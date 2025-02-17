活动管理软件 - 最热门应用 - 斯威士兰

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活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改善票务，跟踪完整的访问者的旅程，还是要优化工作流程以提高业务效率；我们统一的景点贸易解决方案，人工智能的权力将是您实现目标的盟友。
EventRegist
eventregist.com
赛事登记是任何人都可以轻松宣布赛事、预结算和申请、参与者管理的服务。
AttendStar
attendstar.com
活动票务软件+营销和物流。与合作伙伴一起举办一场精彩的活动，引导您参加一场有利可图且神奇的活动。
Weezevent
weezevent.com
在几分钟内创建您的定制在线门票。只需点击几下即可创建和发布您的活动，或将票务插件集成到您的网站和 Facebook 页面，然后准备出售您的门票、发送邀请、注册与会者并在线管理您的会员资格！
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是领先的活动和宾客管理平台，帮助公司简化客户娱乐并提高投资回报率。它提供方便、简单的技术来管理企业体育和娱乐门票、创造卓越的宾客生命周期体验，并实时报告所有参与的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中数百支职业球队和大学球队的选择。 TicketManager 总部位于加利福尼亚州卡拉巴萨斯，在全球设有六个办事处，每年管理和自动化超过 3000 万份邀请、注册和门票。
The Ticketing
theticketing.co
“The Ticketing”是一个尖端的活动票务平台，它将活动组织者与观众无缝连接起来，彻底改变了人们发现、购买和体验活动的方式。这个用户友好的平台拥有时尚的界面，为活动组织者提供强大的工具来轻松创建和定制活动。活动组织者可以轻松设置活动、定制门票类型并管理座位安排，确保规划过程顺利高效。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一个活动注册平台，使教师和活动组织者能够快速轻松地为任何课程、课程、研讨会、培训课程、教育计划或类似活动创建活动和注册页面。它具有领先的技术、简单易用的现代化用户界面、最高的行业标准安全性以及一流的客户服务。 Corsizio 的创建源于我们对教学、学习以及帮助其他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和热情的热情。
WhenNow
whennow.com
WhenNow 是一款适用于任何规模活动的在线活动注册和票务解决方案，允许用户使用适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序创建自定义活动、出售门票以及在活动中签到与会者。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 JRNI 活动：提供一对多的个性化活动，大规模地增加收入和盈利能力、建立更牢固的客户关系并提高客户满意度和忠诚度。在客户方面，JRNI Events 提供可根据任何品牌的外观和感觉进行定制的预订旅程，并进行转换优化，以便轻松快速注册。在员工方面，JRNI 的用户友好且直观的活动管理工具使员工可以轻松监督活动的关键方面，从管理票务到添加/删除与会者再到虚拟广播。 JRNI 虚拟排队：通过减少排队和等待时间来优化客户体验。对于顾客来说，智能虚拟队列消除了实际排队的需要。他们可以轻松地从任何设备加入队列，然后通过电子邮件或文本通知接收队列状态的更新。在员工方面，JRNI 易于使用的礼宾工具使员工可以轻松管理队列的各个方面，从添加、删除或重新组织队列中的客户，到跟踪客户详细信息和访问结果。 JRNI Analytics：通过跟踪收入和转化，您的公司可以使用 JRNI Analytics 来衡量投资回报率并了解您提供的一对一体验和一对多体验如何推动价值。通过了解客户体验指标（例如等待时间和交货时间），公司可以确保为客户提供最好的服务。借助员工能力报告等劳动力优化数据，企业可以改善个人地点、区域和员工级别的劳动力规划。连接器和可扩展性 通过一系列预构建的应用程序和生态系统合作伙伴扩展 JRNI 平台的功能。主要连接器提供企业、客户、通信、劳动力优化以及搜索和分析解决方案。此外，JRNI 平台构建在使用 RESTful API 的现代技术堆栈上。借助我们的可扩展性框架，客户可以通过构建自定义应用程序来扩展平台的核心功能。
Eventsize
eventsize.com
体验生活！寻找活动并参加您所在城市即将举行的活动
EventHub
eventhub.net
EventHub 将您的活动参与者连接到他们所需的信息，以便从您的活动中获得最大收益。 EventHub 利用移动设备和 HTML5 的强大功能来提供基于与会者的相关工具。
Booked it
booked.it
我们的故事始于 Licklist，它成立于 2015 年，是一个夜生活行业聚集在一起的社区。到 2020 年，我们拥有 600,000 名用户，年总销售额 600 万英镑，列出了 6000 个夜生活场所。我们的 Licklist 品牌比以往任何时候都更强大。但我们想加强我们的服务。 2019 年，我们开始为休闲、旅行和酒店行业的企业对企业市场提供预订管理软件。 2020 年，当我们通过移动点餐和餐桌预订等技术帮助数百个场所做好在封锁后重新开放的准备时，事情才真正火热起来。我们为帮助小型企业过渡到新的工作方式而感到自豪，使他们不仅能够生存，而且能够蓬勃发展。现在，我们有超过 600 家企业使用 Booked it，平均预订量增加了 19%，人均支出增加了 13%。我们的预订软件易于使用且功能丰富，旨在提高您的场地/活动/节日的可见性，简化预订流程以消除购买障碍，并提供可操作的数据以协助提供顶级客户服务。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款在线注册和摘要管理软件，适用于现场、虚拟和混合活动，旨在减轻活动组织者的困扰，并为与会者提供无缝体验。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 专注于有趣的艺术、手工艺和烹饪课程。由于这一重点，我们为该类别提供了比其他提供商更好的体验。我们提供的小部件可帮助教师从自己的网站获取和管理预订、公共即时预订日期、私人团体请求以及礼品卡。我们还提供了一个领先的市场，客户可以在其中发现和预订附近或虚拟举办的数千个课程。我们的使命是为当地艺术家和创客提供支持，以节省时间并赚取更多收入。我们在美国、美国和非盟设有本地团队来提供本地支持。我们很荣幸入围 Digiday 最佳活动平台决赛，并且因积极社会影响而荣获英国中小企业国家商业奖。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活动注册软件，可让您快速创建活动，使用户可以注册并支付门票。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、共同演示、民意调查、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论室、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
Eventbee
eventbee.com
易于使用的在线注册和活动票务软件。在线销售活动门票，并使用 Eventbee 平台立即收到资金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活动的活动管理平台。我们提供强大的活动工具和独特的见解来建立、培养和掌握与宾客的关系。我们在定制电子邮件、短信和 WhatsApp 通信、宾客管理、线上和线下活动签到、实时会议和容量管理、动态座位表、二维码等方面受到全球品牌和世界知名组织的信赖。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是领先的活动成功平台，可帮助您创建现场、在线和混合活动。那种能够促进有意义的相遇、建立牢固的关系并带来更好的业务的类型。 Lyyti 的注册、沟通、报告和反馈自动化功能确保每场活动对于参与者和组织者来说都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款活动管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屡获殊荣的活动管理软件提供商，专注于捕获和显示现场活动数据。
TicketLeap
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Ticketleap 是 Leap Event Technology 的解决方案，凭借其易于使用的平台、全套功能和闪电般的快速设置，将自助票务提升到了一个全新的水平。该解决方案提供品牌活动页面、内置促销工具以及灵活的票务和入场选项，因此组织者可以在短短几分钟内举办精彩的活动。这就是闹鬼景点、节日、旅游、剧院等选择 Ticketleap 的原因。
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想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
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轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
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Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
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SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Regpack
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Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
JotForm
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Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一个建立社区并促进网络交流的活动平台！游戏化您的活动、人工智能连接、与与会者或员工聊天。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Time.ly
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及时的活动票务软件是一个基于网络的全方位服务活动票务系统。控制活动门票销售。在线和售票处出售虚拟和现场活动的门票。 - 通过白标解决方案增加网站流量并提升您的品牌，让您能够掌控您的活动品牌。 - 支持所有类型的活动，如艺术、音乐、体育和旅游。 - 与任何类型的活动场所兼容：剧院、博物馆、当地景点、节日等。 - 易于设置、学习和使用。 - 移动友好。 - 简单安全的结帐。 - 实时报告和分析。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款交互式演示软件，可帮助您在在线或现场商务会议、大会、研讨会等期间与观众互动。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
ThoughtExchange
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QuestionPro
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QuestionPro 提供全栈在线调查软件，帮助您收集数据并使用同一工具执行定量和定性分析。其易于使用的软件包括用于创建、分发和分析在线调查、民意调查、测试和测验的产品。 QuestionPro 包括 350 多个免费调查模板和 40 多种问题类型、15 多种逻辑类型以及广泛的调查报告。它提供了通过电子邮件、集成弹出窗口、短信、二维码和社交媒体渠道接触受访者的工具。其离线移动应用程序让您即使在互联网连接有限或没有互联网连接的区域也可以收集参与者的数据。您可以使用自定义主题、徽标、颜色等来标记您的调查。 其现成的自定义主题使您能够使用徽标、颜色、字体等创建品牌调查。实时报告仪表板提供了调查绩效的快速概览，以及进一步深入分析的功能。它提供 40 多种定量和定性数据报告，可以导出为 PDF、Word、SPSS 和 Excel 等标准格式。 QuestionPro 调查符合 GDPR、ISO 27001、HIPAA 等数据隐私和安全法规。它支持与 20 多个第三方应用程序集成，包括 CRM、营销自动化和生产力工具。最重要的是，其客户支持团队每天 24 小时提供服务，以保证您的项目取得成功！ 它在 100 个国家/地区拥有超过 1000 万用户，20 多年来一直为财富 100 强公司、学术机构、小型企业和个人研究人员提供调查软件。 立即尝试 Essentials 帐户。它终身免费，不需要信用卡，并具有 80 多项功能——调查软件行业中最高的功能！
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Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助创建令人惊叹的演示文稿。
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Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独立运行，也可以与您现有的会议技术（包括 Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技术）无缝集成，为成功举办和参与混合会议提供一站式解决方案。让您的会议更具互动性、民主性，而且更有趣！
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对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
myQuiz
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创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
VoxVote
voxvote.com
免费的观众反馈系统，可与观众进行现场投票。 使用任何智能手机浏览器通过互联网投票。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变为惊喜。
Yapsody
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Yapsody 是一个高效的活动票务平台，可为活动主持人和与会者创造无缝体验。借助 Yapsody，活动组织者可以制作可定制的门票、跟踪门票销售情况，并通过社交媒体集成和电子邮件营销等功能来宣传他们的活动。演示者可以通过 14 多个支付网关接受付款，并通过电子邮件、打印件甚至上门签到来交付门票，打造无忧无虑的体验。 Yapsody 具有竞争力的价格、卓越的客户服务和一系列功能，使其成为各类活动组织者的首选，是打造成功活动的一站式商店。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一个自助服务平台，您可以通过虚拟或面对面方式出售门票或预订您的活动或课程。今天就报名吧！
Eventix
eventix.io
为转换而创建的在线票务软件 (SaaS)。我们帮助各种规模的活动组织者快速、无缝地售完他们的活动。受到全球超过 16,000 家客户的信赖。 https://eventix.io
Hytix
hytix.com
Hytix 是一款先进的在线票务软件，彻底改变了活动组织者管理门票销售的方式。作为活动票务平台，Hytix 提供全面的在线售票解决方案，使其成为从音乐会到会议、闹鬼景点到密室逃脱等各种活动的绝佳选择。 Hytix 强大的活动票务系统使组织者能够简化流程、减少体力工作并提高效率。借助 Hytix，您可以快速、便捷地销售活动门票，通过宣传您的活动来吸引更多受众。此外，Hytix 凭借其尖端的票房票务软件在其他活动票务平台中脱颖而出。此功能使您可以在票房平台上进行售票。无论您计划举办小型本地聚会还是大型国际活动，Hytix 的在线票务软件都能满足您的需求，并确保为组织者和与会者提供顺畅的票务体验。