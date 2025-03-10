活动管理平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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活动管理平台集成了多种工具来简化活动规划流程，在单个解决方案中涵盖活动管理的各个方面。这些平台虽然能够处理任何规模的活动，但特别适合大型且复杂的活动，例如会议、节日、贸易展览和专业会议。他们监督活动组织的各个方面，包括但不限于创建活动网站、管理注册和门票销售、维护宾客名单、制定议程、在线活动推广、与会者参与以及生成关键绩效指标 (KPI) 的综合报告。值得注意的是，这些平台通常提供附加功能，例如内置电子邮件营销、可定制的活动页面以及与活动相关的调查，从而提高组织任何类型活动的效率和增强能力。
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EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一个活动管理平台，提供工具支持活动的计划、促销和执行，适用于虚拟、混合和面对面的活动。
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
参加活动是一个简化活动计划和执行的平台，支持面对面、虚拟和混合活动，提供注册、票务和分析工具。
Eventene
eventene.com
EventEne是一个多合一的事件管理系统，用于在一个平台上创建，组织和运行所有活动。无论您的活动是面对面的，虚拟的还是混合的，EventEne都会提供...显示更多他最现代，灵活和可扩展的解决方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以帮助您： - 立即创建数字形象，在几分钟内启动活动网页、移动应用程序、注册和社区营销活动 - 一切都基于您的内容 - 建立忠诚的关系，让演讲者、赞助商和参展商能够讲述自己的故事- 管理资料和个性化社交媒体内容 - 吸引相关受众，通过为演讲者、赞助商和参展商定制的社交媒体内容吸引与会者，同时提供简单明了的定价，无隐藏费用，让您能够专注于组织活动，而无需担心隐藏费用成本
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活动组织者能够通过精美的活动管理技术创建有意义的虚拟、现场和混合活动，该技术可以在每个接触点进行完全定制和白色标签。借助 Eventcube，您可以构建品牌广播舞台，同时使用我们的广播和场地功能在观众之间托管网络房间和私人一对一通话。我们正在恢复虚拟会议的社交功能。为此，我们为您的受众提供与人群联系并建立持久关系的空间——类似于传统的面对面活动，但带有社交网络的气息。自推出以来，Eventcube 已为全球超过 100,000 场活动提供支持，并为 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等顶级品牌以及目标驱动的组织和节日提供服务。我们被 2021 年云与 SaaS 奖评为票务或活动管理最佳 SaaS 产品，最近，Eventcube 入围 2021 年英国商业技术奖年度科技公司（小型）。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸式品牌体验 - 跨越时空 通过独特、精心策划的体验为与会者带来惊喜和愉悦。设计一种能够传达您的故事并反映您的品牌的数字体验。 - 一致且定制的品牌体验 - 响应式和 3D - 灵活的内容和节目 - 直播、模拟和点播 - 面对面渠道和数字渠道的无缝融合 - 与会者人数可从 500 人扩展到 200,000 多人 将参与度提升到新高度建立有意义的联系，超越活动当天的时间和空间。在活动之前、期间和之后通过节目为您的社区注入活力。 - 通过人工智能驱动的配对，将与会者与其他与会者和赞助商联系起来 - 与其他与会者进行 1:1 或小组视频聊天 - 使用社交中心监控社交渠道上的对话 - 无论与会者身在何处，都可以通过强大的活动应用程序最大限度地提高与会者的参与度 - Drive有意义地参与游戏化和徽章 获得可操作的见解并最大化投资回报率 通过统一事件数据的单一来源获得推动业务成果所需的见解。您的数据是一种设计工具，可以提供强大的与会者体验。强大的分析和报告门户与您的营销技术堆栈集成，并为您提供有关受众的实时指标和见解。复杂的活动管理变得简单通过简化和自动化后端流程的平台加强您的活动协作并扩展您的团队。虚拟或以人为中心的活动技术解决方案中没有固有的重复工作。 - 注册与会者 - 管理演讲者、参展商和赞助商 - 交付和策划内容 - 吸引您的社区
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一个全面的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动管理，包括注册、展位选择和扬声器管理等功能。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
EventX
eventx.io
EventX是一个虚拟和混合事件管理平台，提供多语言支持、定制化摊位和观众参与工具，便于活动的计划和执行。
AllEvents
allevents.in
AllEvents是一个活动管理平台，帮助用户创建活动页面、简化票务销售并接收付款，连接活动组织者与参与者。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 是一个用户友好的事件管理平台，简化活动的注册、日程安排及报告功能，帮助组织者优化活动流程。
Cvent
cvent.com
Cvent是一款综合事件管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动，简化活动管理流程并提供数据分析工具。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一个学术活动管理平台，提供会议网站建设、注册、抽象管理、同行评审等工具，适用于虚拟和混合活动。
Eventmaker
eventmaker.com
活动制造商是一款综合事件管理软件，旨在帮助组织者有效地策划和管理各类活动，提升参会者互动体验。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一个活动系统，可帮助您管理从注册到监控的活动，并能够通过电子邮件和短信发出邀请、统计、付款处理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
run.events
run.events
Run.Events是一个基于云的活动管理软件，为活动组织者提供注册、营销和数据管理等功能，简化活动管理和与会者互动。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一个综合事件管理平台，帮助用户有效计划、执行和体验线下或虚拟活动，优化协调和沟通。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基于云的一体化设施调度平台，可帮助团队安排、组织和推广组织的活动，确保团队拥有合适的工具来集中和自动化从开始到结束的流程。结束。在预算资金稀缺且成本回收计划可能对学校底线产生重大影响的世界中，活动管理器可以轻松跟踪和监控与活动相关的收入。从请求发起到成本回收分析，活动经理控制活动组织，确保积极的社区和与会者体验。
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一款活动管理应用，简化注册、出勤跟踪和潜在客户管理，适用于面对面和虚拟活动。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子邮件活动与与会者保持联系。借助 KonfHub，您可以发送无限量的电子邮件活动，以保持受众的参与度和了解情况。此外，您还可以发送短信和 WhatsApp 消息以获取重要更新和提醒。实时测验平台：通过我们的实时测验平台提升活动的互动体验。吸引观众、测试他们的知识并营造兴奋和竞争的氛围，所有这些都在 KonfHub 平台内进行。签到应用程序和赞助商应用程序：使用我们的登记台签到应用程序简化注册流程。高效管理与会者签到、打印证卡并保持整个活动的顺利进行。此外，我们的赞助商应用程序提供展位/赞助商管理工具，确保赞助商通过捕获潜在客户获得无缝体验。自动参与证书：用自动参与证书奖励您的与会者。当与会者提交反馈时，KonfHub 会自动生成证书，从而节省您的时间和精力，同时为您的活动提供专业的体验。基于批准的注册、隐藏门票和上传：完全控制活动的注册流程。 KonfHub 允许您批准注册、隐藏独占访问门票以及轻松上传演讲者、赞助商和志愿者注册信息，使活动管理变得轻而易举。综合性活动网页：无需网络开发人员或专用网站！ KonfHub 提供全面的活动网页，展示活动的所有基本细节。使用您的品牌、活动议程、演讲者简介等自定义网页，所有这些都在 KonfHub 平台内进行。可嵌入的小部件/按钮和 API 集成：使用我们的可嵌入小部件和按钮将 KonfHub 无缝集成到您现有的网站或应用程序中。利用我们的 API 为您的与会者打造无缝体验，并确保与您的系统顺利进行数据同步。终极低成本活动管理平台 在 KonfHub，我们相信组织成功的活动不应该让您倾家荡产。这就是为什么我们提供业内价格最低的平台之一。凭借我们具有竞争力的价格，您可以最大限度地提高活动预算，同时仍然享受我们平台提供的所有卓越功能和优势。借助 KonfHub，您不仅可以访问功能齐全的综合活动管理平台，还可以节省大量成本。我们透明的定价可确保您获得最大的投资价值，使您能够将更多资源分配到活动的其他方面。还有更多！ KonfHub 不断发展以满足活动组织者的需求。我们努力提供创新的特性和功能，让您的活动策划体验变得更好。告别事件管理的麻烦，迎接 KonfHub——您的终极事件管理解决方案。立即注册，彻底改变您组织活动的方式。使用 KonfHub 创建下一个活动
webMOBI
webmobi.com
Webmobi是与与会者CRM的新一代AI驱动的多合一事件管理软件。它提供活动应用程序，网站，注册，实时民意调查，调查，实时地图，多事件应用程序，潜在客户生成服务和与会者参与。 WebMobi可帮助您体验令人难以置信的优雅，简化和可定制的移动应用程序，用于活动，节日，企业和大学校园。我们的尖端软件被全球100个品牌的公司活动，会议，贸易展览，内部/外部会议等人信任。查看我们的游戏化以及更多功能丰富的平台，活动策划者只能与我们最佳的活动应用程序构建器-Webmobi一起让与会者与与会者保持一致。
Azavista
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Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使他们能够举办更好的活动。
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和徽章（非接触式）签到、徽章打印） - 统计（调查、观众数据、结果）
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款综合事件管理软件，帮助组织者优化活动计划和执行，包括场地管理和与会者管理。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使品牌能够运营和优化其活动、游览、活动和课程，以提高消费者品牌忠诚度、增加收入并提高每次体验的投资回报率。 AnyRoad 允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验式运营，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Anheuser-Busch、Diageo、Westfield、Just Egg 和 Sierra Nevada 等领先品牌都依靠 AnyRoad 来优化运营并证明其体验式营销计划的影响。
Eventeny
eventeny.com
一体化活动管理软件，提供交互式可扩展地图、合同电子签名、端到端票务/票房管理、艺术家/供应商/参展商申请工作流程、志愿者轮班跟踪、赞助交易和可交付成果的 CRM、个性化日程安排等解决方案，还有更多！
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一个事件管理平台，支持线下、线上和混合活动，提供管理、注册和与会者互动的工具。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一个在线票务和注册平台，帮助组织者轻松管理各种活动，包括私人聚会和大型节日。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho后台是一个全面的活动管理软件，支持规划和执行在线、离线及混合活动，提供门票销售、市场营销及数据分析等功能。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一个综合平台，支持在线、混合及线下活动的组织和管理，提供注册、参与和分析工具，方便用户与受众互动。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一个全面的活动营销和注册平台，帮助组织者创建活动网站、售票、管理与会者及促销活动。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一款活动管理平台，支持面对面、虚拟和混合活动的计划、执行和分析，提供票务管理、参与度工具及数据分析功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是一个在线虚拟事件平台，支持各种活动格式，旨在增强参与者之间的互动与连接。它提供自定义选项和实时分析功能。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
Brushfire
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Brushfire 是一个活动管理平台，为票务、注册、虚拟活动和活动应用程序提供解决方案。 Brushfire 成立于 2003 年，在过去 20 年里帮助全球数千个组织提供在线票务和注册服务。 Brushfire 拥有屡获殊荣的服务和支持，可为您提供所需的工具，帮助您在下一次活动中节省时间和金钱。 Brushfire 解决方案专为增长而设计。有疑问吗？请致电 (866) 825-8252 与我们的团队联系。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja是一个用于创建、托管和分享网络研讨会的平台，支持多种格式，具备互动功能和分析工具。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
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InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举办网络研讨会、虚拟实践会议还是为期一个月的活动，我们灵活的解决方案都将帮助您实现理想的活动。
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Sweap 是一个活动效率平台，将使活动成为您公司最具影响力的营销渠道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活动团队使用我们的软件通过自动化宾客管理、活动沟通和虚拟活动平台来推动更多注册并节省时间。 Sweap 提供每年最多 500 次注册的免费计划，所以您今天就可以开始。