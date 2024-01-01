活动注册和票务软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动注册和票务软件简化了与会者注册，使活动策划者能够有效地监控和控制宾客名单。这些应用程序使与会者能够购买门票或注册免费活动，同时为活动策划者提供全面的宾客名单详细信息。这些工具提高了与会者注册、活动前收款以及活动当天注册流程的无缝组织的效率。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
Ticket Generator
ticket-generator.com
门票生成器是一种在线软件工具，使活动组织者可以轻松生成一次性活动门票，并使用智能手机应用程序对其进行验证。该工具快速、易于使用且价格实惠。使用门票生成器，活动组织者可以在几分钟内设计、生成和分发活动门票，无需图形设计师或昂贵的设计软件。门票可由授权人员在入场时使用任何配备门票阅读器应用程序的智能手机进行验证。不需要昂贵的扫描硬件。活动结束后，组织者还可以详细了解活动出席情况。 Ticket Generator是二维码技术工具领先提供商Scanova的最新产品。 Scanova 已帮助 114 个国家/地区的 100,000 多家企业生成用于促销和运营用例的二维码。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、联合演示、投票、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Zuddl
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上通过独立音乐会、喜剧、俱乐部、剧院、节日活动门票探索您的现场体验
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是一个全方位的数字票务解决方案，采用 web3 技术为支持大型活动提供无缝体验。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
“不是票务公司……” Ticket Fairy 是一个全栈营销和分析解决方案，可帮助活动公司通过扩大影响范围、提供更多数据并降低运营成本来增加收入。举办活动是一个巨大的风险。
Weezevent
weezevent.com
在几分钟内创建您的定制在线门票。只需点击几下即可创建和发布您的活动，或将票务插件集成到您的网站和 Facebook 页面，然后准备出售您的门票、发送邀请、注册与会者并在线管理您的会员资格！
Big Tickets
bigtickets.com
一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集登记并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM...
TicketSpice
ticketspice.com
排名第一的活动票务软件，供活动专业人士在线售票 在线销售节日、农场、集市、音乐会、博物馆等的门票。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
TicketSignup
ticketsignup.io
TicketSignup 全面、免费、端到端的票务平台提供从营销工具到活动日管理的解决方案，因为我们相信每个人都应该拥有强大的技术来改善他们的活动。
The Ticketing
theticketing.co
“The Ticketing”是一个尖端的活动票务平台，它将活动组织者与观众无缝连接起来，彻底改变了人们发现、购买和体验活动的方式。这个用户友好的平台拥有时尚的界面，为活动组织者提供强大的工具来轻松创建和定制活动。活动组织者可以轻松设置活动、定制门票类型并管理座位安排，确保规划过程顺利高效。
CrowdComms
crowdcomms.com
无论您是举办现场活动还是混合活动，我们都将帮助您提供与会者喜爱的灵活且品牌精美的活动应用程序。 Web 或本机或两者兼而有之，与会者发现它易于访问且易于使用。请与我们讨论您的具体活动要求。我们的方法是协作的，您的应用程序可以通过多种方式进行定制。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一个事件管理 SaaS。 Eventact 使活动策划者能够创建和管理虚拟、混合和现场活动。 Eventact 包含管理活动所需的一切。模块包括注册、住宿、虚拟活动托管、活动网站构建器。虚拟参展商展位、潜在客户收集应用程序、活动签到和徽章打印应用程序。摘要管理、电子海报和虚拟电子海报。
Eventbee
eventbee.com
易于使用的在线注册和活动票务软件。在线销售活动门票，并使用 Eventbee 平台立即收到资金。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款事件管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者可以轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改进票务、跟踪完整的访客旅程，还是想优化工作流程以提高业务效率；我们的统一景点商务解决方案由人工智能提供支持，将成为您实现目标的盟友。