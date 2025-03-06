JRNI

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JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 JRNI 活动：提供一对多的个性化活动，大规模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客户关系并提高客户满意度和忠诚度。在客户方面，JRNI Events 提供可根据任何品牌的外观和感觉进行定制的预订旅程，并进行转换优化，以便轻松快速注册。在员工方面，JRNI 的用户友好且直观的活动管理工具使员工可以轻松监督活动的关键方面，从管理票务到添加/删除与会者再到虚拟广播。 JRNI 虚拟排队：通过减少排队和等待时间来优化客户体验。对于顾客来说，智能虚拟队列消除了实际排队的需要。他们可以轻松地从任何设备加入队列，然后通过电子邮件或文本通知接收队列状态的更新。在员工方面，JRNI 易于使用的礼宾工具使员工可以轻松管理队列的各个方面，从添加、删除或重新组织队列中的客户，到跟踪客户详细信息和访问结果。 JRNI Analytics：通过跟踪收入和转化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 来衡量投资回报率并了解您提供的一对一体验和一对多体验如何推动价值。通过了解客户体验指标（例如等待时间和交货时间），公司可以确保为客户提供最好的服务。借助员工能力报告等劳动力优化数据，企业可以改善个人地点、区域和员工级别的劳动力规划。连接器和可扩展性 通过一系列预构建的应用程序和生态系统合作伙伴扩展 JRNI 平台的功能。主要连接器提供企业、客户、通信、劳动力优化以及搜索和分析解决方案。此外，JRNI 平台构建在使用 RESTful API 的现代技术堆栈上。借助我们的可扩展性框架，客户可以通过构建自定义应用程序来扩展平台的核心功能。