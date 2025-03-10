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活动网络和配对软件的目的是在活动期间将活动参与者彼此以及赞助商或潜在客户联系起来。通常，活动组织者会获取并部署这些网络和配对平台，供与会者在贸易展览或会议等活动之前或期间使用。业务和销售代表经常使用该软件来提高他们对会议和贸易展览的参与度。活动组织者利用网络和配对软件来提高出席率、促进与会者参与并提升活动的整体价值。主要功能通常包括预约安排、视频会议和私人聊天功能。一些产品采用了人工智能驱动的匹配算法，可以自动识别具有相似兴趣的参与者。
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Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一个建立社区并促进网络交流的活动平台！游戏化您的活动、人工智能连接、与与会者或员工聊天。
Grip Events
grip.events
Grip Events是一个基于AI的活动管理平台，帮助活动组织者建立与参会者的关系，简化活动策划和管理流程。
Agorify
agorify.com
Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。
Brella
brella.io
Brella是一个领先的活动平台，支持线下、混合和虚拟活动，提供内容、网络和收入机会，助力用户实现投资回报。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。