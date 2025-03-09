离职面谈管理软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

SurveySparrow

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SurveySparrow是一个端到端的全渠道体验管理平台，它捆绑了客户体验和员工体验工具，例如NP，离线，聊天，经典和360°调查，这些调查是移动优先，高度吸引力且用户友好的。会话UI使您的调查能够提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *类似于聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 *经典调查一次提出一个问题。 *离线调查，可让您从最遥不可及的地方收集反馈，无网络。 *脱机调查应用程序，可作为离线数据收集的信息亭。 * NPS调查以一个问题来衡量客户情绪。 * NPS Word Cloud和情感分析，以获得对客户情感的深入视图。 * 360°评估以评估各种能力的员工绩效并制定个人发展计划。 *多语言调查将您的调查转化为您选择的语言。 *广泛的问题类型，以收集受访者的各种数据。 *单击无仪表板和高级报告过滤器，以生成有见地的报告。 *有效的用户管理以优化您的工作流程。 *白色标签以自定义调查的每个元素。 *子帐户在一个父账户下独立管理调查。 *单次登录只需单击即可登录到我们的平台。 * IP限制仅限制帐户访问权限，仅访问受信任的位置和网络。 *通过重复模式进行调查自动化，以定期评估客户或员工脉冲。 *跨大量渠道的调查共享，这些渠道最容易共享选项。 *有效的集成，以避免使用多个软件的麻烦。 *自定义CSS为每个调查添加您自己的个人风格。 *工作流程以使重复任务自动化并提高动作效率。