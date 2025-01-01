活动管理平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
活动管理平台集成了多种工具来简化活动规划流程，在单个解决方案中涵盖活动管理的各个方面。这些平台虽然能够处理任何规模的活动，但特别适合大型且复杂的活动，例如会议、节日、贸易展览和专业会议。他们监督活动组织的各个方面，包括但不限于创建活动网站、管理注册和门票销售、维护宾客名单、制定议程、在线活动推广、与会者参与以及生成关键绩效指标 (KPI) 的综合报告。值得注意的是，这些平台通常提供附加功能，例如内置电子邮件营销、可定制的活动页面以及与活动相关的调查，从而提高组织任何类型活动的效率和增强能力。
提交新应用
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一款综合型CRM平台，帮助用户通过活动、会员管理等数字工具建立和发展社区，适用于各种会员组织。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一个全方位的活动管理系统，帮助用户创建、组织和管理所有类型的活动，包括线下、线上和混合形式。
Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是一款多功能的活动管理软件，支持活动应用、注册、现场投票、调查等，旨在提升活动的参与体验。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
Webex Events
socio.events
Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja是一个用于创建、托管和分享网络研讨会的平台，支持多种格式，具备互动功能和分析工具。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
POSH
posh.vip
POSH 是一款活动管理应用，为活动组织者提供一套工具，以便于管理各种现场活动。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合事件平台，帮助组织者在自己的网站上快速举办活动，提供多种工具以促进活动管理和观众互动。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 是一个用户友好的事件管理平台，简化活动的注册、日程安排及报告功能，帮助组织者优化活动流程。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
AllEvents
allevents.in
AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一个混合活动平台，提供活动票务、注册、直播视频和市场推广解决方案，支持虚拟和现场活动
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一个综合事件管理平台，帮助用户有效计划、执行和体验线下或虚拟活动，优化协调和沟通。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一个基于云的设施调度平台，帮助团队安排、组织和推广活动，简化整个流程并监控相关收益。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一款活动管理应用，简化注册、出勤跟踪和潜在客户管理，适用于面对面和虚拟活动。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一个事件管理平台，提供注册管理、票务销售和活动推广功能，支持现场和虚拟事件。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一个在线票务和注册平台，帮助组织者轻松管理各种活动，包括私人聚会和大型节日。
Eventmaker
eventmaker.com
活动制造商是一款综合事件管理软件，旨在帮助组织者有效地策划和管理各类活动，提升参会者互动体验。
run.events
run.events
Run.Events是一个基于云的活动管理软件，为活动组织者提供注册、营销和数据管理等功能，简化活动管理和与会者互动。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Azavista
azavista.com
Azavista是一款多合一的活动管理应用，旨在简化活动计划过程，提供高效的注册、项目管理和现场协作功能。
Notified
notified.com
Notified是一个活动管理平台，支持现场、虚拟和混合活动，提供注册、内容管理和数据分析等功能。
Canapii
canapii.com
Canapii是一个事件管理平台，支持面对面、混合和虚拟活动，提供票务、签到和分析等工具，帮助组织高效管理活动。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一个全面且可定制的活动管理平台，支持各种规模的活动，简化从前期准备到后期分析的管理流程。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
Worksup
worksup.com
Worksup 是一个便捷的活动管理平台，支持实时直播、问答、展览和商务网络活动，帮助组织者和参与者更好地进行会议与活动。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit帮助用户快速创建数字化活动页面、移动应用和市场营销活动，以便与受众互动，简化活动组织过程。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一个活动营销平台，简化注册、内容管理和与会者互动，以提高活动效率和参与度。
InEvent
inevent.com
InEvent是一个活动管理平台，支持线下、虚拟和混合活动的组织，提供定制化的入住、注册及实时分析等功能。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire是一款活动管理平台，提供票务、注册和虚拟活动解决方案，简化组织者和与会者的活动管理。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是一个体验营销平台，帮助品牌优化活动、旅游和课程，提高客户忠诚度和业务收入。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass是一款活动管理应用，简化高参与度活动的参与者管理，提供多日通行证、铅检索和展位入住分析等功能。
eventPower
eventpower.com
EventPower提供一个强大的在线和现场注册解决方案，旨在简化事件管理，支持活动组织者在各类活动中进行有效管理和分析。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub是一个一站式活动管理平台，帮助用户简化活动筹备和执行，包括注册管理、互动功能和自动证书生成等。
Momice
momice.com
Momice是一款事件管理软件，帮助专业人士优化活动网站、注册、票务、观众互动和反馈，提升活动组织效率，确保数据合规。
inwink
inwink.com
inwink是一个B2B营销SaaS平台，支持企业通过线上线下活动、社区和移动应用展示品牌和互动，提供安全数据管理。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一个灵活的平台，用于简化直播、混合和虚拟事件的制作，提升在线学习的价值，已被900多家机构信赖。