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活动管理软件 - 最热门应用

活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。

Whova

Whova

whova.com

Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan是一个基于云的名片管理解决方案，帮助企业集成和共享联系人信息，优化销售和网络流程。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。

Slido

Slido

sli.do

Slido是一个用于现场和虚拟会议的问答和投票平台，提供实时互动、民意调查和观众反馈分析。

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek是一个集成的门票搜索引擎，帮助用户浏览和购买音乐会、体育赛事等活动的门票。

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

BlipCut应用允许用户在Discord上免费创建生成式AI视频，将文本无缝转换为引人入胜的视频。

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

BrightTalk是一个整合平台，用于创建、托管和分发网络研讨会和视频内容，帮助企业与观众建立联系并生成潜在客户。

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Greenvelope是一个在线邀请平台，帮助用户创建和发送数字邀请，支持RSVP跟踪和活动管理，适用于个人和专业场合。

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat是一个活动管理平台，帮助餐馆和酒店简化活动预订、付款处理和团队沟通。

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps 是一款AI演示工具，用户可快速创建互动演示，支持多语言，具备实时反馈和多种设计选项。

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda是一个办公空间管理平台，允许用户预约办公桌和会议室，简化空间管理，提高工作效率，支持与多种工具集成。

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro是一个在线调查软件，帮助用户创建、分发和分析调查数据，支持离线收集与多种问题类型和报告。

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

RumbleTalk是一个创新的群聊平台，支持实时聊天、讨论工具和多平台集成，促进在线社区的互动与参与。

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

无处不在的民意调查是一款实时调查工具，允许用户创建互动民意调查，支持多种格式，适用于教育和会议。

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

无纸化帖子是一个数字平台，用户可以创建、发送和管理定制邀请、传单和问候，适用于各种活动。

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox是一个实时投票和匿名问答平台，旨在增强员工参与度，支持混合会议和课程，允许参与者自由表达意见。

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom是一个沉浸式的3D虚拟平台，支持远程协作、社交互动和在线活动，提供定制化的虚拟工作空间和学习环境。

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify是一个云基础的事件管理工具，帮助企业管理虚拟会议并为与会者创造定制体验。

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive是一个全能的实时流媒体应用，支持用户通过手机或专业设备直播活动，并邀请各类设备的嘉宾参与。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq 是一款领先的发布管理软件，支持管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅和在线新闻中心。

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Myquiz是一款在线测验和互动演示的工具，允许最多100,000名参与者，自定义设置以满足教育需求。

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

票务生成器是一款在线工具，让活动组织者轻松生成一次性活动门票，并通过手机应用进行验证。

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase是一个交互式体验平台，通过寻宝游戏和任务增强社区参与和教育，适用于多种活动和场合。

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。

Townscript

Townscript

townscript.com

TownScript是一个活动注册和票务平台，支持创建事件页面、管理票务和处理支付，适用于各种活动。

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic是一个票务管理平台，提供定制化门票销售和活动管理工具，支持多种集成功能，提高组织者的运营效率。

Brella

Brella

brella.io

Brella是一个领先的活动平台，支持线下、混合和虚拟活动，提供内容、网络和收入机会，助力用户实现投资回报。

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela是一个创建沉浸式虚拟空间的平台，适用于远程工作、学习和活动，促进社交和协作。

Joi

Joi

joi.events

JOI是一款事件管理应用，简化活动组织，集成多种工具以提高效率，方便用户协调和跟踪活动细节。

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Aisle Planner是一款活动管理应用，提供时间表、来宾信息、座位安排和场地布局等功能，增强策划者与供应商的协作。

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice 是一款用于现场和在线活动音频传输的智能应用，无需额外硬件，支持多种活动，适合远程翻译。

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource是一个在线票务平台，简化活动门票管理和销售，提供高效的票务服务和客户支持。

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive 是一款互动演示平台，帮助提升现场观众参与度，通过实时数据可视化增强线上和线下会议体验。

CrowdComms

CrowdComms

crowdcomms.com

CrowdComms是一款活动管理应用，支持与会者参与互动、管理日程和扩展网络，易于访问和自定义。

ON24

ON24

on24.com

ON24是一个数字参与平台，通过网络研讨会和虚拟活动支持企业的销售和营销，提供互动工具和数据分析。

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。

Balloon

Balloon

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Balloon 是一个平台，帮助用户提升网络研讨会和活动的视频体验，实现吸引观众和创建优质内容。

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify是一个活动管理平台，提供自助服务、自定义的活动应用程序、票务和注册、以及引导检索功能，旨在简化活动组织。

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Premagic是一个基于AI的照片分发平台，专注于事件营销，简化照片捕捉、组织与社交媒体分发过程。

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up是一款综合型CRM平台，帮助用户通过活动、会员管理等数字工具建立和发展社区，适用于各种会员组织。

Echo360

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echo360.com

Echo360是一个教育平台，支持录制、管理和共享教学内容，提供互动学习与评估功能，帮助教育者提升学生参与度。

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