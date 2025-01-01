活动营销软件 - 最热门应用

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活动营销软件使企业和组织能够有效地创建、营销和执行各种活动，包括会议、贸易展览、网络研讨会、研讨会和产品发布会。通过利用活动营销软件，公司可以通过创建品牌一致的活动产品页面来增强其品牌影响力和信息传递。此外，该软件还可以在社交媒体平台上发布活动营销公告，并开发可定制的活动注册和邀请电子邮件。活动策划者、企业、非营利组织、教育机构和代理机构依靠活动营销软件来简化活动策划、提升促销力度并有效管理活动的各个方面。这一全面的解决方案简化了活动管理流程，并最大限度地提高了每个活动的成功率。
提交新应用
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Premagic
studio.premagic.com
Premagic是一个基于AI的照片分发平台，专注于事件营销，简化照片捕捉、组织与社交媒体分发过程。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。
Tikkl
tikkl.com
Tikkl 是一个事件体验应用，无论是现场还是虚拟活动。用户可以参加全球活动或使用DIY工具自行组织活动。
Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
Webex Events
socio.events
Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
AllEvents
allevents.in
AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
Notified
notified.com
Notified是一个活动管理平台，支持现场、虚拟和混合活动，提供注册、内容管理和数据分析等功能。
Canapii
canapii.com
Canapii是一个事件管理平台，支持面对面、混合和虚拟活动，提供票务、签到和分析等工具，帮助组织高效管理活动。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一个全面且可定制的活动管理平台，支持各种规模的活动，简化从前期准备到后期分析的管理流程。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit帮助用户快速创建数字化活动页面、移动应用和市场营销活动，以便与受众互动，简化活动组织过程。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一个活动营销平台，简化注册、内容管理和与会者互动，以提高活动效率和参与度。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一款为金融服务提供数字营销技术和服务的应用，帮助提升客户体验和团队效率，支持多种市场推广功能。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Splash
splashthat.com
Splash是一款活动管理平台，简化事件创建、管理、营销和报告的流程，支持定制模板和数据同步，以提高与会者参与度。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是一个体验营销平台，帮助品牌优化活动、旅游和课程，提高客户忠诚度和业务收入。
Groupize
groupize.com
Groupize是一个会议管理平台，简化计划、旅行和支出管理，适用于各种规模的活动，提升效率和合规性。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款全面的事件管理软件，支持门票销售、支付处理和自定义注册表单，适合各类活动组织者。
Momice
momice.com
Momice是一款事件管理软件，帮助专业人士优化活动网站、注册、票务、观众互动和反馈，提升活动组织效率，确保数据合规。
inwink
inwink.com
inwink是一个B2B营销SaaS平台，支持企业通过线上线下活动、社区和移动应用展示品牌和互动，提供安全数据管理。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一个简化活动票务购买的应用，用户可以浏览、购买各类活动门票，并管理售票和收入。
Sweap
sweap.io
Sweap是一款活动管理平台，帮助公司高效组织活动，自动化来宾管理和沟通，支持虚拟活动，提供免费计划直至每年500个注册。
Explara
explara.com
Explara是一个帮助创业者和小企业管理活动、会员，并进行在线销售和众筹的平台。提供票务、注册等工具以简化管理。
ZIGnotch
zignotch.com
Zignotch是一个集成的事件管理平台，简化事件组织，提供工具来管理计划、沟通与会者并收集反馈。适用于各类活动。
Audience Republic
audiencerepublic.com
观众共和国是一款SaaS平台，帮助活动组织者通过数据分析和个性化沟通，提高票务销售和观众参与。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 是一款事件管理平台，提供注册、票务和参与管理的工具，支持多事件并发和隐私设置，旨在简化活动组织过程。