活动营销软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动营销软件使企业和组织能够有效地创建、营销和执行各种活动，包括会议、贸易展览、网络研讨会、研讨会和产品发布会。通过利用活动营销软件，公司可以通过创建品牌一致的活动产品页面来增强其品牌影响力和信息传递。此外，该软件还可以在社交媒体平台上发布活动营销公告，并开发可定制的活动注册和邀请电子邮件。活动策划者、企业、非营利组织、教育机构和代理机构依靠活动营销软件来简化活动策划、提升促销力度并有效管理活动的各个方面。这一全面的解决方案简化了活动管理流程，并最大限度地提高了每个活动的成功率。
提交新应用
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成...
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的热情将成为焦点。向这个一体化平台问好，它可以让您的虚拟、混合和现场活动变得栩栩如生。是时候扩大您的受众并通过您的热情货币化了。适用于大大小小的活动以及介于两者之间的一切活动。举办一次性网络研讨会、每月一次炉边谈话，还是一场为期多天/多位演讲者的盛会？所有活动都在 HeySummit 举办。我们强大的一体化平台支持任何规模、频率和复杂程度的聚会。
Premagic
studio.premagic.com
Premagic 是一个用于活动营销的人工智能照片分发平台。 Premagic 旨在增强社交媒体参与度并最大限度地提高赞助商的活动投资回报 (ROI)。该平台利用人工智能来简化在社交媒体平台上捕获、组织和分发活动照片的过程。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者能够轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及...
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM...
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和注册，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都将得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使企业能够运营和优化其活动、旅游、课程和活动，以提高消费者品牌忠诚度并从宾客体验中获得更高的投资回报率。它允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验计划，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Molson Coors 和 Ben & Jerry's 等领先的消费品品牌以及 Michaels 工艺品商店和 Dick's Sporting Goods 等大型零售商依靠 AnyRoad 来帮助扩大其运营规模、更好地了解消费者并衡量体验式营销的影响。
Splash
splashthat.com
创建、管理、营销和报告活动需要多长时间？ Splash 的宗旨是消除“上线”所需的无数时间。我们不能声称可以为您做这一切（二星级的评论让我们保持谦虚），但我们已经很接近了。具体方法如下： • 使用内置所有接触点（登陆页面、确认、电子邮件、社交共享卡、签到应用程序等）的品牌模板简化您的流程。*Avetta 将活动设置时间缩短了 75% 。 • 在每一次与宾客的互动中放大您的品牌。您可以完全控制用您的品牌和声音自定义每个接触点，以与受众建立联系。您还可以从动态标签菜单中选择来宾信息（例如姓名、公司、RSVP 响应等），以创建高度个性化的交互，而无需任何额外的工作。 • 通过可定制的报告衡量您的结果...
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
ZIGnotch
zignotch.com
我们的活动管理平台是一款一体化工具。易于使用，提供必要的数据，并允许您运行有影响力的活动。
Audience Republic
audiencerepublic.com
Audience Republic 是一个 SaaS 平台，旨在帮助活动组织者通过最大限度地进行口碑宣传、吸引观众并释放客户洞察来销售更多门票。将您的所有客户数据集中在一处，包括您的门票销售、电子邮件订阅者以及 Audience Republic 活动的注册情况。创建活动来奖励分享、推荐朋友和关注您的粉丝。通过短信、电子邮件和 Facebook Messenger 发送有针对性的消息。
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍及超过 25 个国家。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情...
Sweap
sweap.io
Sweap 是一个活动效率平台，将使活动成为您公司最具影响力的营销渠道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活动团队使用我们的软件通过自动化宾客管理、活动沟通和虚拟活动平台来推动更多注册并节省时间。 Sweap 提供每年最多 500 次注册的免费计划，所以您今天就可以开始。