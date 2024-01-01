活动管理平台 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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活动管理平台集成了多种工具来简化活动规划流程，在单个解决方案中涵盖活动管理的各个方面。这些平台虽然能够处理任何规模的活动，但特别适合大型且复杂的活动，例如会议、节日、贸易展览和专业会议。他们监督活动组织的各个方面，包括但不限于创建活动网站、管理注册和门票销售、维护宾客名单、制定议程、在线活动推广、与会者参与以及生成关键绩效指标 (KPI) 的综合报告。值得注意的是，这些平台通常提供附加功能，例如内置电子邮件营销、可定制的活动页面以及与活动相关的调查，从而提高组织任何类型活动的效率和增强能力。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身临其境的面对面、虚拟和混合体验。 Bizzabo 活动体验操作系统是一个数据丰富的开放平台，让活动体验领导者能够管理活动、吸引受众、激活社区并交付强大的业务成果，同时保持与会者数据的私密性和安全性。作为《Forrester Wave™：B2B 营销活动管理解决方案，2023 年第一季度报告》的领导者，我们受到财富 100 强企业等世界领先品牌的信赖，为他们的活动提供支持。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 于 2011 年创立，总部位于纽约和特拉维夫。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一体化活动营销和注册平台，可帮助活动组织者在一个地方创建品牌活动网站、销售门票、处理付款、管理与会者、在线推广活动等等。无论是现场活动、混合活动还是虚拟活动，该平台都提供了一整套解决方案来简化活动规划流程。 Eventzilla 最适合： - 会议 - 会员活动 - 培训活动 - 筹款活动 - 贸易展览 - 用户或合作伙伴活动 - 路演 - 体育赛事 - 校友活动等 显着特点： - 定制品牌活动网站 - 多种注册类型 - 活动议程具有多个轨道的构建器 - 具有条件逻辑的自定义注册表单 - 名牌设计 - 主持和管理网络研讨会、直播或任何虚拟活动 - 与外部平台轻松集成...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，超越基本活动，转向收入驱动的参与。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
HeySummit
heysummit.com
在 HeySummit，您的热情将成为焦点。向这个一体化平台问好，它可以让您的虚拟、混合和现场活动变得栩栩如生。是时候扩大您的受众并通过您的热情货币化了。适用于大大小小的活动以及介于两者之间的一切活动。举办一次性网络研讨会、每月一次炉边谈话，还是一场为期多天/多位演讲者的盛会？所有活动都在 HeySummit 举办。我们强大的一体化平台支持任何规模、频率和复杂程度的聚会。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者能够轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及...
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基于云的一体化设施调度平台，可帮助团队安排、组织和推广组织的活动，确保团队拥有合适的工具来集中和自动化从开始到结束的流程。结束。在预算资金稀缺且成本回收计划可能对学校底线产生重大影响的世界中，活动管理器可以轻松跟踪和监控与活动相关的收入。从请求发起到成本回收分析，活动经理控制活动组织，确保积极的社区和与会者体验。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
Eventeny
eventeny.com
一体化活动管理软件，提供交互式可扩展地图、合同电子签名、端到端票务/票房管理、艺术家/供应商/参展商申请工作流程、志愿者轮班跟踪、赞助交易和可交付成果的 CRM、个性化日程安排等解决方案，还有更多！
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集注册并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM...
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一个在线活动票务、预订和注册平台，让活动变得简单。我们受到超过 150,000 多个活动组织者的信赖，可帮助您轻松管理从私人活动到重大节日的所有类型的活动/注册。 TryBooking 对您的 3 项承诺： - 低票务费用和 100% 免费的免费活动 - 免费本地支持，我们将全程陪伴您 - 不锁定合同或订阅。活动变得轻松通过： - 用户友好的票务系统，用于创建和销售门票 - 在每个活动的完全可定制页面中展示您的品牌 - 单击按钮即可访问一系列销售报告和分析 - 创建适合的智能表格任何观众 - 预订座位和餐桌功能 - 免费移动扫描应用程序和票房功能 - 筹款支持和会员功能...
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款面向专业活动和会议组织者的全球人工智能驱动的 SaaS 企业管理软件。该解决方案旨在易于设置和使用，是一个基于云的事件管理平台，包含企业管理功能和事件管理组件，以及可在当今所有平台上使用的强大移动应用程序解决方案。该平台使客户能够创造有价值的亲身体验，发展有影响力的社区并扩大其品牌，同时提供活动采购、注册、活动营销、差旅管理、潜在客户扫描和投资回报率报告等服务。可以合理地假设 run.events 将成为您运行业务所需的唯一软件解决方案。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
Cooltix
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票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，使 100% 的人类化。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您...
Brushfire
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Brushfire 是一个活动管理平台，为票务、注册、虚拟活动和活动应用程序提供解决方案。 Brushfire 成立于 2003 年，在过去 20 年里帮助全球数千个组织提供在线票务和注册服务。 Brushfire 拥有屡获殊荣的服务和支持，可为您提供所需的工具，帮助您在下一次活动中节省时间和金钱。 Brushfire 解决方案专为增长而设计。有疑问吗？请致电 (866) 825-8252 与我们的团队联系。
AnyRoad
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AnyRoad 是领先的体验式营销平台，使企业能够运营和优化其活动、旅游、课程和活动，以提高消费者品牌忠诚度并从宾客体验中获得更高的投资回报率。它允许公司通过灵活、可配置的平台简化和扩展其体验计划，并提供加速业务增长所需的强大见解。 Molson Coors 和 Ben & Jerry's 等领先的消费品品牌以及 Michaels 工艺品商店和 Dick's Sporting Goods 等大型零售商依靠 AnyRoad 来帮助扩大其运营规模、更好地了解消费者并衡量体验式营销的影响。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一个活动系统，可帮助您管理从注册到监控的活动，并能够通过电子邮件和短信发出邀请、统计、付款处理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。