WorkStep

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WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。