活动注册和票务软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动注册和票务软件简化了与会者注册，使活动策划者能够有效地监控和控制宾客名单。这些应用程序使与会者能够购买门票或注册免费活动，同时为活动策划者提供全面的宾客名单详细信息。这些工具提高了与会者注册、活动前收款以及活动当天注册流程的无缝组织的效率。
提交新应用
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Regpack
regpack.com
Regpack是一个综合的注册和支付平台，帮助组织简化注册、管理参与者数据和处理支付事务。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek是一个集成的门票搜索引擎，帮助用户浏览和购买音乐会、体育赛事等活动的门票。
Splash
splashthat.com
创建、管理、营销和报告活动需要多长时间？ Splash 的宗旨是消除“上线”所需的无数时间。我们不能声称可以为您做这一切（二星级的评论让我们保持谦虚），但我们已经很接近了。具体方法如下： • 使用内置所有接触点（登陆页面、确认、电子邮件、社交共享卡、签到应用程序等）的品牌模板简化您的流程。*Avetta 将活动设置时间缩短了 75% 。 • 在每一次与宾客的互动中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和声音自定义每个接触点，以与受众建立联系。您还可以从动态标签菜单中选择来宾信息（例如姓名、公司、RSVP 响应等），以创建高度个性化的交互，而无需任何额外的工作。 • 通过可定制的报告衡量您的结果。您可以按任何数据字段过滤宾客列表，以创建根据您需要广泛或定义的报告。每个事件还包括页面浏览量、跟踪链接和电子邮件分析（例如打开次数、点击次数和退回次数）。此外，我们的团队范围报告可为您提供重复参加者、表现最佳的资产等见解，帮助您规划更明智、更成功的活动。 *Gumgum 的收入翻了一番，活动参加者的销售渠道增加了两倍。 • 通过冲洗和重复成功来发展您的业务。一旦您为您的团队提供始终符合品牌的活动模板、合规的注册表单和自动集成，您就解锁了轻松重复活动成功的公式。通过一致的活动日历，您将与潜在客户建立必要的关系，并加强与现有客户的联系。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 个分支机构举办了 100 多场活动。附： - 如果您需要一些我们还没有的东西，我们有越来越多的合作伙伴可以提供帮助。在splashthat.com 免费注册。
Evite
evite.com
Evite是一个在线邀请和活动管理平台，允许用户发送邀请、跟踪RSVP并创建注册表。支持电子邮件和短信发送。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一个在线票务和注册平台，帮助组织者轻松管理各种活动，包括私人聚会和大型节日。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
Greenvelope
greenvelope.com
Greenvelope是一个在线邀请平台，帮助用户创建和发送数字邀请，支持RSVP跟踪和活动管理，适用于个人和专业场合。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一个在线票务平台，简化活动门票管理和销售，提供高效的票务服务和客户支持。
Townscript
townscript.com
TownScript是一个活动注册和票务平台，支持创建事件页面、管理票务和处理支付，适用于各种活动。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使品牌能够运营和优化其活动、游览、活动和课程，以提高消费者品牌忠诚度、增加收入并提高每次体验的投资回报率。 AnyRoad 允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验式运营，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等领先品牌都依靠 AnyRoad 来优化运营并证明其体验式营销计划的影响。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一个活动管理平台，为票务、注册、虚拟活动和活动应用程序提供解决方案。 Brushfire 成立于 2003 年，在过去 20 年里帮助全球数千个组织提供在线票务和注册服务。 Brushfire 拥有屡获殊荣的服务和支持，可为您提供所需的工具，帮助您在下一次活动中节省时间和金钱。 Brushfire 解决方案专为增长而设计。有疑问吗？请致电 (866) 825-8252 与我们的团队联系。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解决方案，凭借其易于使用的平台、全套功能和闪电般的快速设置，将自助票务提升到了一个全新的水平。该解决方案提供品牌活动页面、内置促销工具以及灵活的票务和入场选项，因此组织者可以在短短几分钟内举办精彩的活动。这就是闹鬼景点、节日、旅游、剧院等选择 Ticketleap 的原因。
RegFox
regfox.com
RegFox是一个简化活动注册和票务管理的在线平台，提供可定制注册表、与会者管理和便捷的资金处理。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一个在线票务和活动管理平台，提供灵活的定制、数据分析和现场票务工具，帮助组织者成功举办活动。
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一款综合票务平台，帮助活动组织者创建和管理门票销售页面，同时提供无缝的购票体验给与会者。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一个活动效率平台，将使活动成为您公司最具影响力的营销渠道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活动团队使用我们的软件通过自动化宾客管理、活动沟通和虚拟活动平台来推动更多注册并节省时间。 Sweap 提供每年最多 500 次注册的免费计划，所以您今天就可以开始。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屡获殊荣的活动管理软件提供商，专注于捕获和显示现场活动数据。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
Afton Tickets
aftontickets.com
在价格、客户支持、现场设备、备用 Wifi、功能集、每日支付和提高活动盈利能力方面，雅富顿票务公司击败了所有其他票务公司。如何？雅富顿门票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。通过将我们的小额服务费转嫁给您的与会者，雅富顿为您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本获得。
SimpleTix
simpletix.com
在线销售景点、节日、音乐会、博物馆等的门票。 SimpleTix 没有合同，提供即时付款，并且易于使用。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款旨在支持艺术和文化组织的综合软件解决方案，提供票务、筹款和客户关系管理等功能。
Showpass
showpass.com
Showpass是事件技术，主要票务和分销的全球领导者，以及成千上万事件主机的经验的混合交付（现场，虚拟和流式传输）。 ShowPass提供了对全球分销和发现渠道的访问权限，包括Facebook的本地票务，Google Reserve和专有发布者网络。 Showpass为复杂活动，大型组织和大批活动生产商创建解决方案，并为为数百万客户提供服务而感到自豪。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一个高效的活动票务平台，可为活动主持人和与会者创造无缝体验。借助 Yapsody，活动组织者可以制作可定制的门票、跟踪门票销售情况，并通过社交媒体集成和电子邮件营销等功能来宣传他们的活动。演示者可以通过 14 多个支付网关接受付款，并通过电子邮件、打印件甚至上门签到来交付门票，打造无忧无虑的体验。 Yapsody 具有竞争力的价格、卓越的客户服务和一系列功能，使其成为各类活动组织者的首选，是打造成功活动的一站式商店。
Eventix
eventix.io
为转换而创建的在线票务软件 (SaaS)。我们帮助各种规模的活动组织者快速、无缝地售完他们的活动。受到全球超过 16,000 家客户的信赖。 https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集注册并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
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Bookitbee 是一个自助服务平台，您可以通过虚拟或面对面方式出售门票或预订您的活动或课程。今天就报名吧！
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票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
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Hytix 是一款先进的在线票务软件，彻底改变了活动组织者管理门票销售的方式。作为活动票务平台，Hytix 提供全面的在线售票解决方案，使其成为从音乐会到会议、闹鬼景点到密室逃脱等各种活动的绝佳选择。 Hytix 强大的活动票务系统使组织者能够简化流程、减少体力工作并提高效率。借助 Hytix，您可以快速、便捷地销售活动门票，通过宣传您的活动来吸引更多受众。此外，Hytix 凭借其尖端的票房票务软件在其他活动票务平台中脱颖而出。此功能使您可以在票房平台上进行售票。无论您计划举办小型本地聚会还是大型国际活动，Hytix 的在线票务软件都能满足您的需求，并确保为组织者和与会者提供顺畅的票务体验。
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无论您是想改善票务，跟踪完整的访问者的旅程，还是要优化工作流程以提高业务效率；我们统一的景点贸易解决方案，人工智能的权力将是您实现目标的盟友。
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及时的活动票务软件是一个基于网络的全方位服务活动票务系统。控制活动门票销售。在线和售票处出售虚拟和现场活动的门票。 - 通过白标解决方案增加网站流量并提升您的品牌，让您能够掌控您的活动品牌。 - 支持所有类型的活动，如艺术、音乐、体育和旅游。 - 与任何类型的活动场所兼容：剧院、博物馆、当地景点、节日等。 - 易于设置、学习和使用。 - 移动友好。 - 简单安全的结帐。 - 实时报告和分析。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 是一个用户友好的事件管理平台，简化活动的注册、日程安排及报告功能，帮助组织者优化活动流程。
AllEvents
allevents.in
AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。