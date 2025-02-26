活动注册和票务软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动注册和票务软件简化了与会者注册，使活动策划者能够有效地监控和控制宾客名单。这些应用程序使与会者能够购买门票或注册免费活动，同时为活动策划者提供全面的宾客名单详细信息。这些工具提高了与会者注册、活动前收款以及活动当天注册流程的无缝组织的效率。
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Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 600%，”Agorapulse 首席营销官 Darryl Praill 说道。
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker是世界上最可定制的网络研讨会，虚拟和混合活动的平台。它将强大的视频技术与强大的营销和互动体验功能相结合，以创建一种独特的品牌活动。 世界各地的公司都使用Bigmarker的多合一平台来创建沉浸式和互动的虚拟，混合和网络研讨会活动。 BigMarker还提供集成，API和白色标签服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销，销售和学习堆栈中。 让我们一起建立您梦想中的在线活动。 Bigmarker成立于2010年，总部位于芝加哥，并为全球成千上万的公司和组织提供虚拟活动。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一个总部位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览，创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用以换取在线票务服务，除非该活动免费。纳什维尔，伦敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨尔本，门多萨，马德里和圣保罗。约克证券交易所于2018年9月20日在股票符号EB下。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成 - 自动候补名单和批准 - 设置折扣代码和团体折扣 - 摘要管理（提交、审核和批准） - 名牌打印（可定制） - 酒店住宿 - 与会者网络应用程序 - 自助服务终端办理签到（适用于 iOS 和 Android 设备）
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Regpack
regpack.com
Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Splash
splashthat.com
创建、管理、营销和报告活动需要多长时间？ Splash 的宗旨是消除“上线”所需的无数时间。我们不能声称可以为您做这一切（二星级的评论让我们保持谦虚），但我们已经很接近了。具体方法如下： • 使用内置所有接触点（登陆页面、确认、电子邮件、社交共享卡、签到应用程序等）的品牌模板简化您的流程。*Avetta 将活动设置时间缩短了 75% 。 • 在每一次与宾客的互动中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和声音自定义每个接触点，以与受众建立联系。您还可以从动态标签菜单中选择来宾信息（例如姓名、公司、RSVP 响应等），以创建高度个性化的交互，而无需任何额外的工作。 • 通过可定制的报告衡量您的结果。您可以按任何数据字段过滤宾客列表，以创建根据您需要广泛或定义的报告。每个事件还包括页面浏览量、跟踪链接和电子邮件分析（例如打开次数、点击次数和退回次数）。此外，我们的团队范围报告可为您提供重复参加者、表现最佳的资产等见解，帮助您规划更明智、更成功的活动。 *Gumgum 的收入翻了一番，活动参加者的销售渠道增加了两倍。 • 通过冲洗和重复成功来发展您的业务。一旦您为您的团队提供始终符合品牌的活动模板、合规的注册表单和自动集成，您就解锁了轻松重复活动成功的公式。通过一致的活动日历，您将与潜在客户建立必要的关系，并加强与现有客户的联系。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 个分支机构举办了 100 多场活动。附： - 如果您需要一些我们还没有的东西，我们有越来越多的合作伙伴可以提供帮助。在splashthat.com 免费注册。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每月发行超过 100 万张门票，举办各种形式和规模的活动——从英国唯一的浮动木偶剧院到碧昂丝主题的无底早午餐，再到美国各地的圣诞老人洞穴。我们也是世界上最大的独立票务平台。没有投资者需要负责，或者增长目标不切实际。这使我们能够有目的地成长，以便通过 Ticket Tailor 出售的每一张活动门票都能产生积极的影响。我们实现了碳中和（抵消了我们整个历史上的排放量），每售出一张门票都会向气候事业捐款，并于 2021 年成为经过认证的共益企业，加入了将人类和地球放在第一位的全球企业社区。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一个在线活动票务、预订和注册平台，让活动变得简单。我们受到超过 150,000 多个活动组织者的信赖，可帮助您轻松管理从私人活动到重大节日的所有类型的活动/注册。 TryBooking 对您的 3 项承诺： - 低票务费用和 100% 免费的免费活动 - 免费本地支持，我们将全程陪伴您 - 不锁定合同或订阅。活动变得轻松通过： - 用户友好的票务系统，用于创建和销售门票 - 在每个活动的完全可定制页面中展示您的品牌 - 单击按钮即可访问一系列销售报告和分析 - 创建适合的智能表格任何观众 - 预订座位和餐桌功能 - 免费移动扫描应用程序和票房功能 - 筹款支持和会员功能 - 无第三方营销，我们重视您的隐私 - API 友好 - 与 Xero 和 Stripe 集成
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是B2B活动营销人员和会议组织者进行面对面，虚拟和混合活动的首选活动管理平台。 Zuddl是从地面建造的，可以完美地迎合每个用例。与其使用8-10个不同的工具和平台来运行一个事件端到头，不如使用ZUDDL来管理一个平台的面对面，虚拟和混合事件程序以及网络研讨会。 为什么Zuddl： *专注于灵活性 通过对品牌，自定义性和工作流程的无限控制，将您的活动栩栩如生 - 从注册和票务到与会者移动应用程序。您无法满足您的需求。 *更多的合作伙伴，较少的供应商 正确完成活动不仅需要订阅活动平台。我们明白了。它反映了我们的定价，支持和产品路线图。 *面向结果 现成的收入仪表板，可配置的警报以及与Marketo，Hubspot，SFDC等集成，使报告超级简单。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack
Greenvelope
greenvelope.com
轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使品牌能够运营和优化其活动、游览、活动和课程，以提高消费者品牌忠诚度、增加收入并提高每次体验的投资回报率。 AnyRoad 允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验式运营，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等领先品牌都依靠 AnyRoad 来优化运营并证明其体验式营销计划的影响。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是一个活动管理平台，为票务、注册、虚拟活动和活动应用程序提供解决方案。 Brushfire 成立于 2003 年，在过去 20 年里帮助全球数千个组织提供在线票务和注册服务。 Brushfire 拥有屡获殊荣的服务和支持，可为您提供所需的工具，帮助您在下一次活动中节省时间和金钱。 Brushfire 解决方案专为增长而设计。有疑问吗？请致电 (866) 825-8252 与我们的团队联系。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解决方案，凭借其易于使用的平台、全套功能和闪电般的快速设置，将自助票务提升到了一个全新的水平。该解决方案提供品牌活动页面、内置促销工具以及灵活的票务和入场选项，因此组织者可以在短短几分钟内举办精彩的活动。这就是闹鬼景点、节日、旅游、剧院等选择 Ticketleap 的原因。
RegFox
regfox.com
会议、训练营、课程等的简单在线注册表格！ RegFox 易于使用、高度可定制，并且价格令人难以置信，每位注册者仅需 0.99 美元 + 1%（每位注册者上限为 4.99 美元）。使用 RegFox 注册软件，您可以节省数千美元，同时为您的客户提供无缝且简单的注册体验。 RegFox 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、活动页面构建器、与会者签到应用程序、注册人 CRM、即时资金等等。请访问我们的网站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您对昂贵且笨重的注册系统感到沮丧，您一定会喜欢 RegFox 如何帮助您控制整个注册体验。 RegFox 提供了一个平台，其中包含推动注册、管理注册者和捕获数据所需的一切。受到超过 60,000 名活动专业人士的喜爱，凭借十五年的经验，我们将引导您举办您举办过的最成功、最赚钱的活动。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在线销售门票并举办您有史以来最成功的活动。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。每张票仅需 0.99 美元，您可以节省数千美元，同时提供无缝简单的票务体验。 TicketSpice 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、定时票务、预留座位、移动扫描、票房、商品选项等。如果您对昂贵且限制性的票务系统感到沮丧，这些系统将其徽标放在您的票务页面顶部，您一定会喜欢 TicketSpice 如何帮助您控制整个票务体验。 TicketSpice 为您提供一个平台，其中包含销售门票、管理与会者、捕获数据等所需的一切。凭借超过 60,000 名客户和 12 年的经验，我们将指导您举办有史以来最成功、最有利可图的活动。
ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不仅仅限于活动票务。创建完全品牌化的活动页面，利用内置的营销和分析工具，与活动专家合作等等。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项。 - 轻松设计和打印专业徽章。 - 帮助参展商捕捉并确定潜在客户。 - 通过简单的活动应用程序支持与会者和活动工作人员的繁忙日程。 - 使用我们的内部广播工作室或首选的 A/V 提供商广播实时内容。 - 大规模管理参展商和赞助商。 - 通过人工智能驱动的网络、游戏化等增强与会者的参与度。 - 通过综合分析获得有关活动绩效的详细见解。
Goldcast
goldcast.io
GoldCast是一个量身定制的B2B活动平台，通过轻松主持的数字和面对面活动来改变营销。来自Adobe，Microsoft，Zuora和MailChimp等公司的成千上万企业B2B营销人员利用黄金广播来提高出勤率，创造迷人的体验，重新使用事件内容并利用意图数据。通过黄金广播来提升您的活动，以实现真正的观众参与，品牌发展和收入增长；超越基本活动，从网络研讨会和产品演示到思想领导小组和面对面晚餐的收入驾驶参与。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一个活动效率平台，将使活动成为您公司最具影响力的营销渠道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活动团队使用我们的软件通过自动化宾客管理、活动沟通和虚拟活动平台来推动更多注册并节省时间。 Sweap 提供每年最多 500 次注册的免费计划，所以您今天就可以开始。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屡获殊荣的活动管理软件提供商，专注于捕获和显示现场活动数据。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
Afton Tickets
aftontickets.com
在价格、客户支持、现场设备、备用 Wifi、功能集、每日支付和提高活动盈利能力方面，雅富顿票务公司击败了所有其他票务公司。如何？雅富顿门票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。通过将我们的小额服务费转嫁给您的与会者，雅富顿为您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本获得。
SimpleTix
simpletix.com
在线销售景点、节日、音乐会、博物馆等的门票。 SimpleTix 没有合同，提供即时付款，并且易于使用。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一家非营利技术公司，致力于帮助艺术和文化组织蓬勃发展。 CRM是我们任务和技术平台的核心。票务与筹款，会员，营销，教育和众议院齐头并进。直观的工具有助于发现业务洞察力，并将数据转化为行动。诸如定时入学，集成流和非接触式扫描之类的功能有助于建立可持续的未来。 Tessitura社区包括10个国家 /地区的750多个艺术组织和文化景点。我们的员工提供24/7的支持，并提供指导以增加收入并建立终身参与。有关更多信息，请访问www.tessituranetwork.com或联系[email protected]。
Showpass
showpass.com
Showpass 是活动技术、主要票务和分销以及为数以万计的活动主办方提供混合体验（现场、虚拟和流媒体）的全球领导者。 Showpass 提供对全球发行和发现渠道的访问，包括 Facebook 的本地票务、Google Reserve 和专有的出版商网络。 Showpass 为复杂的活动、大型组织和大容量活动制作人创建解决方案，并很自豪能够为数百万客户提供服务。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一个高效的活动票务平台，可为活动主持人和与会者创造无缝体验。借助 Yapsody，活动组织者可以制作可定制的门票、跟踪门票销售情况，并通过社交媒体集成和电子邮件营销等功能来宣传他们的活动。演示者可以通过 14 多个支付网关接受付款，并通过电子邮件、打印件甚至上门签到来交付门票，打造无忧无虑的体验。 Yapsody 具有竞争力的价格、卓越的客户服务和一系列功能，使其成为各类活动组织者的首选，是打造成功活动的一站式商店。
Eventix
eventix.io
为转换而创建的在线票务软件 (SaaS)。我们帮助各种规模的活动组织者快速、无缝地售完他们的活动。受到全球超过 16,000 家客户的信赖。 https://eventix.io
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集注册并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一个自助服务平台，您可以通过虚拟或面对面方式出售门票或预订您的活动或课程。今天就报名吧！
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Hytix
hytix.com
Hytix 是一款先进的在线票务软件，彻底改变了活动组织者管理门票销售的方式。作为活动票务平台，Hytix 提供全面的在线售票解决方案，使其成为从音乐会到会议、闹鬼景点到密室逃脱等各种活动的绝佳选择。 Hytix 强大的活动票务系统使组织者能够简化流程、减少体力工作并提高效率。借助 Hytix，您可以快速、便捷地销售活动门票，通过宣传您的活动来吸引更多受众。此外，Hytix 凭借其尖端的票房票务软件在其他活动票务平台中脱颖而出。此功能使您可以在票房平台上进行售票。无论您计划举办小型本地聚会还是大型国际活动，Hytix 的在线票务软件都能满足您的需求，并确保为组织者和与会者提供顺畅的票务体验。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一个票务平台，提供有关注册趋势、网站流量和销售收入的实时信息。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改善票务，跟踪完整的访问者的旅程，还是要优化工作流程以提高业务效率；我们统一的景点贸易解决方案，人工智能的权力将是您实现目标的盟友。
Sparxo
sparxo.com
创造更好的活动。在您的网站上出售门票。适合您发展品牌、社区和 SEO 的活动票务解决方案！还可以办理登机手续和 POS！
Time.ly
time.ly
及时的活动票务软件是一个基于网络的全方位服务活动票务系统。控制活动门票销售。在线和售票处出售虚拟和现场活动的门票。 - 通过白标解决方案增加网站流量并提升您的品牌，让您能够掌控您的活动品牌。 - 支持所有类型的活动，如艺术、音乐、体育和旅游。 - 与任何类型的活动场所兼容：剧院、博物馆、当地景点、节日等。 - 易于设置、学习和使用。 - 移动友好。 - 简单安全的结帐。 - 实时报告和分析。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者能够轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。