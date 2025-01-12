活动管理软件 - 最热门应用 - 波兰

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是在线还是面对面进行，实时视觉效果都将有助于激发聊天、讨论和辩论。 3. 从经验中学习：演示结束后，下载结果并使用您所学到的知识来改进未来的会议、课程或会议。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一个创新的虚拟活动平台，具有互动功能，可帮助您举办引人入胜的活动。凭借可定制的 3D 虚拟展位、实时聊天和视频以及有关访客参与度的详细报告，ExpoSim 非常适合举办虚拟博览会、贸易展览等。我们的主要价值在于提供无缝、无忧的活动管理体验，最大限度地提高与会者的参与度和曝光度。我们还在探索元宇宙的实施，以将我们的平台提升到一个新的水平。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商务商店，您可以在其中访问数千种 3D 资产，或者您也可以将自己的资产货币化。 Breakroom 完全可定制的 3D 环境提供了无限的创造潜力，可以按照您所看到的方式创建您的世界。而且，我们的 Unity SDK 为您提供了无限的自定义机会，让您可以轻松上传自定义区域、内容、游戏或您的团队设计的任何其他 3D 资产。解决方案 身临其境的体验 从电影节和时装秀，到新书发布会和社交活动，Breakroom 一切皆有可能。通过沉浸式品牌体验吸引数字领域的人们，激发观众互动。你有一块空白画布来创造任何你想要的东西——虚拟世界是你的牡蛎。数字总部通过完全可定制的虚拟工作场所重新构想远程工作。其特色包括会议室、办公室、礼堂和员工可以相互联系和社交的社交空间。借助屏幕和网络摄像头共享、白板和消息传递工具，您的数字总部将成为协作活动的中心。虚拟活动 虚拟活动平台可让您以全新的方式与观众联系。通过适用于会议、社交活动、展览等的 3D 虚拟活动解决方案，弥合实体活动和在线活动之间的差距，创造独特的沉浸式数字体验来吸引观众。虚拟教室利用 Breakroom 的沉浸式、可定制的虚拟教室将远程学习带入生活。学习者可以在 3D 教室中实时协作和参与，无论身在何处。通过内置的协作和评估工具创建真正的交互式学习体验，以保持学习者的积极性和参与度。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可定制的活动平台，用于举办虚拟和混合活动。无论您的活动如何，无论您的观众规模大小，都可以按照您的方式进行组织并无缝交付。会议、现场表演、发布会、贸易展览、展览、直播、学术项目等都可以通过我们完全由用户控制的平台来组织、管理和交付
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一体化的活动直播应用程序和平台。它允许用户使用智能手机或专业设备进行直播，并邀请客人从任何设备加入。它适用于任何国家。观看者数量没有限制，并且视频可以点播长达一年。该应用程序具有多种功能，包括暂停和恢复流媒体、下载和备份视频以及使用徽标、欢迎消息和封面图像或视频自定义活动页面。 EventLive 按事件定价，购买多个事件可享受折扣。没有订阅。它提供退款保证和真正的人力支持。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo 帮助创造难忘的活动体验。开始到结束。我们为各种规模的现场、虚拟和混合活动提供一体化解决方案。我们的活动管理平台可增强您的活动体验、提高参与度、联系与会者并建立代表网络。从自助注册/票务平台到定制的活动移动/网络应用程序以及介于两者之间的一切，我们使您能够创造最佳的活动体验。
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast 提供了一种有效且愉快的方式来管理您的创意项目。这个直观的活动管理和流媒体平台使活动经理、场地、AV 工作人员以及最重要的是您的与会者可以轻松设置和运行活动。它有一个内置的虚拟活动票务系统，能够进行流媒体（有或没有门票），可用于混合活动，并且能够设置完整的在线会议，具有赞助商、演讲者简介、头像、社交链接等功能、Slido 集成等等！
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。 票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作： • 创建定制的议程和时间表。 • 在一处管理与会者、演讲者、赞助商和参展商。 • 访问详细的分析和报告以更好地为战略决策提供信息。 • 轻松概览和管理房间列表和旅行行程。互动性 扩大您的影响范围，让您的活动更具包容性，让更多人无论身在何处都可以加入，同时提供引人入胜的学习体验： • 直播和协作 • 实时民意调查和问答会议 • 虚拟社交机会 我们的平台用户友好，旨在使活动体验顺畅高效。不要错过这个提升您的下一次活动并给与会者留下持久印象的机会。请立即联系我们了解更多信息并安排演示。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一体化 AI 支持的通信平台，可帮助您管理网络研讨会、视频会议、虚拟活动、现场活动注册、实时互动等。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。 ** 社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - 适合每个社交网络的类似电视的视频，包含图表、场景、过渡等等。 - 跨所有社交媒体帐户的多流，具有适应的格式和无限的容量。 - 从直播中生成剪辑并轻松分享，无需等待直播结束。 ** 网络研讨会和活动 - 创建互动且专业的网络研讨会和活动： - 通过登陆页面、注册、电子邮件自动化、交互和报告对事件进行端到端管理。 - 动态、类似电视的视频，包含图形、场景、过渡等等。 - 安全、用户友好的交互式活动室，配有全高清流媒体和观看控件。 - 嵌入代码以将活动室集成到您自己的网站或门户中，并根据您的品牌对其进行完全自定义。 ** 内容中心 - 为您的公司门户录制、编辑和分享视频： - 上传您的视频、添加标签、分类到集合中、保护它们并向您的观众发布。 - 使用网络摄像头录制视频并对其进行编辑以添加简介、字幕、背景音乐等。 - 基于浏览器的嵌入式视频播放器，具有自适应多比特率流和高级观看控制。 - 视频分析，用于发现和分析有关观众内容消费的所有信息。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一个创新的 SaaS 活动平台，适用于现场、虚拟和混合活动。该平台使组织者能够通过易于使用的活动管理以及通信网络和应用程序工具吸引观众，从而举办具有投资回报率的贸易展览和会议。创建无限的直播、会议、展览厅、参展商的虚拟展位和赞助商的资料。通过网络和应用程序推送通知、视频和文本讨论、聊天、在线和实时会议来吸引与会者。为赞助商和参展商提供强大的促销和沟通工具，帮助他们吸引更多客户。跟踪用户在活动中的活动并实时获取详细报告。
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 财富 500 强企业信赖的领先在线票务和活动管理平台。轻松管理大大小小的活动，让您的品牌成为焦点。强大的功能包括电子邮件邀请、在线注册和回复、自定义数据收集、宾客名单管理、菜单首选项、子活动管理、活动隐私/排他性、拖放座位表、签到等等。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一个虚拟活动平台，让活动组织者可以轻松简单地将观众聚集在一起、建立人际网络并建立有意义的关系。 Meetaway 帮助您的与会者结识他们想结识的人。在设置活动时，组织者可以设置反映活动和观众目标的匹配标准，与会者还可以告诉 Meetaway 他们具体想见谁（或想避开谁）。 Meetaway 会获取这些信息，进行最佳匹配，并自动轮换与会者进行一系列 1:1 对话。用户体验是线性且无缝的，设置过程直观且简单。通过 Meetaway，您可以举办独立的社交活动或将其合并为大型虚拟活动或会议的一部分。与面对面交流相比，与会者更喜欢通过 Meetaway 进行交流 - 快来了解原因吧！
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
我们使复杂变得简单。 Deal Room 是一款简单的一体化活动管理平台，适用于现场、虚拟和混合活动。简单地组织一下。只需定制即可。简单的网络。 - 具有全面功能的最佳网络体验 - 内置功能和集成- 虚拟、混合和现场活动解决方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能轻松组织活动。 -一对一会议、通过提前预订与与会者互动、有效的社交网络 -无限数量的并行会议、圆桌会议、分组讨论室 -使用综合分析工具捕获潜在客户 -与票务、流媒体和工作室平台集成 -提供专属的真正客户支持活动成功团队 - 赞助商和参展商的虚拟世博区 我们为活动组织者提供网络工具，以提高与会者的工作效率并增强活动体验。在 Deal Room 平台上，活动参与者可以访问彼此的个人资料以进行联系和会面。参展商可以邀请与会者到他们的展位并管理会议。此功能还可以帮助他们管理员工队伍以适应预定的会议。请访问 https://www.dealroomevents.com/ 了解更多信息。 https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使他们能够举办更好的活动。
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区
streamGo
streamgo.events
我们想要与众不同。我们启动 StreamGo 是为了让在线活动变得更好。对于品牌和与会者来说都更好。长期以来，在线活动意味着演示者必须花费更多的时间来学习系统而不是学习其内容。与会者必须下载并安装程序才能观看活动。活动期间，视频和音频流会在没有任何警告的情况下丢失、缓冲并完全消失。坦率地说，这是一团糟，我们可以做得更好。我们现在的目标，和刚开始时一样；我们专注于卓越的客户服务，帮助品牌吸引在线活动受众。 StreamGo 帮助索尼、辉瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌讲述他们最重要的故事。我们也很乐意为您提供帮助。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减少流失 ✔ 随时随地访问可操作的与会者和活动数据 ✔ 能够大规模执行多个活动 ✔ 2023 年提供 5 星级客户服务，Attendease加入了Tripleseat大家庭。 Tripleseat 是酒店业排名第一的宾客和活动管理软件。我们与领先的场馆目录 EventUp 一起服务并帮助酒店和活动行业发展。在此处查看 Tripleseat 的个人资料：https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 为亚太地区超过 400 万学生和应届毕业生提供帮助。我们与亚太地区 180 多个职业服务团队合作，为学生提供数千个本地和国际机会，并帮助提供高质量的职业准备内容，帮助学生找到第一份工作。
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活动组织者能够通过精美的活动管理技术创建有意义的虚拟、现场和混合活动，该技术可以在每个接触点进行完全定制和白色标签。借助 Eventcube，您可以构建品牌广播舞台，同时使用我们的广播和场地功能在观众之间托管网络房间和私人一对一通话。我们正在恢复虚拟会议的社交功能。为此，我们为您的受众提供与人群联系并建立持久关系的空间——类似于传统的面对面活动，但带有社交网络的气息。自推出以来，Eventcube 已为全球超过 100,000 场活动提供支持，并为 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等顶级品牌以及目标驱动的组织和节日提供服务。我们被 2021 年云与 SaaS 奖评为票务或活动管理最佳 SaaS 产品，最近，Eventcube 入围 2021 年英国商业技术奖年度科技公司（小型）。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Haia
haia.live
你说得对。对于活动来说，有一些很棒的视频会议解决方案 - 想想 Haia。在线和混合活动中最大的问题是与会者参与度导致用户体验不佳 - 很难导航或参与活动。目前还没有活动平台真正掌握了这一点。到目前为止:) Haia 解决方案；我们专注于简单的用户体验，我们从一开始就设计了它，现在是最用户友好的在线和混合活动平台。主办方可以举办一场丰富多彩的活动、邀请宾客并让它在几分钟内自行运行 - 真的！通过简化系统并添加 Haia Stages 和活动协作门户等独特功能，我们工作得非常好。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，超越基本活动，转向收入驱动的参与。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项。 - 轻松设计和打印专业徽章。 - 帮助参展商捕捉并确定潜在客户。 - 通过简单的活动应用程序支持与会者和活动工作人员的繁忙日程。 - 使用我们的内部广播工作室或首选的 A/V 提供商广播实时内容。 - 大规模管理参展商和赞助商。 - 通过人工智能驱动的网络、游戏化等增强与会者的参与度。 - 通过综合分析获得有关活动绩效的详细见解。
CrowdComms
crowdcomms.com
无论您是举办现场活动还是混合活动，我们都将帮助您提供与会者喜爱的灵活且品牌精美的活动应用程序。 Web 或本机或两者兼而有之，与会者发现它易于访问且易于使用。请与我们讨论您的具体活动要求。我们的方法是协作的，您的应用程序可以通过多种方式进行定制。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
RegFox
regfox.com
会议、训练营、课程等的简单在线注册表格！ RegFox 易于使用、高度可定制，并且价格令人难以置信，每位注册者仅需 0.99 美元 + 1%（每位注册者上限为 4.99 美元）。使用 RegFox 注册软件，您可以节省数千美元，同时为您的客户提供无缝且简单的注册体验。 RegFox 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、活动页面构建器、与会者签到应用程序、注册人 CRM、即时资金等等。请访问我们的网站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您对昂贵且笨重的注册系统感到沮丧，您一定会喜欢 RegFox 如何帮助您控制整个注册体验。 RegFox 提供了一个平台，其中包含推动注册、管理注册者和捕获数据所需的一切。受到超过 60,000 名活动专业人士的喜爱，凭借十五年的经验，我们将引导您举办您举办过的最成功、最赚钱的活动。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成 - 自动候补名单和批准 - 设置折扣代码和团体折扣 - 摘要管理（提交、审核和批准） - 名牌打印（可定制） - 酒店住宿 - 与会者网络应用程序 - 自助服务终端办理签到（适用于 iOS 和 Android 设备）
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的热情将成为焦点。向这个一体化平台问好，它可以让您的虚拟、混合和现场活动变得栩栩如生。是时候扩大您的受众并通过您的热情货币化了。适用于大大小小的活动以及介于两者之间的一切活动。举办一次性网络研讨会、每月一次炉边谈话，还是一场为期多天/多位演讲者的盛会？所有活动都在 HeySummit 举办。我们强大的一体化平台支持任何规模、频率和复杂程度的聚会。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一个事件管理 SaaS。 Eventact 使活动策划者能够创建和管理虚拟、混合和现场活动。 Eventact 包含管理活动所需的一切。模块包括注册、住宿、虚拟活动托管、活动网站构建器。虚拟参展商展位、潜在客户收集应用程序、活动签到和徽章打印应用程序。摘要管理、电子海报和虚拟电子海报。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及时提供有关与会者和热门潜在客户的见解，改善销售和营销协作。 - 通过统一活动技术堆栈来降低总拥有成本，因为 Zuddl 支持跨多种用例的多种格式，例如虚拟、现场、混合和网络研讨会： - 用户会议 - 现场营销活动 - 客户营销活动 - 咨询委员会 - 网络研讨会- 需求生成活动 Zuddl 受到 Zylo、Stack Commerce、Rocketlane、ServiceNow、Storyblok、Mindtickle、Partnership Leaders、United Nations、NAMIC、HBA、NASSCOM、Google、Microsoft、Kellogg's 等 B2B SaaS 公司的信任，帮助他们统一活动堆
Social27
social27.com
Social27 为加速销售和建立社区的活动提供支持。举办有趣、安全且可在全球范围内扩展的虚拟、混合、现场活动和网络广播。 Social27 虚拟活动平台为与会者交流、赞助商和参展商展示以及无缝演讲者会议体验提供了最佳的虚拟和混合机会。赞助商和参展商：帮助赞助商和参展商创建自己的参展商展位微型网站，以激发兴奋并产生潜在客户。演讲者：让演讲者轻松发表令人惊叹的演示并与与会者联系 - 就像加入 Zoom 或 Teams 会议一样简单。与会者：利用我们推荐引擎的强大功能，与会者可以与他们最关心的人员、赞助商和会议建立联系。请访问 Social27.com 了解更多信息，或与我们一起安排演示！