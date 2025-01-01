离职面谈管理软件 - 最热门应用

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离职面谈管理软件简化了进行离职面谈和处理与员工离职相关的管理任务的过程。其主要目的是促进离职员工的平稳过渡。通过消除文书工作并将任务整合到一个统一的界面中，该软件使退出过程更加高效。它提供灵活的面试选项，可以在家中、办公室或通过移动设备完成。此外，该软件还包括分析工具，可以使用图形或表格格式实时处理和可视化来自离职面谈的数据。通常，离职面谈管理软件通常与离职工具一起集成到更广泛的人力资源管理系统中。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一款综合调查平台，支持各种调查类型，旨在提升客户和员工反馈的收集与分析。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是一款员工参与软件，帮助HR与运营团队减少员工流失、提高生产力并提升一线员工的参与度。
ExitPro
exitpro.com
ExitPro是全球最先进的退出访谈软件，帮助组织高效收集和分析员工离职反馈，降低员工流失率，提高保留率。
Pointerpro
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Pointerpro是一款在线评估软件，自动生成个性化报告，帮助企业利用专业知识提供定制建议，节省时间并增加价值。