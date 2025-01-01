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活动策划软件可有效处理组织会议或活动的运营方面，包括创建时间表、分配员工资源、跟踪费用和付款以及设计展览布局等任务。活动策划者将这些软件解决方案与其他活动管理工具（例如注册和票务系统或移动活动应用程序软件）结合使用，以确保活动的无缝协调和执行。通过集成各种功能，活动策划软件简化了整个活动管理流程，使策划者能够专注于为与会者提供卓越的体验。
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Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat是一个活动管理平台，帮助餐馆和酒店简化活动预订、付款处理和团队沟通。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
Joi
joi.events
JOI是一款事件管理应用，简化活动组织，集成多种工具以提高效率，方便用户协调和跟踪活动细节。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款活动管理应用，提供时间表、来宾信息、座位安排和场地布局等功能，增强策划者与供应商的协作。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Agorify
agorify.com
Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。
Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理应用，帮助组织者管理活动，提升与会者参与度，提供日程安排、实时问答、网络交流等功能。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一个基于AI的活动管理平台，帮助活动组织者建立与参会者的关系，简化活动策划和管理流程。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang志愿者是一款综合志愿者管理应用，简化非营利组织的志愿者招聘、调度和沟通，提升管理效率。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
ExhibitDay
exhibitday.com
展览日是一款用于展览和贸易展览会的活动管理应用，提供注册、参与者互动、参展商管理等功能。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Expofp
expofp.com
Expofp是一款展会管理软件，提供3D平面图、互动参展商列表和会议管理功能，帮助与会者有效导航和规划活动。
RSVPify
rsvpify.com
RSVPIFY是一款在线票务和事件管理平台，提供注册、RSVP跟踪、来宾管理等功能，适用于各种规模的活动。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活动管理平台，帮助用户简化注册、票务和与会者管理，提供实时互动和数据分析，提升活动体验。
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue 是一款帮助餐馆和场地的应用，简化活动销售流程，支持收集潜在客户、管理可用性、发送提案和处理付款。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一个全面且可定制的活动管理平台，支持各种规模的活动，简化从前期准备到后期分析的管理流程。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot是一款集实时分析、项目管理和协作功能于一体的工具，帮助用户利用数据驱动决策并创建易于共享的仪表盘。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE操作应用程序为活动场所、餐饮公司和专业人士提供在线活动规划和管理软件，简化预订和沟通，优化发票处理。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一个活动营销平台，简化注册、内容管理和与会者互动，以提高活动效率和参与度。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Event Staff
eventstaffapp.com
活动工作人员应用程序通过员工排班、实时更新和任务管理工具，帮助活动组织者优化人员安排，提升活动执行效率。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize是一个活动管理平台，帮助组织者管理演讲者、会话和日程，促进活动的顺利进行和参与者的互动。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro是为临时工作者设计的排班软件，能够创建活动并邀请员工，监控响应，同时支持自定义角色和班次管理。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor是一个云端事件管理软件，帮助品牌简化赞助管理、展会和会议等活动的策划流程。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner是一个综合事件管理工具，提供规划、协作和可视化功能，帮助活动组织者有效管理各类活动。
Reposite
reposite.io
Reposite是一个领先的规划工具，帮助组策划者发现供应商并简化协调工作。
Map D
mapdevents.com
Map D 是一款活动管理应用，简化展位销售和复杂活动物流，帮助用户有效规划和执行各类活动。
Groupize
groupize.com
Groupize是一个会议管理平台，简化计划、旅行和支出管理，适用于各种规模的活动，提升效率和合规性。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款全面的事件管理软件，支持门票销售、支付处理和自定义注册表单，适合各类活动组织者。
eventPower
eventpower.com
EventPower提供一个强大的在线和现场注册解决方案，旨在简化事件管理，支持活动组织者在各类活动中进行有效管理和分析。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一个灵活的平台，用于简化直播、混合和虚拟事件的制作，提升在线学习的价值，已被900多家机构信赖。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一个简化活动票务购买的应用，用户可以浏览、购买各类活动门票，并管理售票和收入。
Eventeny
eventeny.com
Eventeny是一个综合事件管理软件，提供事件注册、票务、参与者管理和营销工具，帮助组织者简化活动策划和执行。
Explara
explara.com
Explara是一个帮助创业者和小企业管理活动、会员，并进行在线销售和众筹的平台。提供票务、注册等工具以简化管理。
Event Smart
eventsmart.com
事件SMART是一个事件管理应用，提供注册、票务和付款处理功能，支持组织者创建和管理无数活动，提升与会者体验。
EventOnline
eventonline.be
EventOnline是一个全面的活动管理平台，提供事件创建、票务管理、与会者互动等功能，简化活动组织和参与过程。
Event Logic
eventlogic.se
事件逻辑是一个事件管理应用，帮助用户规划、组织和比较供应商，以提高效率和决策质量，简化活动管理过程。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings是一个简单易用的活动票务解决方案，帮助组织者创建、管理活动，并在线售票，适用于各种类型和规模的活动。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 是一款事件管理平台，提供注册、票务和参与管理的工具，支持多事件并发和隐私设置，旨在简化活动组织过程。
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