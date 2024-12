活动管理平台 - 最热门应用 - 马拉维

Glue Up

Glue Up 是一款一体化 CRM 平台,可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织,一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来,Glue Up 还配备了高级参与功能,如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。