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离职面谈管理软件简化了进行离职面谈和处理与员工离职相关的管理任务的过程。其主要目的是促进离职员工的平稳过渡。通过消除文书工作并将任务整合到一个统一的界面中，该软件使退出过程更加高效。它提供灵活的面试选项，可以在家中、办公室或通过移动设备完成。此外，该软件还包括分析工具，可以使用图形或表格格式实时处理和可视化来自离职面谈的数据。通常，离职面谈管理软件通常与离职工具一起集成到更广泛的人力资源管理系统中。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多个品牌和《财富500强》 500强的75％，是最受信任，最聪明，可扩展的多合一平台的体验管理平台。 Qualtrics Corexm是用于构建，启动和分析调查研究的基础研究工具。使用Corexm，您可以将孤立或外包的操作带入整体的端到端平台，以供您寻求收集和采取行动的所有见解。 Corexm为每个部门提供功能和解决方案，可帮助您在任何地方访问受众，以确保您比以往任何时候都更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，也可以使用Qualtrics专家设计的项目（用于品牌，客户洞察，产品研究或员工经验），因此您可以在最需要的情况下采取行动。借助Qualtrics Corexm，您可以使每个人都可以捕获，分析和分享可行的见解，并使用它们来识别或改善现有产品，服务和体验。现在是时候通过世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1）专注于正确的结果，以预测的见解和AI驱动的建议赋予每个决定，以采取正确的行动并改善经验。这包括AI驱动的文本分析，以了解大规模的开放式反馈，为每个利益相关者报告等等。 2）复杂的研究使创建，自定义和修改任何研究项目在几分钟内使用点击UI，博士学位支持的方法以及由调查科学家设计的100多种问题类型和模板组成的强大库。所有人都准备使用，无需编码。 3）通过专门建立的解决方案，工作流程和简单的协作，推动速度和敏捷性规模访问整个组织的见解。再加上一个灵活的平台，在组织已经使用的系统中具有无与伦比的集成。 4）节省时间和金钱将您的研究标准化在一个平台上，以为所有受访者数据构建全面的记录系统。成为AI的研究专家，为您带来繁重的工作，提供建议以提高调查质量和兼容性。 5）通过一个统一系统巩固和简化研究，该系统将每个人都倾听，理解和采取反馈和经验机会的能力集中，深入研究数据，更深入地研究数据，大规模设计个人经验，并大大提高研究效率。 6）减少具有无与伦比的企业级安全性，合规性和治理功能的风险敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001认证和符合FEDRAMP的ISO。 7）通过按需专家扩展带宽，使您的数据更加努力地为您服务。请我们的研究服务和合作伙伴网络以设计，分析，报告和受访者来源提供支持。另外，由于一个完全灵活的参与模型，请尽可能多地使用我们。 关键Qualtrics Corexm产品功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查构建器 - 自动XM解决方案 - 可自定义的调查主题 - 完整的协作工具 - 高级调查逻辑 - 配额管理 - 内置的，AI驱动的方法论和问题质量分析（ExpertReview） - AI驱动的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API访问系统集成 - SMS分布 -WCAG 2.0合规 - 电子邮件和聊天支持
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一个端到端的全渠道体验管理平台，它捆绑了客户体验和员工体验工具，例如NP，离线，聊天，经典和360°调查，这些调查是移动优先，高度吸引力且用户友好的。会话UI使您的调查能够提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *类似于聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 *经典调查一次提出一个问题。 *离线调查，可让您从最遥不可及的地方收集反馈，无网络。 *脱机调查应用程序，可作为离线数据收集的信息亭。 * NPS调查以一个问题来衡量客户情绪。 * NPS Word Cloud和情感分析，以获得对客户情感的深入视图。 * 360°评估以评估各种能力的员工绩效并制定个人发展计划。 *多语言调查将您的调查转化为您选择的语言。 *广泛的问题类型，以收集受访者的各种数据。 *单击无仪表板和高级报告过滤器，以生成有见地的报告。 *有效的用户管理以优化您的工作流程。 *白色标签以自定义调查的每个元素。 *子帐户在一个父账户下独立管理调查。 *单次登录只需单击即可登录到我们的平台。 * IP限制仅限制帐户访问权限，仅访问受信任的位置和网络。 *通过重复模式进行调查自动化，以定期评估客户或员工脉冲。 *跨大量渠道的调查共享，这些渠道最容易共享选项。 *有效的集成，以避免使用多个软件的麻烦。 *自定义CSS为每个调查添加您自己的个人风格。 *工作流程以使重复任务自动化并提高动作效率。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。
Pointerpro
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