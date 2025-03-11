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活动网络和配对软件的目的是在活动期间将活动参与者彼此以及赞助商或潜在客户联系起来。通常，活动组织者会获取并部署这些网络和配对平台，供与会者在贸易展览或会议等活动之前或期间使用。业务和销售代表经常使用该软件来提高他们对会议和贸易展览的参与度。活动组织者利用网络和配对软件来提高出席率、促进与会者参与并提升活动的整体价值。主要功能通常包括预约安排、视频会议和私人聊天功能。一些产品采用了人工智能驱动的匹配算法，可以自动识别具有相似兴趣的参与者。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
Brella
brella.io
Brella是一个领先的活动平台，支持线下、混合和虚拟活动，提供内容、网络和收入机会，助力用户实现投资回报。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Agorify
agorify.com
Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
Webex Events
socio.events
Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一个基于AI的活动管理平台，帮助活动组织者建立与参会者的关系，简化活动策划和管理流程。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Notified
notified.com
Notified是一个活动管理平台，支持现场、虚拟和混合活动，提供注册、内容管理和数据分析等功能。
Canapii
canapii.com
Canapii是一个事件管理平台，支持面对面、混合和虚拟活动，提供票务、签到和分析等工具，帮助组织高效管理活动。
Nouri
nouri.ai
Nouri是一个活动平台，搭建社区并促进网络互动，支持与会者间的联系及数据管理，适用于各种规模的活动。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit是一个基于人工智能的匹配平台，帮助组织进行个性化的1对1或小组连接，管理沟通、匹配、日程安排和反馈收集。
inwink
inwink.com
inwink是一个B2B营销SaaS平台，支持企业通过线上线下活动、社区和移动应用展示品牌和互动，提供安全数据管理。
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