活动管理软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系您的观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Tripleseat
tripleseat.com
在单一销售和活动平台中，您可以在餐厅、酒店或独特场所举办私人活动所需的一切。由于没有两个事件是相同的，因此您需要一个能够以您的快节奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 让预订和规划任何规模的活动变得轻松： - 通过自定义报告全面了解您的业务 - 与您的客人更好地沟通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 让您的整个团队保持一致
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Greenvelope
greenvelope.com
轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
BrightTALK
brighttalk.com
我们相信，真实的联系是开展业务的核心。因此，我们重新构想了如何通过网络研讨会和视频进行内容营销。从现场视频 1:1 脱口秀或网络摄像头小组讨论到屏幕共享演示、视频故事和经典网络研讨会，我们都能满足您的需求。营销人员可以在增加注册量和浏览量的同时获得时间。可靠的平台使演示者更具启发性和动力。受众无障碍地参与您的故事和品牌 激活您自己的受众以及超过 2900 万符合 GDPR 的会员，他们参加超过 100,000 场免费讲座和在线峰会来进行购买研究。通过在 BrightTALK 上建立您的影响力，您将产生互补的、有机的专业人士线索，向专家学习并发现供应商。我们还可以选择更有针对性的潜在客户开发，以...
ON24
on24.com
ON24 的使命是帮助企业将其上市策略带入人工智能时代，并推动具有成本效益的收入增长。通过其领先的智能参与平台，ON24 使客户能够将一流的体验与个性化和内容相结合，大规模捕捉互联洞察并采取行动。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助...
QuestionPro
questionpro.com
免费调查软件：QuestionPro 在线调查软件可在几分钟内创建调查和问卷！使用我们的免费调查平台，其中包含 80 多个问题类型、现成的模板、多个调查分发和数据收集选项以及强大的调查分析仪表板。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基于云的活动管理工具，可帮助企业管理虚拟会议，并为其与会者创建自定义体验。无论您要举办什么类型的会议或活动（无论大小），我们都有工具帮助您实现这一目标。我们提供了广泛的功能列表，只需几分钟即可轻松设置！在一个地方构建您的活动并管理所有活动。无需担心从头到尾规划、推广或管理您的活动。我们有一个解决方案，可以让您有更多时间专注于活动中最重要的部分 - 例如为您的与会者创造良好的体验。
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Vevox
vevox.com
通过 Vevox 排名第一的实时投票和问答应用程序吸引在线观众，使混合课程、工作场所培训和课程具有包容性。立即免费注册。
Paperless Post
paperlesspost.com
定制反映您个人风格的在线卡片邀请函、传单和问候语 - 适用于婚礼、节日、生日和所有重要时刻。
Echo360
echo360.com
学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每个学习者。 立即获取灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用于现场和在线活动音频传输的智能应用程序解决方案。适合： - 同声传译 - 导游 - 无声舞台等 您可以使用任何智能手机、平板电脑或电脑。无需额外硬件。通过 WIFI 和移动数据工作。作为传统模拟音频传输系统的灵活云替代方案，您可以使用 LiveVoice 举办任何规模的会议、商务会议、教堂聚会或其他活动。它还使远程口译成为可能，因为口译员可以在世界任何地方工作。您甚至可以将音频频道嵌入到您的网站中，例如用于视频直播或网络研讨会的解释。在现场活动中，听众携带自己的智能手机和耳机，因此不再需要分发设备，而且还可以避免卫生问题。对于发送设备（例如口译员），您只需要智能手...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好的设计不需要事先培训，可以立即、轻松地使用。管理民意调查的视图和向观众展示民意调查的视图就像一个神奇的链接。这解决了将在线投票集成到其他演示软件...
Liveform
livestorm.co
Livestorm 是第一个从头到尾管理会议、网络研讨会和虚拟活动的视频参与平台。借助 Livestorm，打破传统视频会议孤岛，并为您的会议和活动使用端到端视频参与平台。访问电子邮件模板和序列、可自定义的注册页面、电子邮件发送跟踪、网站小部件、内置社交共享等等。忘记互动很少的无聊会议和活动。借助 Livestorm，您可以从一系列功能中进行选择来吸引参与者：发起投票、回答问题、发送表情符号、共享文件等等。最后，借助 Livestorm 的集成仪表板来跟踪注册、出勤和参与者参与度，从而做出数据驱动的决策。将 Livestorm 与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成，以利用...
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成...
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic 使开发人员能够按照他们想要的方式轻松设置强大且可靠的活动票务。为了实现这一目标，Ticketmatic 提供了一个经过验证且功能丰富的票务系统，具有完整的 API、强大的设计工具、强大的架构和强大的技术支持。
Ticket Generator
ticket-generator.com
门票生成器是一种在线软件工具，使活动组织者可以轻松生成一次性活动门票，并使用智能手机应用程序对其进行验证。该工具快速、易于使用且价格实惠。使用门票生成器，活动组织者可以在几分钟内设计、生成和分发活动门票，无需图形设计师或昂贵的设计软件。门票可由授权人员在入场时使用任何配备门票阅读器应用程序的智能手机进行验证。不需要昂贵的扫描硬件。活动结束后，组织者还可以详细了解活动出席情况。 Ticket Generator是二维码技术工具领先提供商Scanova的最新产品。 Scanova 已帮助 114 个国家/地区的 100,000 多家企业生成用于促销和运营用例的二维码。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变...
Prosple
prosple.com
Prosple’s 为亚太地区超过 400 万学生和应届毕业生提供帮助。我们与亚太地区 180 多个职业服务团队合作，为学生提供数千个本地和国际机会，并帮助提供高质量的职业准备内容，帮助学生找到第一份工作。
CrowdComms
crowdcomms.com
无论您是举办现场活动还是混合活动，我们都将帮助您提供与会者喜爱的灵活且品牌精美的活动应用程序。 Web 或本机或两者兼而有之，与会者发现它易于访问且易于使用。请与我们讨论您的具体活动要求。我们的方法是协作的，您的应用程序可以通过多种方式进行定制。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。