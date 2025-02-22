活动管理软件 - 最热门应用 - 泰国

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活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 600%，”Agorapulse 首席营销官 Darryl Praill 说道。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它很容易使用。让您的参与者进行实时民意调查。众包从您的听众那里提出了最好的问题和想法。通过一些测验竞赛激发您的课程。赢得观众的全部关注，并在舞台上提供摇滚明星的表演。 Ahaslides不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。 Ahaslides是互动和引人入胜的演示文稿的多合一平台。用户可以添加实时民意调查，测验，单词云和问答环节，以促进在教室，会议和活动中的受众参与。 全球超过200万教育家和商业专业人员信任Ahaslides。用户可以为以下方式创建交互式演示文稿 *工作：通过互动会议促进合作和提高生产力。 *教育：促进积极参与以增强学习经验。 *事件：通过实时观众互动提供难忘的事件。 Ahaslides不需要信用卡即可注册。您可以将Ahaslides用作独立应用程序，也可以通过与Google幻灯片，PowerPoint，Zoom，MS Teams和RingCentral Events集成。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助创建令人惊叹的演示文稿。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一个总部位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览，创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用以换取在线票务服务，除非该活动免费。纳什维尔，伦敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨尔本，门多萨，马德里和圣保罗。约克证券交易所于2018年9月20日在股票符号EB下。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变为惊喜。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好的设计不需要事先培训，可以立即、轻松地使用。管理民意调查的视图和向观众展示民意调查的视图就像一个神奇的链接。这解决了将在线投票集成到其他演示软件中的长期问题，从而消除了集成的需要。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用于现场和在线活动音频传输的智能应用程序解决方案。适合： - 同声传译 - 导游 - 无声舞台等 您可以使用任何智能手机、平板电脑或电脑。无需额外硬件。通过 WIFI 和移动数据工作。作为传统模拟音频传输系统的灵活云替代方案，您可以使用 LiveVoice 举办任何规模的会议、商务会议、教堂聚会或其他活动。它还使远程口译成为可能，因为口译员可以在世界任何地方工作。您甚至可以将音频频道嵌入到您的网站中，例如用于视频直播或网络研讨会的解释。在现场活动中，听众携带自己的智能手机和耳机，因此不再需要分发设备，而且还可以避免卫生问题。对于发送设备（例如口译员），您只需要智能手机或计算机即可。由于您不需要任何硬件，因此成本比传统口译系统低得多。这使得每个人都负担得起。借助 LiveVoice，您可以自己管理一切，并根据需要创建任意数量的事件和音频通道！
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商务商店，您可以在其中访问数千种 3D 资产，或者您也可以将自己的资产货币化。 Breakroom 完全可定制的 3D 环境提供了无限的创造潜力，可以按照您所看到的方式创建您的世界。而且，我们的 Unity SDK 为您提供了无限的自定义机会，让您可以轻松上传自定义区域、内容、游戏或您的团队设计的任何其他 3D 资产。解决方案 身临其境的体验 从电影节和时装秀，到新书发布会和社交活动，Breakroom 一切皆有可能。通过沉浸式品牌体验吸引数字领域的人们，激发观众互动。你有一块空白画布来创造任何你想要的东西——虚拟世界是你的牡蛎。数字总部通过完全可定制的虚拟工作场所重新构想远程工作。其特色包括会议室、办公室、礼堂和员工可以相互联系和社交的社交空间。借助屏幕和网络摄像头共享、白板和消息传递工具，您的数字总部将成为协作活动的中心。虚拟活动 虚拟活动平台可让您以全新的方式与观众联系。通过适用于会议、社交活动、展览等的 3D 虚拟活动解决方案，弥合实体活动和在线活动之间的差距，创造独特的沉浸式数字体验来吸引观众。虚拟教室利用 Breakroom 的沉浸式、可定制的虚拟教室将远程学习带入生活。学习者可以在 3D 教室中实时协作和参与，无论身在何处。通过内置的协作和评估工具创建真正的交互式学习体验，以保持学习者的积极性和参与度。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改善票务，跟踪完整的访问者的旅程，还是要优化工作流程以提高业务效率；我们统一的景点贸易解决方案，人工智能的权力将是您实现目标的盟友。
ON24
on24.com
ON24 的使命是帮助企业将其上市策略带入人工智能时代，并推动具有成本效益的收入增长。通过其领先的智能参与平台，ON24 使客户能够将一流的体验与个性化和内容相结合，大规模捕捉互联洞察并采取行动。
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是领先的活动和宾客管理平台，帮助公司简化客户娱乐并提高投资回报率。它提供方便、简单的技术来管理企业体育和娱乐门票、创造卓越的宾客生命周期体验，并实时报告所有参与的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中数百支职业球队和大学球队的选择。 TicketManager 总部位于加利福尼亚州卡拉巴萨斯，在全球设有六个办事处，每年管理和自动化超过 3000 万份邀请、注册和门票。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy 是下一代活动票务、营销、管理、情报和收入加速平台，为活动发起人和场馆管理者提供必要的工具，以提高出席率、社交媒体曝光度和消费者参与度，并为其顾客提供增强的体验。 Ticket Fairy 正在帮助大大小小的活动在澳大利亚、新西兰、印度、美国、英国和欧洲最大化其收入潜力，并在东非、新加坡、泰国和马来西亚进行内测。
The Ticketing
theticketing.co
“The Ticketing”是一个尖端的活动票务平台，它将活动组织者与观众无缝连接起来，彻底改变了人们发现、购买和体验活动的方式。这个用户友好的平台拥有时尚的界面，为活动组织者提供强大的工具来轻松创建和定制活动。活动组织者可以轻松设置活动、定制门票类型并管理座位安排，确保规划过程顺利高效。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一个活动注册平台，使教师和活动组织者能够快速轻松地为任何课程、课程、研讨会、培训课程、教育计划或类似活动创建活动和注册页面。它具有领先的技术、简单易用的现代化用户界面、最高的行业标准安全性以及一流的客户服务。 Corsizio 的创建源于我们对教学、学习以及帮助其他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和热情的热情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款适用于任何规模活动的在线活动注册和票务解决方案，允许用户使用适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序创建自定义活动、出售门票以及在活动中签到与会者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 JRNI 活动：提供一对多的个性化活动，大规模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客户关系并提高客户满意度和忠诚度。在客户方面，JRNI Events 提供可根据任何品牌的外观和感觉进行定制的预订旅程，并进行转换优化，以便轻松快速注册。在员工方面，JRNI 的用户友好且直观的活动管理工具使员工可以轻松监督活动的关键方面，从管理票务到添加/删除与会者再到虚拟广播。 JRNI 虚拟排队：通过减少排队和等待时间来优化客户体验。对于顾客来说，智能虚拟队列消除了实际排队的需要。他们可以轻松地从任何设备加入队列，然后通过电子邮件或文本通知接收队列状态的更新。在员工方面，JRNI 易于使用的礼宾工具使员工可以轻松管理队列的各个方面，从添加、删除或重新组织队列中的客户，到跟踪客户详细信息和访问结果。 JRNI Analytics：通过跟踪收入和转化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 来衡量投资回报率并了解您提供的一对一体验和一对多体验如何推动价值。通过了解客户体验指标（例如等待时间和交货时间），公司可以确保为客户提供最好的服务。借助员工能力报告等劳动力优化数据，企业可以改善个人地点、区域和员工级别的劳动力规划。连接器和可扩展性 通过一系列预构建的应用程序和生态系统合作伙伴扩展 JRNI 平台的功能。主要连接器提供企业、客户、通信、劳动力优化以及搜索和分析解决方案。此外，JRNI 平台构建在使用 RESTful API 的现代技术堆栈上。借助我们的可扩展性框架，客户可以通过构建自定义应用程序来扩展平台的核心功能。
Eventsize
eventsize.com
体验生活！寻找活动并参加您所在城市即将举行的活动
EventHub
eventhub.net
EventHub 将您的活动参与者连接到他们所需的信息，以便从您的活动中获得最大收益。 EventHub 利用移动设备和 HTML5 的强大功能来提供基于与会者的相关工具。
Booked it
booked.it
我们的故事始于 Licklist，它成立于 2015 年，是一个夜生活行业聚集在一起的社区。到 2020 年，我们拥有 600,000 名用户，年总销售额 600 万英镑，列出了 6000 个夜生活场所。我们的 Licklist 品牌比以往任何时候都更强大。但我们想加强我们的服务。 2019 年，我们开始为休闲、旅行和酒店行业的企业对企业市场提供预订管理软件。 2020 年，当我们通过移动点餐和餐桌预订等技术帮助数百个场所做好在封锁后重新开放的准备时，事情才真正火热起来。我们为帮助小型企业过渡到新的工作方式而感到自豪，使他们不仅能够生存，而且能够蓬勃发展。现在，我们有超过 600 家企业使用 Booked it，平均预订量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我们的预订软件易于使用且功能丰富，旨在提高您的场地/活动/节日的可见性，简化预订流程以消除购买障碍，并提供可操作的数据以协助提供顶级客户服务。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款在线注册和摘要管理软件，适用于现场、虚拟和混合活动，旨在减轻活动组织者的困扰，并为与会者提供无缝体验。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 专注于有趣的艺术、手工艺和烹饪课程。由于这一重点，我们为该类别提供了比其他提供商更好的体验。我们提供的小部件可帮助教师从自己的网站获取和管理预订、公共即时预订日期、私人团体请求以及礼品卡。我们还提供了一个领先的市场，客户可以在其中发现和预订附近或虚拟举办的数千个课程。我们的使命是为当地艺术家和创客提供支持，以节省时间并赚取更多收入。我们在美国、美国和非盟设有本地团队来提供本地支持。我们很荣幸入围 Digiday 最佳活动平台决赛，并且因积极社会影响而荣获英国中小企业国家商业奖。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活动注册软件，可让您快速创建活动，使用户可以注册并支付门票。
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一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
Eventbee
eventbee.com
易于使用的在线注册和活动票务软件。在线销售活动门票，并使用 Eventbee 平台立即收到资金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活动的活动管理平台。我们提供强大的活动工具和独特的见解来建立、培养和掌握与宾客的关系。我们在定制电子邮件、短信和 WhatsApp 通信、宾客管理、线上和线下活动签到、实时会议和容量管理、动态座位表、二维码等方面受到全球品牌和世界知名组织的信赖。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是领先的活动成功平台，可帮助您创建现场、在线和混合活动。那种能够促进有意义的相遇、建立牢固的关系并带来更好的业务的类型。 Lyyti 的注册、沟通、报告和反馈自动化功能确保每场活动对于参与者和组织者来说都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款活动管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屡获殊荣的活动管理软件提供商，专注于捕获和显示现场活动数据。
TicketLeap
ticketleap.com
Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解决方案，凭借其易于使用的平台、全套功能和闪电般的快速设置，将自助票务提升到了一个全新的水平。该解决方案提供品牌活动页面、内置促销工具以及灵活的票务和入场选项，因此组织者可以在短短几分钟内举办精彩的活动。这就是闹鬼景点、节日、旅游、剧院等选择 Ticketleap 的原因。
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想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
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轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
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evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
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对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
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使用 TicketSpice 在线销售门票并举办您有史以来最成功的活动。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。每张票仅需 0.99 美元，您可以节省数千美元，同时提供无缝简单的票务体验。 TicketSpice 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、定时票务、预留座位、移动扫描、票房、商品选项等。如果您对昂贵且限制性的票务系统感到沮丧，这些系统将其徽标放在您的票务页面顶部，您一定会喜欢 TicketSpice 如何帮助您控制整个票务体验。 TicketSpice 为您提供一个平台，其中包含销售门票、管理与会者、捕获数据等所需的一切。凭借超过 60,000 名客户和 12 年的经验，我们将指导您举办有史以来最成功、最有利可图的活动。
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TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
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monterosa.co
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Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款交互式演示软件，可帮助您在在线或现场商务会议、大会、研讨会等期间与观众互动。
VoxVote
voxvote.com
免费的观众反馈系统，可与观众进行现场投票。 使用任何智能手机浏览器通过互联网投票。
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家在线投票软件和服务提供商，可让您轻松进行公平、安全、有效的投票和选举。选择我们简单的自我管理平台或全方位服务的投票管理。我们的现代投票功能简化了您的决策过程。