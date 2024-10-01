活动管理软件 - 最热门应用 - 荷兰

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成...
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
CrowdComms
crowdcomms.com
无论您是举办现场活动还是混合活动，我们都将帮助您提供与会者喜爱的灵活且品牌精美的活动应用程序。 Web 或本机或两者兼而有之，与会者发现它易于访问且易于使用。请与我们讨论您的具体活动要求。我们的方法是协作的，您的应用程序可以通过多种方式进行定制。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Superevent
superevent.com
Superevent 是完美的一体化活动平台，可为您的现场、虚拟和混合活动提供支持。吸引您的与会者并且设置简单！
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及...
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是一个全方位的数字票务解决方案，采用 web3 技术为支持大型活动提供无缝体验。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
pretix
pretix.eu
pretix 是一款高度复杂的票务软件，集在线商店、售票处和票务网点为一体，注重隐私和安全。 pretix 提供完整的多语言功能，高度适应您的活动，并可通过插件和 REST API 进行扩展。我们的软件已成功用于世界各地的会议、节日、音乐会、表演、展览、研讨会等。我们的定价 - 销售额的 2.5%（不包括支付提供商） - 无风险且完全透明。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。 票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作...
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，以您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和招待而构建，对每种产品的多种增值税率提供本地支持。消息 – MICE 会跟踪您与...
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您...
Event Mender
eventmender.com
我们正在为活动专业人士构建首选市场，帮助他们为虚拟或混合活动找到合适的平台和合作伙伴。更多即将推出！
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都将得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
BlipCut
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BrightTALK
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我们相信，真实的联系是开展业务的核心。因此，我们重新构想了如何通过网络研讨会和视频进行内容营销。从现场视频 1:1 脱口秀或网络摄像头小组讨论到屏幕共享演示、视频故事和经典网络研讨会，我们都能满足您的需求。营销人员可以在增加注册量和浏览量的同时获得时间。可靠的平台使演示者更具启发性和动力。受众无障碍地参与您的故事和品牌 激活您自己的受众以及超过 2900 万符合 GDPR 的会员，他们参加超过 100,000 场免费讲座和在线峰会来进行购买研究。通过在 BrightTALK 上建立您的影响力，您将产生互补的、有机的专业人士线索，向专家学习并发现供应商。我们还可以选择更有针对性的潜在客户开发，以...
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轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
ON24
on24.com
ON24 的使命是帮助企业将其上市策略带入人工智能时代，并推动具有成本效益的收入增长。通过其领先的智能参与平台，ON24 使客户能够将一流的体验与个性化和内容相结合，大规模捕捉互联洞察并采取行动。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全栈在线调查软件，帮助您收集数据并使用同一工具执行定量和定性分析。其易于使用的软件包括用于创建、分发和分析在线调查、民意调查、测试和测验的产品。 QuestionPro 包括 350 多个免费调查模板和 40 多种问题类型、15 多种逻辑类型以及广泛的调查报告。它提供了通过电子邮件、集成弹出窗口、短信、二维码和社交媒体渠道接触受访者的工具。其离线移动应用程序让您即使在互联网连接有限或没有互联网连接的区域也可以收集参与者的数据。您可以使用自定义主题、徽标、颜色等来标记您的调查。 其现成的自定义主题使您能够使用徽标、颜色、字体等创建品牌调查。实时报告仪表板提供了调查...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助...
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基于云的活动管理工具，可帮助企业管理虚拟会议，并为其与会者创建自定义体验。无论您要举办什么类型的会议或活动（无论大小），我们都有工具帮助您实现这一目标。我们提供了广泛的功能列表，只需几分钟即可轻松设置！在一个地方构建您的活动并管理所有活动。无需担心从头到尾规划、推广或管理您的活动。我们有一个解决方案，可以让您有更多时间专注于活动中最重要的部分 - 例如为您的与会者创造良好的体验。
myQuiz
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创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
RumbleTalk
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Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。