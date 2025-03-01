活动管理软件 - 最热门应用 - 土耳其

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活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
提交新应用
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Quizizz
quizizz.com
使用quizizz应用在任何地方学习任何东西。您可以亲自和远程研究自己的学习或进行小组测验，作业和演讲。 Quizizz每月在全球的学校，房屋和办公室中使用超过2000万人使用。
Airmeet
airmeet.com
AirMeet是世界上第一个构建的世界活动体验云（EXC），旨在帮助人们从任何地方融合在一起。超过6,500多家企业使用AirMeet通过身临其境的体验和有意义的联系来增加其品牌和收入。 AirMeet支持所有活动格式，包括会议，网络研讨会，聚会，研讨会，市政厅，职业博览会，展览等。康卡斯特（Comcast），福布斯（Forbes），沃尔沃（Volvo），SAP，Hackerrank，多伦多大学（University of Toronto）等品牌每月在全球的Airmeet举办数千个活动。这就是我们的一些客户对我们说的话：“借助AirMeet，我们能够创建和主持客户喜欢的吸引人而令人惊叹的活动体验。结果，与行业平均水平相比，我们的活动的出勤率将近2倍，这有助于增加600％的销售转化率。” Agorapulse CMO Darryl Praill说。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是在线还是面对面进行，实时视觉效果都将有助于激发聊天、讨论和辩论。 3. 从经验中学习：演示结束后，下载结果并使用您所学到的知识来改进未来的会议、课程或会议。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Confetti
withconfetti.com
Confetti 的使命是颠覆活动策划行业，通过提供优质体验和卓越的客户服务来简化活动组织者和供应商的流程。 ✨ 我们希望我们的经验能够让生活变得难忘，并帮助组织建立更强大的团队和更好的企业文化。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助创建令人惊叹的演示文稿。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Goosechase
goosechase.com
有了Goosechase，经验就是一切！ Goosechase最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台（IXP），使领导者，组织和学校能够参与，激活和教育其社区。 Goosechase在网上创建，但在现实世界中发挥作用，使社区带着旨在支持组织的引人入胜的互动挑战。直观的平台使得对任何社区产生可重复，有趣和积极的影响变得容易。自2011年在加拿大孵化以来，Goosechase为数十万全球团队建设，培训，筹款，教育，旅游和娱乐体验提供了动力。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
pretix
pretix.eu
pretix 是一款高度复杂的票务软件，集在线商店、售票处和票务网点为一体，注重隐私和安全。 pretix 提供完整的多语言功能，高度适应您的活动，并可通过插件和 REST API 进行扩展。我们的软件已成功用于世界各地的会议、节日、音乐会、表演、展览、研讨会等。我们的定价 - 销售额的 2.5%（不包括支付提供商） - 无风险且完全透明。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改善票务，跟踪完整的访问者的旅程，还是要优化工作流程以提高业务效率；我们统一的景点贸易解决方案，人工智能的权力将是您实现目标的盟友。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
Remo
remo.co
Remo 是一个数字体验平台，可实现堪比现场活动的交互式会议和活动。在不同桌子、地板和建筑物的帮助下，雷莫提供了一个虚拟空间，使人们能够自由走动并激发自发的“走廊对话”，建立真实、有意义的关系，这种关系在活动之外持续存在。 Remo 支持多种用例，每次都会发现更多用例！如果您从事连接和网络业务，Remo 可用于举办网络活动、实时虚拟会议、招聘会、博览会等！ Remo 是完全安全的平台，支持 GDPR，现在还通过了 SOC2 类型 1 认证。借助 Remo，您可以： 1. 轻松创建令人惊叹的虚拟活动 在 15 分钟内设置宾客好评如潮的活动。 2. 打破演讲者和嘉宾的技术障碍 以令人满意的方式连接演讲者和嘉宾，让每个人都感到被倾听、充满活力和受到启发。 3. 定制您的活动空间并为其打造品牌 您可以为您的客人创造您想要的环境和体验 4. 展示赞助商以放大您的活动 当您为赞助商创造与您的客人建立联系的互动机会时，您将获得信誉和收入。体验雷莫的魔力！请在此处试用 Remo，享受无风险的 14 天免费试用：https://remo.co/start-free-Trial/。
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在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
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Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
boothX
boothx.app
在当今快节奏的商业世界中，有效的活动管理对于公司创造有影响力的体验并与潜在客户建立联系至关重要。随着技术的兴起，活动组织者越来越依赖创新工具来简化运营并最大限度地提高投资回报。最近推出的一种此类解决方案是 BoothX。这个尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活动或贸易展览的投资回报率、增强潜在客户开发并降低成本。通过潜在客户检索应用程序轻松捕获和管理潜在客户任何活动最重要的方面之一就是潜在客户的生成。 BoothX 通过提供适用于 iOS 和 Android 的功能强大的潜在客户检索应用程序来简化此过程。参展商可以通过扫描与会者证卡或扫描名片或手动输入信息来快速、轻松地捕获潜在客户。这消除了对繁琐的纸质方法的需要，并确保不会错过任何潜在的线索。跟踪与活动相关的费用参加贸易展览或活动通常涉及大量的财务投资。从展位租金和差旅费到宣传材料和人员配备，管理活动成本可能是一项具有挑战性的任务。然而，boothX 凭借其集成的费用跟踪功能来救援。该平台使组织能够轻松记录和监控与每个事件相关的费用。从跟踪展位建设成本到餐饮和营销材料，boothX 提供了一个集中平台来管理所有与活动相关的费用。这种全面的费用跟踪系统使企业能够分析其支出模式，识别节省成本的机会，并为未来的事件做出明智的决策。通过清楚地了解其财务状况，活动组织者可以优化预算分配并最大化投资回报。通过降低宣传品成本实现可持续发展传统上，活动通常涉及制作大量印刷宣传品，例如小册子、传单和名片。然而，boothX 通过提供数字替代方案来鼓励更可持续的方法。参展商可以利用该平台的抵押品（文档）功能来创建和分发其宣传材料的电子版本。通过减少对印刷材料的依赖，企业可以显着降低与印刷、运输和存储相关的成本。此外，这种环保方法符合全球日益重视的可持续发展和企业社会责任。通过 BoothX，参展商可以有效地展示他们对环境的承诺，同时还能节省资金。通过电子邮件与客户进行直接接触 在当今的数字时代，及时有效的沟通是建立牢固的客户关系的关键。 BoothX 认识到了这一点，并通过其集成的电子邮件功能为参展商提供了与潜在客户的直接接触点。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每月发行超过 100 万张门票，举办各种形式和规模的活动——从英国唯一的浮动木偶剧院到碧昂丝主题的无底早午餐，再到美国各地的圣诞老人洞穴。我们也是世界上最大的独立票务平台。没有投资者需要负责，或者增长目标不切实际。这使我们能够有目的地成长，以便通过 Ticket Tailor 出售的每一张活动门票都能产生积极的影响。我们实现了碳中和（抵消了我们整个历史上的排放量），每售出一张门票都会向气候事业捐款，并于 2021 年成为经过认证的共益企业，加入了将人类和地球放在第一位的全球企业社区。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一个总部位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览，创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用以换取在线票务服务，除非该活动免费。纳什维尔，伦敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨尔本，门多萨，马德里和圣保罗。约克证券交易所于2018年9月20日在股票符号EB下。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Zoho Backstage
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Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
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zkipster 是世界上最好的活动的活动管理平台。我们提供强大的活动工具和独特的见解来建立、培养和掌握与宾客的关系。我们在定制电子邮件、短信和 WhatsApp 通信、宾客管理、线上和线下活动签到、实时会议和容量管理、动态座位表、二维码等方面受到全球品牌和世界知名组织的信赖。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 为活动行业企业主提供了一套一体化工具包，旨在让他们保持井井有条和联系，同时节省时间和金钱，
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nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一个建立社区并促进网络交流的活动平台！游戏化您的活动、人工智能连接、与与会者或员工聊天。
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 总部位于科罗拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 于 2019 年创立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的创始人，也是 EMS 调度软件系统的创建者。 Mazévo 是一个小型而活跃的团队，致力于提供用于安排房间和活动的最佳软件以及最佳的客户服务。 Mazévo 能够安排您所有的会议、活动和教室空间，无需重复预订。它是一个基于云的现代化系统，具有内置的房间请求和审批流程，可处理所有活动细节，例如房间设置、AV 和餐饮。如果您对空间和服务收费，Mazévo 允许您跟踪所有活动费用。 Mazévo 是适合所有规模组织的完美解决方案，这些组织需要一个能够轻松让新员工跟上进度并让每个人都了解所有活动详细信息的系统，这样就不会在混乱中丢失任何内容。请立即访问我们的网站以了解更多信息。
Regpack
regpack.com
Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
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corsizio.com
Corsizio 是一个活动注册平台，使教师和活动组织者能够快速轻松地为任何课程、课程、研讨会、培训课程、教育计划或类似活动创建活动和注册页面。它具有领先的技术、简单易用的现代化用户界面、最高的行业标准安全性以及一流的客户服务。 Corsizio 的创建源于我们对教学、学习以及帮助其他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和热情的热情。
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SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
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Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
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轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
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Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解决方案，凭借其易于使用的平台、全套功能和闪电般的快速设置，将自助票务提升到了一个全新的水平。该解决方案提供品牌活动页面、内置促销工具以及灵活的票务和入场选项，因此组织者可以在短短几分钟内举办精彩的活动。这就是闹鬼景点、节日、旅游、剧院等选择 Ticketleap 的原因。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屡获殊荣的活动管理软件提供商，专注于捕获和显示现场活动数据。
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eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款活动管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是领先的活动成功平台，可帮助您创建现场、在线和混合活动。那种能够促进有意义的相遇、建立牢固的关系并带来更好的业务的类型。 Lyyti 的注册、沟通、报告和反馈自动化功能确保每场活动对于参与者和组织者来说都是成功的。
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让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、共同演示、民意调查、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论室、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
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eventhub.net
EventHub 将您的活动参与者连接到他们所需的信息，以便从您的活动中获得最大收益。 EventHub 利用移动设备和 HTML5 的强大功能来提供基于与会者的相关工具。
Booked it
booked.it
我们的故事始于 Licklist，它成立于 2015 年，是一个夜生活行业聚集在一起的社区。到 2020 年，我们拥有 600,000 名用户，年总销售额 600 万英镑，列出了 6000 个夜生活场所。我们的 Licklist 品牌比以往任何时候都更强大。但我们想加强我们的服务。 2019 年，我们开始为休闲、旅行和酒店行业的企业对企业市场提供预订管理软件。 2020 年，当我们通过移动点餐和餐桌预订等技术帮助数百个场所做好在封锁后重新开放的准备时，事情才真正火热起来。我们为帮助小型企业过渡到新的工作方式而感到自豪，使他们不仅能够生存，而且能够蓬勃发展。现在，我们有超过 600 家企业使用 Booked it，平均预订量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我们的预订软件易于使用且功能丰富，旨在提高您的场地/活动/节日的可见性，简化预订流程以消除购买障碍，并提供可操作的数据以协助提供顶级客户服务。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款在线注册和摘要管理软件，适用于现场、虚拟和混合活动，旨在减轻活动组织者的困扰，并为与会者提供无缝体验。
JRNI
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JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 JRNI 活动：提供一对多的个性化活动，大规模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客户关系并提高客户满意度和忠诚度。在客户方面，JRNI Events 提供可根据任何品牌的外观和感觉进行定制的预订旅程，并进行转换优化，以便轻松快速注册。在员工方面，JRNI 的用户友好且直观的活动管理工具使员工可以轻松监督活动的关键方面，从管理票务到添加/删除与会者再到虚拟广播。 JRNI 虚拟排队：通过减少排队和等待时间来优化客户体验。对于顾客来说，智能虚拟队列消除了实际排队的需要。他们可以轻松地从任何设备加入队列，然后通过电子邮件或文本通知接收队列状态的更新。在员工方面，JRNI 易于使用的礼宾工具使员工可以轻松管理队列的各个方面，从添加、删除或重新组织队列中的客户，到跟踪客户详细信息和访问结果。 JRNI Analytics：通过跟踪收入和转化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 来衡量投资回报率并了解您提供的一对一体验和一对多体验如何推动价值。通过了解客户体验指标（例如等待时间和交货时间），公司可以确保为客户提供最好的服务。借助员工能力报告等劳动力优化数据，企业可以改善个人地点、区域和员工级别的劳动力规划。连接器和可扩展性 通过一系列预构建的应用程序和生态系统合作伙伴扩展 JRNI 平台的功能。主要连接器提供企业、客户、通信、劳动力优化以及搜索和分析解决方案。此外，JRNI 平台构建在使用 RESTful API 的现代技术堆栈上。借助我们的可扩展性框架，客户可以通过构建自定义应用程序来扩展平台的核心功能。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 专注于有趣的艺术、手工艺和烹饪课程。由于这一重点，我们为该类别提供了比其他提供商更好的体验。我们提供的小部件可帮助教师从自己的网站获取和管理预订、公共即时预订日期、私人团体请求以及礼品卡。我们还提供了一个领先的市场，客户可以在其中发现和预订附近或虚拟举办的数千个课程。我们的使命是为当地艺术家和创客提供支持，以节省时间并赚取更多收入。我们在美国、美国和非盟设有本地团队来提供本地支持。我们很荣幸入围 Digiday 最佳活动平台决赛，并且因积极社会影响而荣获英国中小企业国家商业奖。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活动注册软件，可让您快速创建活动，使用户可以注册并支付门票。
Swell Fundraising
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Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
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