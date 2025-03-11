活动策划软件 - 最热门应用

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活动策划软件可有效处理组织会议或活动的运营方面，包括创建时间表、分配员工资源、跟踪费用和付款以及设计展览布局等任务。活动策划者将这些软件解决方案与其他活动管理工具（例如注册和票务系统或移动活动应用程序软件）结合使用，以确保活动的无缝协调和执行。通过集成各种功能，活动策划软件简化了整个活动管理流程，使策划者能够专注于为与会者提供卓越的体验。
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Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat是一个活动管理平台，帮助餐馆和酒店简化活动预订、付款处理和团队沟通。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
Joi
joi.events
JOI是一款事件管理应用，简化活动组织，集成多种工具以提高效率，方便用户协调和跟踪活动细节。
Aisle Planner
aisleplanner.com
Aisle Planner是一款活动管理应用，提供时间表、来宾信息、座位安排和场地布局等功能，增强策划者与供应商的协作。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Agorify
agorify.com
Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。
Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理应用，帮助组织者管理活动，提升与会者参与度，提供日程安排、实时问答、网络交流等功能。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一个基于AI的活动管理平台，帮助活动组织者建立与参会者的关系，简化活动策划和管理流程。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang志愿者是一款综合志愿者管理应用，简化非营利组织的志愿者招聘、调度和沟通，提升管理效率。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
ExhibitDay
exhibitday.com
展览日是一款用于展览和贸易展览会的活动管理应用，提供注册、参与者互动、参展商管理等功能。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Expofp
expofp.com
Expofp是一款展会管理软件，提供3D平面图、互动参展商列表和会议管理功能，帮助与会者有效导航和规划活动。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活动管理平台，帮助用户简化注册、票务和与会者管理，提供实时互动和数据分析，提升活动体验。
Perfect Venue
perfectvenue.com
Perfect Venue 是一款帮助餐馆和场地的应用，简化活动销售流程，支持收集潜在客户、管理可用性、发送提案和处理付款。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一个全面且可定制的活动管理平台，支持各种规模的活动，简化从前期准备到后期分析的管理流程。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
RSVPify
rsvpify.com
RSVPIFY是一款在线票务和事件管理平台，提供注册、RSVP跟踪、来宾管理等功能，适用于各种规模的活动。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot是一款集实时分析、项目管理和协作功能于一体的工具，帮助用户利用数据驱动决策并创建易于共享的仪表盘。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE操作应用程序为活动场所、餐饮公司和专业人士提供在线活动规划和管理软件，简化预订和沟通，优化发票处理。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一个活动营销平台，简化注册、内容管理和与会者互动，以提高活动效率和参与度。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Event Staff
eventstaffapp.com
活动工作人员应用程序通过员工排班、实时更新和任务管理工具，帮助活动组织者优化人员安排，提升活动执行效率。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize是一个活动管理平台，帮助组织者管理演讲者、会话和日程，促进活动的顺利进行和参与者的互动。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro是为临时工作者设计的排班软件，能够创建活动并邀请员工，监控响应，同时支持自定义角色和班次管理。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor是一个云端事件管理软件，帮助品牌简化赞助管理、展会和会议等活动的策划流程。
Eventplanner
eventplanner.net
EventPlanner是一个综合事件管理工具，提供规划、协作和可视化功能，帮助活动组织者有效管理各类活动。
Reposite
reposite.io
Reposite是一个领先的规划工具，帮助组策划者发现供应商并简化协调工作。
Map D
mapdevents.com
Map D 是一款活动管理应用，简化展位销售和复杂活动物流，帮助用户有效规划和执行各类活动。
Groupize
groupize.com
Groupize是一个会议管理平台，简化计划、旅行和支出管理，适用于各种规模的活动，提升效率和合规性。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款全面的事件管理软件，支持门票销售、支付处理和自定义注册表单，适合各类活动组织者。
eventPower
eventpower.com
EventPower提供一个强大的在线和现场注册解决方案，旨在简化事件管理，支持活动组织者在各类活动中进行有效管理和分析。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一个灵活的平台，用于简化直播、混合和虚拟事件的制作，提升在线学习的价值，已被900多家机构信赖。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一个简化活动票务购买的应用，用户可以浏览、购买各类活动门票，并管理售票和收入。
Eventeny
eventeny.com
Eventeny是一个综合事件管理软件，提供事件注册、票务、参与者管理和营销工具，帮助组织者简化活动策划和执行。
Explara
explara.com
Explara是一个帮助创业者和小企业管理活动、会员，并进行在线销售和众筹的平台。提供票务、注册等工具以简化管理。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上以您所在的国家/地区和货币免费组织无限量的活动并出售无限量的付费门票。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基于网络的软件，专为各种规模的活动经理、供应商和设计师而设计。
Event Logic
eventlogic.se
在日益数字化的世界中，我们相信挑战和改变人们寻找、计划和举办会议、活动和会议的方式。为此，我们确保了解活动策划者及其组织在努力创建人与人之间成功会议的过程中面临的最困难的挑战。这催生了 Event Logic，这是一个帮助活动策划者规划、寻找和比较供应商以获得最佳价格和预订结果的平台。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一个简单、易于使用的活动票务解决方案，适用于所有类型和规模的活动。注册、直播您的第一个活动并在线售票。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情。