轻松地为税务审计做好准备。 此外，所有收据都可以在几秒钟内下载到 zip ...
Happay
happay.com
Happay 是一款首创的企业差旅、费用和支付管理一体式集成解决方案。 Happay 在全球拥有超过 7000 多个跨行业客户，能够精准解决复杂的金融用例。我们通过开箱即用的功能使旅行、费用和付款的整个旅程变得幸福。旅行 1. 与领先的 TMC 无缝集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 2. 应用内预订体验，选择座位、食物选项以及确认机票，一切都在 Happypay 内。 3.人工智能帮助展示和选择最低票价选项，节省数千美元。 4.“票价冻结”有助于锁定机票，避免因审批延误而导致票价激增。 5. 易于设置政策，并在预订过程中自动 100% 遵守政策。 6. 透明的一键...
Emburse Nexonia
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Emburse 汇集了一些世界上最强大、最值得信赖的支出优化解决方案。作为我们产品组合的一部分，Emburse Nexonia 承诺使工作人性化，同时提供为 Intacct 和 NetSuite 量身定制的费用、应付账款和时间跟踪解决方案。客户选择 Nexonia 是因为： - 与 ERP 和会计系统紧密集成 - 通过易于使用的移动应用程序快速提交费用 - 处理复杂的审批工作流程 Nexonia 简单易用的应用程序与 ERP、信用卡和其他支持业务的系统完全集成旨在简化报告和审批流程，改善人力资源管理，提高运营效率。 Nexonia 受到 CrossFit、Hamamatsu Corporati...
Shoeboxed
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Shoeboxed 是一种文档管理服务和软件，可将收据、名片和其他文书扫描、组织和分类到可搜索的云数据库中。我们通过将纸质纸张转化为数字数据，帮助小型企业和企业家组织起来并最大限度地提高税收减免。我们的使命是简化繁琐的会计和行政任务，以便企业主可以花更少的时间在文书工作上，而有更多的时间做他们喜欢的事情。 Shoeboxed 可以通过我们的网络应用程序和移动应用程序访问，产品功能包括： 精确扫描、OCR 和人工数据验证 |使用移动应用程序进行移动收据和里程跟踪 |预付费收据和文件邮寄服务 |自动 Gmail 收据同步 |名片组织与管理 |定制费用报告|与主要会计程序集成，例如：Wave Acc...
Invoicera
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借助我们受到 400 万用户信赖的用户友好型在线发票和计费软件，提高您的业务效率。立即免费试用。
Rho
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Rho 是组织可以信赖的一体化金融平台。我们将 AP 自动化和银行产品与传统金融机构不提供的世界一流软件相结合，帮助企业以更快的速度和效率管理费用、AP、银行、财务和月末结算。 Rho 的全栈财务平台旨在与您的会计软件同步，为企业财务团队和领导者提供所需的技术，以提高工作流程效率、控制力以及资金进出组织的可见性。
Dovico
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Wallester
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