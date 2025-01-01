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企业资源规划 (ERP) 系统简化和管理生产、财务、人力资源和供应链等各个部门的日常业务运营。示例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 实施带来的好处包括 AP 自动化、财务管理和改善医疗保健中的患者护理。 ERP 软件有利于工资处理、时间跟踪和库存管理，从而提高生产力和效率。通过打破部门孤岛，ERP 系统可确保所有团队安全访问基本数据和指标。实时报告和分析仪表板让用户了解部门绩效。 ERP 系统的关键功能通常包括总账和现金管理等会计功能、招聘和工资等人力资源功能、基本销售和客户管理功能、采购工作流程、库存和仓库管理、高级供应链模块、生产模块以及报告和分析。 对于有独特需求的企业，ERP 系统可以与 CRM 软件、专业服务自动化软件或基于项目的 ERP 系统集成，以增强功能并提供全面的运营视图。
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Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一个基于云的智能业务应用程序组合，集成ERP和CRM功能，支持企业高效管理运营和客户关系。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce是一款基于云的时间跟踪和调度应用，支持员工通过移动设备记录工作时间并提交时间表。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks自雇为自由职业者和小企业提供云端会计工具，帮助管理财务、分类收入支出、追踪里程并生成发票。
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite是一个云端业务管理软件，简化企业的采购、销售、库存和财务管理，适合所有类型的企业。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一个基于云的ERP平台，提供财务、库存、人力资源和客户关系管理等功能，适用于各类企业。
Deskera
deskera.com
Deskera是一款集成的企业管理平台，帮助中小企业管理财务、库存、工资和销售等功能，提升运营效率。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一款灵活的财务平台，提供核心会计应用和实时报告，适用于多个行业，支持财务管理和多实体合并。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP是一款基于云的企业资源计划系统，为中小企业提供集成的管理功能，提升效率和数据管理。
SAP
sap.com
SAP应用程序是一个集成企业软件解决方案，支持财务、人力资源、销售和供应链管理，简化业务流程，提高运营效率。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext是一款免费的开源企业资源计划（ERP）软件，提供财务、销售、采购等模块，适用于多种行业，便于整合和管理业务流程。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP是一款全面的库存和会计管理软件，帮助企业实现GST合规，优化业务运营，提供实时库存跟踪等功能。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一个库存管理解决方案，支持多渠道订单管理和自动化功能，旨在优化高批量运营及第三方物流的履行流程。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr是一款开源ERP和CRM软件，帮助管理企业的联系人、供应商、发票、订单和库存，适合各种规模的组织。
ERPAG
erpag.com
ERPAG是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，适用于中小型企业，提供销售、采购、制造、财务和库存管理等功能。
Epicor
epicor.com
Epicor是一款模块化的企业资源计划（ERP）软件，用于管理财务、人力资源、供应链、库存和生产等业务流程。
weclapp
weclapp.com
weclapp是一款基于云的CRM和ERP软件，专为中小企业设计，旨在简化客户、项目及订单管理。
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP是一款云基础的企业资源计划软件，提供财务、人力资源、库存等多项管理功能，帮助企业优化运营和决策。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款云端的自助式生产计划软件，适用于10-200名员工的小型制造商，涵盖生产计划、供应链管理等功能。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl是一个云基零售管理系统，集成库存、订单、财务和客户管理功能，帮助多渠道零售商简化运营和提高效率。
LOGIC ERP
logicerp.com
LOGIC ERP是一款基于云的企业资源计划软件，旨在简化库存管理、订单处理、采购和仓库管理，提高业务运营效率。
Striven
striven.com
Striven是一款集会计、销售、项目管理和报告于一体的商业管理软件，帮助企业提高效率和运营。可以在任何设备上使用。
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia是一款综合会计和工资管理平台，帮助企业简化财务管理并保持与澳大利亚相关法规的合规性。
Exact
exact.com
Exact提供云软件，帮助中小企业及其会计师自动化财务、人力资源等业务流程，支持批发、制造和建筑等行业的ERP解决方案。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
Daftra
daftra.com
Daftra是一款集成的在线商业管理平台，提供财务、库存、客户管理等服务，支持阿拉伯和外国市场的企业需求。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。
Veepan ERP
veepan.com
Veepan ERP是一款基于云的企业资源计划软件，提供财务管理、库存管理、销售采购管理等功能，支持GST报税，适合中小企业使用。
OpenPro
openpro.com
OpenPro是一款开源ERP软件，提供灵活的企业管理解决方案，支持多种功能，如会计、订单处理、客户管理和现场服务管理。
INNERGY
innergy.com
INNERGY是一款ERP解决方案，旨在管理定制木工店的整个业务流程，统一分散在组织内的数据，支持办公室和现场访问。
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP是一款综合企业资源计划软件，旨在简化和优化组织各部门的业务流程，支持财务、人力资源、物流等管理。
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum是一个制造业SaaS平台，帮助中小型制造商通过优化工作流程和自动数据收集提高效率，简化操作，提高盈利能力。
WinWeb
winweb.com
WinWeb应用程序为中小企业提供集成的云技术，确保业务数据统一、降低成本并提高收益。
Inventory365
inventory365.co
库存365是一款在线库存管理软件，帮助企业跟踪库存、自动化采购和订单履行，优化库存管理。
Viindoo
viindoo.com
Viindoo是一款云端企业管理软件，整合多种业务功能，帮助企业高效管理资源与流程，支持灵活定制以满足特定需求。
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory是一个基于云的库存管理软件，帮助中小型企业管理库存、销售、采购及客户等事务。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold是一款企业资源计划应用，整合财务、库存、订单和供应链管理，提高业务运营效率和决策能力。
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst 是一个基于云的企业管理软件，提供 ERP、CRM、项目管理等功能，旨在简化业务流程和提高效率。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一个云平台，提供订单管理和仓库管理解决方案，帮助电子商务公司自动化运营和提高效率。
DMSi Software
dmsi.com
DMSi软件是一款专为木材和建筑材料行业设计的管理工具，简化业务操作，支持现场数据输入和多设备访问。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企业资源计划（ERP）软件，帮助服务型组织有效管理财务、采购、项目和人力资源等运营。
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMART ERP是一款企业资源计划应用，整合财务、库存和人力资源管理，提升运营效率和数据准确性，支持定制和系统集成。
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP是一款综合企业资源计划应用，帮助中小企业管理财务、库存和人力资源，支持项目管理和客户服务。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款现代企业资源规划 (ERP) 应用，旨在帮助专业服务行业简化日常任务，提高生产力和盈利能力。
IFS
ifs.com
IFS应用程序是一款集成企业解决方案，支持管理ERP、EAM、FSM等功能，提升决策和运营效率，适用于多个行业。
Divalto
divalto.com
Divalto是一款企业资源计划（ERP）解决方案，集成多项管理功能，帮助企业简化运营、优化流程并做出数据驱动的决策。
Xledger
xledger.net
Xledger是一款基于云的财务ERP解决方案，提供全面的财务管理和自动化工具，适用于中大型企业。
Kladana
kladana.com
克拉达纳是一款SaaS库存管理软件，专为电子商务企业提供订单管理、库存追踪和流程自动化等功能。
Glowsis
glowsis.com
Glowsis是一个全球性的ERP解决方案，提供全面的财务管理和灵活性，支持各行业企业的战略需求。
TECHO
techoerp.in
Techo是一款针对中小企业的企业资源计划（ERP）软件，集成了会计、库存、订单和客户管理等功能。
Infawork
infawork.com
Infawork是一款综合商业软件，提供会计、HR、订单、生产、仓库、预算等管理功能，适合中小企业使用，简便且经济。
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab是一款24/7在线ERP解决方案，集成了财务管理、客户关系和供应链管理工具，提供实时数据和自动化功能。
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP是一款云端ERP系统，专为中小型制造业设计，提供财务、供应链、人力资源和客户管理功能，帮助企业提高运营效率。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一个基于云的综合平台，旨在支持 B2B 商业需求，帮助品牌管理供应商、交易和优化商业流程。
Selly Erp
sellyerp.com
Selly Erp 是一款基于云的企业资源规划（ERP）应用，专为意大利中小企业设计，帮助管理客户、销售、活动、发票、采购和仓库。
Realsoft
realsoft.ae
Realsoft是阿联酋的一款ERP软件，集成了财务报告、自动化和可扩展性，适用于多个商业行业。
AFAS Software
afas.com
AFAS软件是一款全面的业务管理解决方案，简化财务和其他管理任务，提高组织运行效率。
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