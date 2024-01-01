活动管理软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Mentimeter
mentimeter.com
使用实时投票与观众互动。无需安装或下载 - 而且是免费的！
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Skedda
skedda.com
办公室、联合办公空间、大学、体育场馆、工作室和教堂只是 Skedda 管理办公桌、房间、庭院、工作室、大厅和所有其他“空间”使用的一些场所。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
AhaSlides
ahaslides.com
适合您的课程、会议和问答之夜的现场观众参与平台。畅所欲言、倾听并享受与 AhaSlides 互动的乐趣。
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
BlipCut
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在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presenter Maker：创建演示文稿速度提高 10 倍 Sendsteps.ai 负责写作、设计和讲故事，让您除了呈现之外无事可做
QuestionPro
questionpro.com
免费调查软件：QuestionPro 在线调查软件可在几分钟内创建调查和问卷！使用我们的免费调查平台，其中包含 80 多个问题类型、现成的模板、多个调查分发和数据收集选项以及强大的调查分析仪表板。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
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eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
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学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每位学习者。立即获得灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
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Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
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Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
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创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Liveform
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Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
LiveVoice
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LiveVoice.io 是用于现场和在线活动音频传输的智能应用程序解决方案。适合： - 同声传译 - 导游 - 无声舞台等 您可以使用任何智能手机、平板电脑或电脑。无需额外硬件。通过 WIFI 和移动数据工作。作为传统模拟音频传输系统的灵活云替代方案，您可以使用 LiveVoice 举办任何规模的会议、商务会议、教堂聚会或其他活动。它还使远程口译成为可能，因为口译员可以在世界任何地方工作。您甚至可以将音频通道嵌入您的网站，例如用于视频直播或网络研讨会的解释。在现场活动中，听众携带自己的智能手机和耳机，因此不再需要分发设备，而且还可以避免卫生问题。对于发送设备（例如口译员），您只需要智能手机或...
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
TicketSource
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TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
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Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
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Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
StreamAlive
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通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话式演示平台。它有助于显着提高观众在演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无...
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
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Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
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quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好型设计无需事先培训，可立即轻松使用。管理民意调查的视图以及将民意调查呈现给观众的视图就像魔术链接一样工作。这解决了将在线投票集成到其他演示软件中...
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
Watchity
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Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...