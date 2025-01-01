离职面谈管理软件 - 最热门应用 - 新西兰

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
离职面谈管理软件简化了进行离职面谈和处理与员工离职相关的管理任务的过程。其主要目的是促进离职员工的平稳过渡。通过消除文书工作并将任务整合到一个统一的界面中，该软件使退出过程更加高效。它提供灵活的面试选项，可以在家中、办公室或通过移动设备完成。此外，该软件还包括分析工具，可以使用图形或表格格式实时处理和可视化来自离职面谈的数据。通常，离职面谈管理软件通常与离职工具一起集成到更广泛的人力资源管理系统中。
提交新应用
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一个端到端全渠道体验管理平台，捆绑了客户体验和员工体验工具，例如 NPS、离线、聊天、经典和 360° 调查，这些工具是移动优先、高度参与且用户友好的。对话式 UI 可让您的调查提供类似聊天的体验，并将调查完成率提高 40%。 其主要特点包括： * 类似聊天的调查，从静态对话切换到动态对话。 * 一次提出一个问题的经典调查。 * 离线调查让您可以从最偏远的地方收集反馈，无需互联网。 * 离线调查应用程序，用作离线数据收集的信息亭。 * NPS 调查通过一个问题来衡量客户情绪。 * NPS 词云和情绪分析，深入了解客户情绪。 * 360°评估，评估员工在各...
WorkStep
workstep.com
对于雇主：WorkStep 的软件可以帮助公司雇用和留住整个供应链的一线员工。对于求职者：针对制造、交付、装载、维修和完成工作的人员的工作网络。受聘。学习新技能。开创事业。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro 是一个用于创建在线评估并自动生成个性化报告的软件平台。了解为什么 Capgemini、EDF 和 Bare International 等顾问和公司使用 Pointerpro 自动提供个性化建议。无论您的目标是扩展业务、产生潜在客户，还是通过自动化节省时间，Pointerpro 都能让您的事情变得更轻松。我们与您喜爱的所有应用程序集成，并将收集的数据发送到您想要的任何地方。我们已通过 ISO 27001:2022 认证！该认证强调了 Pointerpro 致力于满足全球基准并增强对其服务的可靠性和安全性的信心和信任。立即预订演示！