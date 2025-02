活动营销软件 - 最热门应用 - 斯洛伐克

Zuddl

zuddl.com

Zuddl是B2B活动营销人员和会议组织者进行面对面,虚拟和混合活动的首选活动管理平台。 Zuddl是从地面建造的,可以完美地迎合每个用例。与其使用8-10个不同的工具和平台来运行一个事件端到头,不如使用ZUDDL来管理一个平台的面对面,虚拟和混合事件程序以及网络研讨会。 为什么Zuddl: *专注于灵活性 通过对品牌,自定义性和工作流程的无限控制,将您的活动栩栩如生 - 从注册和票务到与会者移动应用程序。您无法满足您的需求。 *更多的合作伙伴,较少的供应商 正确完成活动不仅需要订阅活动平台。我们明白了。它反映了我们的定价,支持和产品路线图。 *面向结果 现成的收入仪表板,可配置的警报以及与Marketo,Hubspot,SFDC等集成,使报告超级简单。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack