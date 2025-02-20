活动营销软件 - 最热门应用 - 法属南部领地

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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区