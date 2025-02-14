离职面谈管理软件 - 最热门应用 - 圣多美和普林西比

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离职面谈管理软件简化了进行离职面谈和处理与员工离职相关的管理任务的过程。其主要目的是促进离职员工的平稳过渡。通过消除文书工作并将任务整合到一个统一的界面中，该软件使退出过程更加高效。它提供灵活的面试选项，可以在家中、办公室或通过移动设备完成。此外，该软件还包括分析工具，可以使用图形或表格格式实时处理和可视化来自离职面谈的数据。通常，离职面谈管理软件通常与离职工具一起集成到更广泛的人力资源管理系统中。
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Qualtrics
qualtrics.com
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