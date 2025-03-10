活动营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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活动营销软件使企业和组织能够有效地创建、营销和执行各种活动，包括会议、贸易展览、网络研讨会、研讨会和产品发布会。通过利用活动营销软件，公司可以通过创建品牌一致的活动产品页面来增强其品牌影响力和信息传递。此外，该软件还可以在社交媒体平台上发布活动营销公告，并开发可定制的活动注册和邀请电子邮件。活动策划者、企业、非营利组织、教育机构和代理机构依靠活动营销软件来简化活动策划、提升促销力度并有效管理活动的各个方面。这一全面的解决方案简化了活动管理流程，并最大限度地提高了每个活动的成功率。
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Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
AllEvents
allevents.in
AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本
Eventene
eventene.com
EventEne是一个多合一的事件管理系统，用于在一个平台上创建，组织和运行所有活动。无论您的活动是面对面的，虚拟的还是混合的，EventEne都会提供...显示更多他最现代，灵活和可扩展的解决方案。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家专门从事金融服务的数字营销技术和服务提供商。 Stoneshot帮助忙碌的金融服务营销团队增加参与度并提高客户体验，同时最大程度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖了营销自动化，电子邮件营销，活动促进，内容自动化和基金文档分配。 Stoneshot与零售，机构和私人银行合作，从精品，快速发展的公司到全球领先的品牌。 Stoneshot于2001年在伦敦成立，在伦敦，纽约和新加坡设有办事处，并在25个国家 /地区设有客户。
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和徽章（非接触式）签到、徽章打印） - 统计（调查、观众数据、结果）
Premagic
studio.premagic.com
Premagic是一个基于AI的照片分发平台，专注于事件营销，简化照片捕捉、组织与社交媒体分发过程。
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic 是一个 SaaS 平台，旨在帮助活动组织者通过最大限度地进行口碑宣传、吸引观众并释放客户洞察来销售更多门票。将您的所有客户数据集中在一处，包括您的门票销售、电子邮件订阅者以及 Audience Republic 活动的注册情况。创建活动来奖励分享、推荐朋友和关注您的粉丝。通过短信、电子邮件和 Facebook Messenger 发送有针对性的消息。
ZIGnotch
zignotch.com
我们的活动管理平台是一款一体化工具。易于使用，提供必要的数据，并允许您运行有影响力的活动。
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都将得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持。改变您管理活动的方式并简化您的生活！
Groupize
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Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和注册，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工作，从而节省团队的时间来专注于最重要的事情。凭借简单的基于 SaaS 的定价、可定制的计划和集中的支出可视性，Groupize 可以帮助公司停止在会议上超支，从而为负担过重的团队节省成本并优化资源。对于与会者来说，Groupize 提供了一款现代、消费者友好的应用程序，可以轻松注册、预订旅行和参与活动，从而提高参与度。与 Concur Travel and Expense 的无缝双向集成可确保客户获取差旅计划节省的费用、管理政策并全面自动化支出跟踪。
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Splash
splashthat.com
创建、管理、营销和报告活动需要多长时间？ Splash 的宗旨是消除“上线”所需的无数时间。我们不能声称可以为您做这一切（二星级的评论让我们保持谦虚），但我们已经很接近了。具体方法如下： • 使用内置所有接触点（登陆页面、确认、电子邮件、社交共享卡、签到应用程序等）的品牌模板简化您的流程。*Avetta 将活动设置时间缩短了 75% 。 • 在每一次与宾客的互动中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和声音自定义每个接触点，以与受众建立联系。您还可以从动态标签菜单中选择来宾信息（例如姓名、公司、RSVP 响应等），以创建高度个性化的交互，而无需任何额外的工作。 • 通过可定制的报告衡量您的结果。您可以按任何数据字段过滤宾客列表，以创建根据您需要广泛或定义的报告。每个事件还包括页面浏览量、跟踪链接和电子邮件分析（例如打开次数、点击次数和退回次数）。此外，我们的团队范围报告可为您提供重复参加者、表现最佳的资产等见解，帮助您规划更明智、更成功的活动。 *Gumgum 的收入翻了一番，活动参加者的销售渠道增加了两倍。 • 通过冲洗和重复成功来发展您的业务。一旦您为您的团队提供始终符合品牌的活动模板、合规的注册表单和自动集成，您就解锁了轻松重复活动成功的公式。通过一致的活动日历，您将与潜在客户建立必要的关系，并加强与现有客户的联系。 *Sharp 在使用 Splash 的第一年在 56 个分支机构举办了 100 多场活动。附： - 如果您需要一些我们还没有的东西，我们有越来越多的合作伙伴可以提供帮助。在splashthat.com 免费注册。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使品牌能够运营和优化其活动、游览、活动和课程，以提高消费者品牌忠诚度、增加收入并提高每次体验的投资回报率。 AnyRoad 允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验式运营，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等领先品牌都依靠 AnyRoad 来优化运营并证明其体验式营销计划的影响。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一个活动效率平台，将使活动成为您公司最具影响力的营销渠道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活动团队使用我们的软件通过自动化宾客管理、活动沟通和虚拟活动平台来推动更多注册并节省时间。 Sweap 提供每年最多 500 次注册的免费计划，所以您今天就可以开始。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。