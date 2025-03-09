离职面谈管理软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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离职面谈管理软件简化了进行离职面谈和处理与员工离职相关的管理任务的过程。其主要目的是促进离职员工的平稳过渡。通过消除文书工作并将任务整合到一个统一的界面中，该软件使退出过程更加高效。它提供灵活的面试选项，可以在家中、办公室或通过移动设备完成。此外，该软件还包括分析工具，可以使用图形或表格格式实时处理和可视化来自离职面谈的数据。通常，离职面谈管理软件通常与离职工具一起集成到更广泛的人力资源管理系统中。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一个端到端的全渠道体验管理平台，它捆绑了客户体验和员工体验工具，例如NP，离线，聊天，经典和360°调查，这些调查是移动优先，高度吸引力且用户友好的。会话UI使您的调查能够提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *类似于聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 *经典调查一次提出一个问题。 *离线调查，可让您从最遥不可及的地方收集反馈，无网络。 *脱机调查应用程序，可作为离线数据收集的信息亭。 * NPS调查以一个问题来衡量客户情绪。 * NPS Word Cloud和情感分析，以获得对客户情感的深入视图。 * 360°评估以评估各种能力的员工绩效并制定个人发展计划。 *多语言调查将您的调查转化为您选择的语言。 *广泛的问题类型，以收集受访者的各种数据。 *单击无仪表板和高级报告过滤器，以生成有见地的报告。 *有效的用户管理以优化您的工作流程。 *白色标签以自定义调查的每个元素。 *子帐户在一个父账户下独立管理调查。 *单次登录只需单击即可登录到我们的平台。 * IP限制仅限制帐户访问权限，仅访问受信任的位置和网络。 *通过重复模式进行调查自动化，以定期评估客户或员工脉冲。 *跨大量渠道的调查共享，这些渠道最容易共享选项。 *有效的集成，以避免使用多个软件的麻烦。 *自定义CSS为每个调查添加您自己的个人风格。 *工作流程以使重复任务自动化并提高动作效率。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。
Pointerpro
pointerpro.com
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ExitPro
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Exitpro是世界上最先进的退出面试软件。最多的功能，最洞察力，也是最准确的工具，可预测和防止员工营业额。 不仅仅是软件，它是连接劳动力的门户网站。近59个国家和21种语言的公司比以往任何时候都更好地保留员工。