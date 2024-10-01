活动管理软件 - 最热门应用 - 尼日利亚

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活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复...
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独...
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
Ticket Fairy 是下一代活动票务、营销、管理、情报和收入加速平台，为活动发起人和场馆管理者提供必要的工具，以提高出席率、社交媒体曝光度和消费者参与度，并为其顾客提供增强的体验。 Ticket Fairy 正在帮助大大小小的活动在澳大利亚、新西兰、印度、美国、英国和欧洲最大化其收入潜力，并在东非、新加坡、泰国和马来西亚进行内测。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全栈在线调查软件，帮助您收集数据并使用同一工具执行定量和定性分析。其易于使用的软件包括用于创建、分发和分析在线调查、民意调查、测试和测验的产品。 QuestionPro 包括 350 多个免费调查模板和 40 多种问题类型、15 多种逻辑类型以及广泛的调查报告。它提供了通过电子邮件、集成弹出窗口、短信、二维码和社交媒体渠道接触受访者的工具。其离线移动应用程序让您即使在互联网连接有限或没有互联网连接的区域也可以收集参与者的数据。您可以使用自定义主题、徽标、颜色等来标记您的调查。 其现成的自定义主题使您能够使用徽标、颜色、字体等创建品牌调查。实时报告仪表板提供了调查...
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Paperless Post
paperlesspost.com
定制反映您个人风格的在线卡片邀请函、传单和问候语 - 适用于婚礼、节日、生日和所有重要时刻。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，超越基本活动，转向收入驱动的参与。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Premagic
studio.premagic.com
Premagic 是一个用于活动营销的人工智能照片分发平台。 Premagic 旨在增强社交媒体参与度并最大限度地提高赞助商的活动投资回报 (ROI)。该平台利用人工智能来简化在社交媒体平台上捕获、组织和分发活动照片的过程。
Superevent
superevent.com
Superevent 是完美的一体化活动平台，可为您的现场、虚拟和混合活动提供支持。吸引您的与会者并且设置简单！
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在线销售门票并举办您有史以来最成功的活动。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。每张票仅需 0.99 美元，您可以节省数千美元，同时提供无缝简单的票务体验。 TicketSpice 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、定时票务、预留座位、移动扫描、票房、商品选项等。如果您对昂贵且限制性的票务系统感到沮丧，这些系统将其徽标放在您的票务页面顶部，您一定会喜欢 TicketSpice 如何帮助您控制整个票务体验。 TicketSpice 为您提供一个平台，其中包含销售门票、管理与会者、捕获数据等所需的一切。凭借超过 60,000 名客户和 12 年的...
Regpack
regpack.com
Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的热情将成为焦点。向这个一体化平台问好，它可以让您的虚拟、混合和现场活动变得栩栩如生。是时候扩大您的受众并通过您的热情货币化了。适用于大大小小的活动以及介于两者之间的一切活动。举办一次性网络研讨会、每月一次炉边谈话，还是一场为期多天/多位演讲者的盛会？所有活动都在 HeySummit 举办。我们强大的一体化平台支持任何规模、频率和复杂程度的聚会。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上通过独立音乐会、喜剧、俱乐部、剧院、节日活动门票探索您的现场体验
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、共同演示、民意调查、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论室、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是领先的活动应用程序解决方案，使活动组织者能够为其活动创建个性化且引人入胜的应用程序，适用于混合、现场或在线活动格式。凭借其用户友好的界面和广泛的自定义选项，LineUpr 使活动组织者无需任何技术专业知识即可轻松设计和管理活动应用程序。该平台提供实时更新，确保与会者随时掌握最新信息。 LineUpr 还提供强大的与会者参与功能，包括调查、实时民意调查和网络功能，促进互动并收集有价值的反馈。此外，LineUpr 具有成本效益的定价计划使其成为各种规模活动的有吸引力的选择。通过访问我们的网站 (https://lineupr.com) 或直接与我们联系，了解 LineUpr 如何...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是一个全方位的数字票务解决方案，采用 web3 技术为支持大型活动提供无缝体验。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Chati
chati.com
灵活、高度可扩展的虚拟活动构建器，易于访问、身临其境，并且会让与会者对下一场活动感到兴奋。 Chati 拥有数十年举办虚拟活动的经验，提供成功举办精彩活动所需的所有工具。通过在 Chati 团队的支持下或通过我们的一系列模板为客户提供简单构建自己的虚拟体验的机会，您将找到最适合您需求的活动解决方案。
Confetti
withconfetti.com
Confetti 的使命是颠覆活动策划行业，通过提供优质体验和卓越的客户服务来简化活动组织者和供应商的流程。 ✨ 我们希望我们的经验能够让生活变得难忘，并帮助组织建立更强大的团队和更好的企业文化。
Big Tickets
bigtickets.com
一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基于云的一体化设施调度平台，可帮助团队安排、组织和推广组织的活动，确保团队拥有合适的工具来集中和自动化从开始到结束的流程。结束。在预算资金稀缺且成本回收计划可能对学校底线产生重大影响的世界中，活动管理器可以轻松跟踪和监控与活动相关的收入。从请求发起到成本回收分析，活动经理控制活动组织，确保积极的社区和与会者体验。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一个完整的混合活动参与平台，用于创建、参与并实时衡量影响和归因。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活动注册软件，可让您快速创建活动，使用户可以注册并支付门票。