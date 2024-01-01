费用管理软件 - 最热门应用

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企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity 是一家美国公司，提供基于云的薪资和人力资本管理软件。自 1997 年成立以来，其总部一直位于伊利诺伊州。
Paycom
paycom.com
Paycom 为大型和小型企业提供在线薪资服务和人力资源软件解决方案，以管理从招聘到退休的整个就业生命周期。
Rippling
rippling.com
Rippling 将薪资、福利、人力资源、IT 等整合在一起，因此您可以在一个地方管理所有员工的运营（从入职到离职）。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. 是一家为中小型企业提供人力资源、薪资和福利外包服务的美国提供商。该公司总部位于纽约州罗彻斯特，拥有 100 多个办事处，为美国和欧洲约 670,000 名薪资客户提供服务。 2019年，Paychex在《财富》500强最大企业排行榜上排名第700位（按收入计算），该公司2020财年的收入预计将超过41亿美元。
Mercury
mercury.com
用于建立您的公司的完整财务堆栈。利用 FDIC 承保的银行账户、借记卡和三键支付流程进行扩展。
Zoho Expense
zoho.com
费用报告，简单的方法。 Zoho Expense 是在线费用报告软件，专为全球企业量身定制，可自动创建费用报告、简化审批并快速报销。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Qonto
qonto.com
面向中小企业和自由职业者的新银行。 Qonto 提供功能齐全的企业帐户和简化的会计流程。
Pleo
pleo.io
业务费用解决方案可帮助您的员工完成更多工作。加入数千家信任 Pleo 的公司，让工作支付变得更加轻松
Ramp
ramp.com
成长更多。减少浪费。从头开始构建的企业公司卡可以为您的公司节省资金：发行无限量的卡并通过我们的高级储蓄报告和所有商品 1.5% 的现金返还消除超支。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Dext
dext.com
Dext 通过更好的数据和洞察力，使会计师和您所建议的企业变得更加高效、盈利和强大。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一个一体化的旅行和费用平台。预订商务旅行并实时提交或批准费用报销。立即获取免费演示！
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk 是一家向企业销售服务的旅行管理公司。它通过自动化支出限额和差旅政策，为企业提供差旅和费用管理服务。该公司总部位于伦敦、巴塞罗那、柏林，已通过六轮融资筹集了 1.34 亿美元。
Navan
navan.com
TripActions 受到近 4,000 家全球企业的信赖，可帮助管理企业差旅和费用，以保护出差员工、控制成本并节省资金
BigTime
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将时间转化为利润。实时了解预算、跟踪和计费您最重要的资产——时间。
Moon Invoice
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获取适合小型企业的在线计费软件，用于发送发票、管理费用、跟踪时间、下载报告和创建估算。立即获得 7 天免费试用！
Coupa
coupa.com
Coupa Software 是一个全球业务支出管理 (BSM) 技术平台。该公司总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区设有办事处。该公司帮助大公司了解并控制其组织内花费的资金和资源。他们负责开拓商业支出管理类别，该领域的主要竞争对手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 该公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 于 2006 年创立。 Stephens 和 Eisner 此前曾在 Oracle（企业采购应用程序）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 担任全...
Tipalti
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Tipalti 提供智能应付账款，提升现代商业水平。让我们通过完全自动化的端到端解决方案为您的业务带来规模、效率和关注度。
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当您用 Brex 替换您的企业银行账户和信用卡时，可以更快地扩展。无账户费用。没有文书工作。没有个人保证。
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使用 Spendesk 平息公司支出的混乱 - Spendesk 是现代财务团队的一体化支出管理平台。
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轻松跟踪在线时间表，简化项目管理，并掌握估算、发票和其中的每个细节。 FunctionFox 专为创意团队的工作方式而设计。易于设置、使用直观并受到世界各地创意专业人士的信赖。
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实时费用报告。 Abacus 是您自动偿还团队费用、核对公司信用卡和实施费用政策的最简单方法。
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用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
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CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
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管理数字销售数据变得更加简单。 Dext Commerce 的会计自动化软件专为簿记员、会计师和企业创建，为公司蓬勃发展提供数据、洞察力和工具。
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IPaidThat 是一款利用人工智能和机器学习自动收集邮箱中所有发票的软件。如果其中一些没有发送到邮箱，软件会在提供商的网站上查找它们。它还导入银行业务，以便比较数据并查看是否一切都匹配良好。如果缺少证实文件，则会发送通知。还可以使用移动应用程序通过拍照来扫描和导入费用账户。
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彻底改革财务团队的工作方式，自动化支出审批并减少支出，遵守政策并简化流程。
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Jenji，您的费用报告软件。管理专业费用的新方法，从费用报告到一次性补偿
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Corpay One 是面向小型企业的领先账单支付解决方案。想象一下您的银行账单支付——只是更智能。您可以构建适合您团队的自定义簿记和审批工作流程。这是一个轻松的平台，旨在节省您的时间、金钱并帮助您专注于重要的事情。对于会计师和簿记员来说，Corpay One 的 Advisors 平台真正实现了客户会计服务的自动化。今天就开始 - 免费！
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Airbase 将账单支付、公司卡和报销整合到一个具有审批工作流程、会计自动化和报告功能的平台上。
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自动查找 Gmail 或 Outlook 中的所有收据 与 20,000 多家客户一起使用 GPT 和 OCR 的强大功能来自动执行手动管理任务。来认识一下 WellyBox，您的收据人工智能虚拟助手。
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在线发票计费软件，可让您管理和跟踪发票数据。
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专为简化您组织的财务而量身定制。 完全集成的费用报告、发票管理、时间跟踪和差旅解决方案。
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用于简单项目时间跟踪的最佳员工时间表软件。跟踪和批准项目和任务的工作时间以进行计费和报告。
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ExpenseMonkey.io 是一款费用管理解决方案，专为满足自由职业者和小型企业的需求而设计。该平台简化了费用跟踪流程，使企业能够专注于增长，而无需承担复杂的财务管理负担。 ExpenseMonkey.io 的简单设置只需不到 30 秒，即可轻松启动。它允许小型企业以最少的设置优化其费用管理。
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Precoro 是一种基于云的采购流程优化解决方案。不再存在耗时的手动程序和人为因素错误。仅自动化操作和集中采购流程。 - 使用电子邮件或 Slack 通知从任何设备上批准文档的速度提高 2.5 倍。通过添加所需数量的步骤并为同事分配特定角色来简化审批工作流程。 - 节省高达 19% 的采购预算。跟踪折扣并永远不要超出计划的支出。通过监控公司开支（包括报销）来提高现金流透明度。获得清晰的分析和富有洞察力的报告，以更周到地规划您的采购策略。 - 减少手动数据输入。只需点击几下即可创建、批准和跟踪采购订单，或通过打卡从 Amazon Business 转移订单。在一个平台内管理供应商、商品目录、库...
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