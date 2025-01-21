活动注册和票务软件 - 最热门应用 - 塞尔维亚

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创建、管理、营销和报告活动需要多长时间？ Splash 的宗旨是消除“上线”所需的无数时间。我们不能声称可以为您做这一切（二星级的评论让我们保持谦虚），但我们已经很接近了。具体方法如下： • 使用内置所有接触点（登陆页面、确认、电子邮件、社交共享卡、签到应用程序等）的品牌模板简化您的流程。*Avetta 将活动设置时间缩短了 75% 。 • 在每一次与宾客的互动中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和声音自定义每个接触点，以与受众建立联系。您还可以从动态标签菜单中选择来宾信息（例如姓名、公司、RSVP 响应等），以创建高度个性化的交互，而无需任何额外的工作。 • 通过可定制的报告衡量您的结果。您可以按任何数据字段过滤宾客列表，以创建根据您需要广泛或定义的报告。每个事件还包括页面浏览量、跟踪链接和电子邮件分析（例如打开次数、点击次数和退回次数）。此外，我们的团队范围报告可为您提供重复参加者、表现最佳的资产等见解，帮助您规划更明智、更成功的活动。 *Gumgum 的收入翻了一番，活动参加者的销售渠道增加了两倍。 • 通过冲洗和重复成功来发展您的业务。一旦您为您的团队提供始终符合品牌的活动模板、合规的注册表单和自动集成，您就解锁了轻松重复活动成功的公式。通过一致的活动日历，您将与潜在客户建立必要的关系，并加强与现有客户的联系。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 个分支机构举办了 100 多场活动。附： - 如果您需要一些我们还没有的东西，我们有越来越多的合作伙伴可以提供帮助。在splashthat.com 免费注册。