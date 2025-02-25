活动策划软件 - 最热门应用 - 东帝汶

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活动策划软件可有效处理组织会议或活动的运营方面，包括创建时间表、分配员工资源、跟踪费用和付款以及设计展览布局等任务。活动策划者将这些软件解决方案与其他活动管理工具（例如注册和票务系统或移动活动应用程序软件）结合使用，以确保活动的无缝协调和执行。通过集成各种功能，活动策划软件简化了整个活动管理流程，使策划者能够专注于为与会者提供卓越的体验。
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Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 现已更名为 Map D——最简单的销售和举办下一场活动的解决方案。使用 Map D 让展位销售变得轻而易举，并将复杂的活动物流从您的待办事项列表中剔除。在可用的最简单的解决方案中管理和执行任何类型的活动所需的所有活动规划功能。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是为研究人员和活动组织者提供的会议管理解决方案。借助 Fourwaves，您可以轻松管理从虚拟海报会议到全球会议的任何科学活动。一些功能包括： - 活动网站构建器 - 注册和支付工具 - 摘要管理 - 同行评审工具 - 混合/虚拟 Web 应用程序 - 虚拟海报会议 - 直观的组织者面板 为任何活动提供快速的一体化解决方案以及 Fourwaves 全程的专业客户支持。
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都将得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持。改变您管理活动的方式并简化您的生活！
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和注册，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工作，从而节省团队的时间来专注于最重要的事情。凭借简单的基于 SaaS 的定价、可定制的计划和集中的支出可视性，Groupize 可以帮助公司停止在会议上超支，从而为负担过重的团队节省成本并优化资源。对于与会者来说，Groupize 提供了一款现代、消费者友好的应用程序，可以轻松注册、预订旅行和参与活动，从而提高参与度。与 Concur Travel and Expense 的无缝双向集成可确保客户获取差旅计划节省的费用、管理政策并全面自动化支出跟踪。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Grip Events
grip.events
Grip 是专为业务关系而构建的人工智能驱动的活动平台。它可以帮助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活动组织者建立、维护和跟踪多个活动参与者之间的关系。
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 开始免费试用！无需信用卡。 Perfect Venue 通过提供易于使用且价格实惠的系统来简化活动销售流程，为独立餐厅、酒店集团和所有类型的场所提供帮助。 Perfect Venue 使我们的客户能够在一处无缝收集潜在客户、发送提案、管理可用性、生成 BEO 和接受付款。
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Bloomerang Volunteer
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前称为 InitLive）为计划和活动提供一体化的员工和志愿者管理解决方案。 Bloomerang Volunteer 的解决方案通过网络和移动应用程序简化了员工和志愿者的招募、日程安排、管理和通信。非常适合管理任何规模的员工和志愿者团队的组织、非营利组织和活动制作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支持活动人员管理和日常志愿者项目管理的平台。通过使用 Bloomerang Volunteer 实现运营自动化和改善运营，我们的客户可以扩大他们的计划和活动，扩展能力，同时减少管理时间，并依靠先进的数据报告来衡量他们的成功。 Bloomerang Volunteer 还提供出色的志愿者体验，提供自我安排和注册选项，以帮助留住志愿者并节省组织更多时间。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。 票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作： • 创建定制的议程和时间表。 • 在一处管理与会者、演讲者、赞助商和参展商。 • 访问详细的分析和报告以更好地为战略决策提供信息。 • 轻松概览和管理房间列表和旅行行程。互动性 扩大您的影响范围，让您的活动更具包容性，让更多人无论身在何处都可以加入，同时提供引人入胜的学习体验： • 直播和协作 • 实时民意调查和问答会议 • 虚拟社交机会 我们的平台用户友好，旨在使活动体验顺畅高效。不要错过这个提升您的下一次活动并给与会者留下持久印象的机会。请立即联系我们了解更多信息并安排演示。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减少流失 ✔ 随时随地访问可操作的与会者和活动数据 ✔ 能够大规模执行多个活动 ✔ 2023 年提供 5 星级客户服务，Attendease加入了Tripleseat大家庭。 Tripleseat 是酒店业排名第一的宾客和活动管理软件。我们与领先的场馆目录 EventUp 一起服务并帮助酒店和活动行业发展。在此处查看 Tripleseat 的个人资料：https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，以您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和招待而构建，对每种产品的多种增值税率提供本地支持。消息 – MICE 会跟踪您与客户或同事之间的所有通信，确保您确信活动按照应有的方式组织。 CRM – MICE 不仅仅是规划软件。它也是顶级销售软件，提供现代 CRM 所需的所有功能，专门针对活动专业人士的需求量身定制。
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 财富 500 强企业信赖的领先在线票务和活动管理平台。轻松管理大大小小的活动，让您的品牌成为焦点。强大的功能包括电子邮件邀请、在线注册和回复、自定义数据收集、宾客名单管理、菜单首选项、子活动管理、活动隐私/排他性、拖放座位表、签到等等。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Reposite
reposite.io
Reposite 是行业领先的规划工具，可促进供应商发现并简化团队规划人员的协调。
Event Logic
eventlogic.se
在日益数字化的世界中，我们相信挑战和改变人们寻找、计划和举办会议、活动和会议的方式。为此，我们确保了解活动策划者及其组织在努力创建人与人之间成功会议的过程中面临的最困难的挑战。这催生了 Event Logic，这是一个帮助活动策划者规划、寻找和比较供应商以获得最佳价格和预订结果的平台。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基于网络的软件，专为各种规模的活动经理、供应商和设计师而设计。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 让每个人都能更轻松地组织非凡的活动。我们的活动软件拥有您规划真正难忘的活动所需的一切工具 - 一切都在一个方便的地方！我们的平台可让您发现世界上最好的活动供应商和场地。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上以您所在的国家/地区和货币免费组织无限量的活动并出售无限量的付费门票。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是领先的基于云的活动管理软件，可帮助品牌简化和集中活动策划和营销的所有核心流程。财富 500 强公司和高增长初创公司将我们用作全公司范围的活动跟踪系统，以管理赞助、贸易展览、会议、内部活动等。该软件是根据多年的活动营销领域经验而构建的。迄今为止，我们的团队已共同策划和管理了 2,000 多场各种类型和规模的活动。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款简单易用的日程安排软件，专为零工经济中的活动专业人士量身定制。由于员工必须“邀请”并“接受”每项工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我们的软件允许您创建活动，我们会邀请您的员工，同时监控他们的反应。 Quickstaff Pro 还允许您创建轮班和自定义角色。您可以将重复作业保存为模板，并直接在应用程序中添加注释、说明和附件。我们的仪表板和日历为您提供即将发生的事件的快照，并为每个事件提供红色/黄色/绿色指示器，让您一目了然地知道自己所处的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天无风险试用，可随时取消。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是进行论文征集、日程安排和演讲者管理的智能方式。
Event Staff
eventstaffapp.com
从婚礼到超级碗 - Event Staff App 帮助活动公司优化了员工的日程安排，成功举办了超过 150,000 场活动。我们的软件通过短信、自动化日程安排、时间跟踪和工资单，帮助您更轻松地安排活动人员。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成 - 自动候补名单和批准 - 设置折扣代码和团体折扣 - 摘要管理（提交、审核和批准） - 名牌打印（可定制） - 酒店住宿 - 与会者网络应用程序 - 自助服务终端办理签到（适用于 iOS 和 Android 设备）
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的热情将成为焦点。向这个一体化平台问好，它可以让您的虚拟、混合和现场活动变得栩栩如生。是时候扩大您的受众并通过您的热情货币化了。适用于大大小小的活动以及介于两者之间的一切活动。举办一次性网络研讨会、每月一次炉边谈话，还是一场为期多天/多位演讲者的盛会？所有活动都在 HeySummit 举办。我们强大的一体化平台支持任何规模、频率和复杂程度的聚会。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
Wrike
wrike.com
Wrike是最强大的工作管理平台。 Wrike专为希望协作，创建和超越的团队和组织建立，将所有人和所有工作都带入一个单一的工作，以消除复杂性，提高生产力，并自由地专注于他们最有目的的工作。凭借无与伦比的力量，多功能性和直觉，Wrike是组织在竞争激烈的世界中唯一需要扩展，优化和快速移动的工作管理解决方案。超过20,000个快乐的客户为未来提供动力，并在Wrike中融合在一起，包括EstéeLauder，Hootsuite，Nielsen，Ogilvy，Ogilvy，Siemens和Tiffany＆Co。有关更多信息，请访问www.wrike.com。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Eventeny
eventeny.com
一体化活动管理软件，提供交互式可扩展地图、合同电子签名、端到端票务/票房管理、艺术家/供应商/参展商申请工作流程、志愿者轮班跟踪、赞助交易和可交付成果的 CRM、个性化日程安排等解决方案，还有更多！
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Expofp
expofp.com
适用于展览、博览会和贸易展览的平面图管理软件。使用 3D 地图、交互式参展商列表、内置分析、按展位、类别、公司名称等搜索来创建平面图。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一个简单、易于使用的活动票务解决方案，适用于所有类型和规模的活动。注册、直播您的第一个活动并在线售票。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。