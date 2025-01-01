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活动注册和票务软件 - 最热门应用

活动注册和票务软件简化了与会者注册，使活动策划者能够有效地监控和控制宾客名单。这些应用程序使与会者能够购买门票或注册免费活动，同时为活动策划者提供全面的宾客名单详细信息。这些工具提高了与会者注册、活动前收款以及活动当天注册流程的无缝组织的效率。

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

Whova

Whova

whova.com

Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek是一个集成的门票搜索引擎，帮助用户浏览和购买音乐会、体育赛事等活动的门票。

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut应用允许用户在Discord上免费创建生成式AI视频，将文本无缝转换为引人入胜的视频。

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope是一个在线邀请平台，帮助用户创建和发送数字邀请，支持RSVP跟踪和活动管理，适用于个人和专业场合。

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

票务生成器是一款在线工具，让活动组织者轻松生成一次性活动门票，并通过手机应用进行验证。

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。

Townscript

Townscript

townscript.com

TownScript是一个活动注册和票务平台，支持创建事件页面、管理票务和处理支付，适用于各种活动。

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms是一款活动管理应用，支持与会者参与互动、管理日程和扩展网络，易于访问和自定义。

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource是一个在线票务平台，简化活动门票管理和销售，提供高效的票务服务和客户支持。

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。

TicketWeb

TicketWeb

ticketweb.com

TicketWeb是一个购票平台，提供音乐会、喜剧、俱乐部和剧院等现场活动的门票，允许用户在线搜索和购买。

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Tikkl 是一个事件体验应用，无论是现场还是虚拟活动。用户可以参加全球活动或使用DIY工具自行组织活动。

Attendease

Attendease

attendease.com

参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。

Evite

Evite

evite.com

Evite是一个在线邀请和活动管理平台，允许用户发送邀请、跟踪RSVP并创建注册表。支持电子邮件和短信发送。

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura是一款旨在支持艺术和文化组织的综合软件解决方案，提供票务、筹款和客户关系管理等功能。

Weezevent

Weezevent

weezevent.com

Weezevent是一个活动管理平台，帮助用户快速创建和销售自定义门票，管理与会者注册和会员信息。

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI 是一款多功能的活动管理软件，支持活动应用、注册、现场投票、调查等，旨在提升活动的参与体验。

EventX

EventX

eventx.io

EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合事件平台，帮助组织者在自己的网站上快速举办活动，提供多种工具以促进活动管理和观众互动。

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo 是一个用户友好的事件管理平台，简化活动的注册、日程安排及报告功能，帮助组织者优化活动流程。

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice是一个在线票务和活动管理平台，提供灵活的定制、数据分析和现场票务工具，帮助组织者成功举办活动。

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World 是一款帮助用户举办虚拟会议、演讲和社交活动的应用。用户可以创建在线活动以进行学习、交流和建立社区，免费使用。

Regpack

Regpack

regpack.com

Regpack是一个综合的注册和支付平台，帮助组织简化注册、管理参与者数据和处理支付事务。

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub是一个混合活动平台，提供活动票务、注册、直播视频和市场推广解决方案，支持虚拟和现场活动

Ticketer

Ticketer

ticketer.sg

Ticketer是一个数字票务平台，利用web3技术简化票务管理，支持活动组织者和参与者的无缝体验。

The Ticket Fairy

The Ticket Fairy

ticketfairy.com

门票童话是一个综合活动管理平台，提供票务销售、促销、管理和数据分析工具，旨在提高参与度和用户体验。

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

CloudPresenter是一个全面的视频会议平台，支持会议、网络研讨会和在线演示，功能包括内容共享、民意调查、角色分配等。

Ticketbud

Ticketbud

ticketbud.com

Ticketbud是一个活动票务管理平台，支持创建、推广和销售票务，提供灵活的支付选项和自定义功能。

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass是一款活动管理应用，简化注册、出勤跟踪和潜在客户管理，适用于面对面和虚拟活动。

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。

RegFox

RegFox

regfox.com

RegFox是一个简化活动注册和票务管理的在线平台，提供可定制注册表、与会者管理和便捷的资金处理。

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking 是一个在线票务和注册平台，帮助组织者轻松管理各种活动，包括私人聚会和大型节日。

EventAct

EventAct

eventact.com

EventAct是一款事件管理软件，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、入住、现场打印和出勤监测等功能。

Big Tickets

Big Tickets

bigtickets.com

Big Tickets是一款便捷且强大的活动管理平台，提供票务管理、市场推广、现金流和分析功能，适用于各种活动。

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

活动制造商是一款综合事件管理软件，旨在帮助组织者有效地策划和管理各类活动，提升参会者互动体验。

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix是一款综合票务平台，帮助活动组织者创建和管理门票销售页面，同时提供无缝的购票体验给与会者。

RSVPify

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rsvpify.com

RSVPIFY是一款在线票务和事件管理平台，提供注册、RSVP跟踪、来宾管理等功能，适用于各种规模的活动。

JRNI

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jrni.com

JRNI是一款集成AI的活动和预约管理平台，简化客户沟通、预约安排、活动管理及排队流程，提供定制化体验。

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